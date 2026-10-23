我的九龍城｜社區客廳與幼有所育：以比例均衡補基層家庭之需

來稿作者：丁建華



本人為九龍城區議員，亦從事幼教工作多年。每當走入社區探訪劏房戶，最令人難以放下的事，莫過於孩子家中活動空間受限，沒有一張可安靜看書做功課的書桌，沒有一個可自由跑跳的角落。



現屆政府在全港多區設立社區客廳，為劏房家庭提供額外生活空間是四個精準扶貧項目之一。目前全港共有17個社區客廳，累計服務超過140萬人次。數字背後，反映各區基層家庭對「額外生活空間」的需求十分大。

幼兒社區客廳前瞻性

現時協助基層家庭照顧幼兒的政策討論，多聚焦於託管名額及家庭入息門檻，卻鮮有為0至6歲孩子認真思考，他們究竟需要一個怎樣的空間來長大呢？社區客廳可以不止是客廳，更是孩子的第一個課室。

一台洗衣機、一張書枱，固然能減輕家長負擔。但是，對幼童而言卻遠遠不足。劏房環境狹窄，無多餘空間可再容納一張書桌，孩子稍為大聲嬉戲，已被鄰舍指責聲浪造成騷擾。0至3歲是感官、語言及情緒依附發展的關鍵期，3至6歲則是建立社會性、學習結交朋友的奠基期。長期居於斗室，孩子的語言與大小肌肉發展均大受限制。若社區客廳有更多幼兒相關的服務資源，對下一代成長有莫大的裨益。

為孩子留一席之地

一、留一角給親子。在客廳常設共讀及感官遊戲區，每周由幼教同工及社工帶領親子班，讓父母在陪伴中學會親子互動，促進兒童身心發展。

二、留一眼去關顧。加強早期識別，為有語言遲緩、情緒困擾或懷疑有聽力、視力問題的兒童，及早於黃金期內轉介至學前康復服務，讓關懷及支援不再遲到。

三、留一手去扶持。主動對接幼稚園派位及學費減免申請。隨着《簡樸房條例》實施，部分家庭因單位需改裝而被迫遷，孩子學習恐被中斷。建議容許受影響家庭暫時跨區使用九龍城及油尖旺的客廳網絡，並由專責社工跟進轉校適應，將「失學、失伴」的影響減至最低。

在政策規劃上，盼政府善用數據，以劏房戶密度、學齡前人口及十五分鐘步行覆蓋率為指標，來訂立分區標準；營運上，建議由社署統籌，幼教機構專業主導，關愛隊負責社區排查，並由學校及幼稚園作轉介支援，串連成「客廳—家庭—校園」三級網絡，為幼兒提供學習配套。

九龍城各社區客廳已有一個良好的示範作用，希望當局積極投放更多資源至社區客廳計劃，讓九龍城的基層孩子，可以有更好的教育資源成長。

但願社區客廳能實現「幼有所育」，成就未來香港最有人情味的一角。

作者丁建華是九龍城區議員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

