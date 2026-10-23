立法會議員．葛珮帆｜爬行動物關注日反思　購買前要「珍」思熟慮

來稿作者：葛珮帆議員



每年10月21日是爬行動物關注日。近年來，龜類、蜥蜴及蛇類等爬行動物逐漸成為不少市民眼中的「另類寵物」。然而，在欣賞牠們獨特外表和魅力的同時，我們是否曾想過，一次看似普通的購買決定，背後可能牽涉野生動物保育、動物福利，以至非法野生動物貿易問題？當爬行動物愈來愈受歡迎之際，我們更需要在購買前「珍」思熟慮 ，了解牠們背後的保育、福利及飼養責任問題。



立法會議員葛珮帆。（廖雁雄攝）

近年香港不時出現涉及爬行動物的走私及檢獲案件。部分被檢獲物種甚至並不適合作為一般家庭寵物。例如曾被執法部門檢獲的美國毒蜥（Gila Monster），屬世界少數有毒蜥蜴 之一，其飼養要求及潛在風險遠超一般市民所能應付。部分爬行動物亦受到《瀕危野生動植物種國際貿易公約》（CITES）規管，相關進出口及商業活動須符合香港《保護瀕危動植物物種條例》（第586章）的要求。然而，即使某些爬行動物在香港可以合法買賣，合法是否等同適合飼養？這或許才是值得社會深入思考的問題。

香港作為國際貿易及物流中心，在打擊非法野生動物貿易方面一直肩負重要角色。除了執法工作外，我們亦需要從消費端着手，讓市民掌握充分資訊，建立負責任飼養文化，從源頭減少對受威脅野生動物的需求。若只關注走私案件本身，而忽略市場需求如何形成，便難以從根本應對問題。

香港居住環境普遍狹小，但不少受歡迎的寵物爬行動物在成年後卻需要相當大的活動空間。世界自然基金會香港分會（WWF）與香港理工大學社會政策及社會創業中心於2026年1月合作進行的社會調查，結果顯示超過七成受訪者居住於200至599平方呎的住宅單位。然而，部分常見龜類及蜥蜴不但體型會隨年齡持續增長，部分物種更可存活數十年，因此飼養不只是一項消費決定，更是一項長達數十年的終身照顧責任。在購買前，我們或許需要先問自己：現有居住環境能否真正滿足牠們一生的需要？

曾有案例，一名小童要求祖父在寵物市場購買一隻鱷龜，惟整個交易過程中，沒有人提及這隻售價僅數百元的幼龜，成年後體重可超過70公斤，體型遠超一般家庭水族箱所能容納，亦沒有人討論其未來數十年的照顧需求。當幼龜只有手掌般大小時，衝動購買變得十分容易，但當牠逐漸長大，需要更大的空間、更高的照顧成本及更長期的承諾時，飼主是否仍有能力和意願照顧牠，卻鮮少被認真討論。

事實上，香港郊野、公園池塘及水塘不時發現被棄養的外來龜類 。這些個案反映部分飼主在購買前未有充分了解物種特性，最終因體型超出預期、照顧成本增加或無法提供足夠空間而選擇棄養。棄養不但影響動物福利，更會對本地生物及生態系統構成風險。

上述調查亦發現，壽命較長是受訪者有意飼養爬行動物的主要原因之一。不少人認為長壽代表更長時間的陪伴，但同時亦意味着更長久的責任。以非洲蘇卡達象龜（African Spurred Tortoise，又稱非洲盾臂龜）為例，其壽命可超過80年。調查結果亦顯示，有意於未來12個月購買龜類作寵物的受訪者主要來自35至44歲及65歲以上年齡組別。換言之，今天購入的象龜，未來很可能陪伴主人數十年，甚至比主人活得更久。當飼主退休、搬遷、健康轉差甚至離世後，誰將接手照顧牠，往往並非消費者在購買前認真考慮的問題。這些問題並非假設，而是真實存在於許多長壽物種飼養個案中的挑戰。

調查結果亦揭示另一個值得關注的現象。部分表示有意於未來12個月內購買蜥蜴作寵物的受訪者認為，購買這些動物有助保育工作，甚至能夠「拯救」牠們免於在野外滅絕。這種想法看似出於善意，但現實並非如此。

以近年香港及亞洲地區曾多次檢獲涉及非法貿易的松果蜥（Shingleback Lizard）為例，澳洲自上世紀八十年代起已禁止 本土野生動物活體出口。雖然松果蜥能夠人工繁殖，但其繁殖速度較慢、生殖率偏低，因此特別容易受到市場需求影響。多年來，澳洲及亞洲多地執法部門均曾偵破涉及松果蜥的非法出口及走私案件 。當市場持續追求稀有或高價值物種時，需求本身便可能成為非法捕獵、走私及販運活動的重要誘因。換言之，我們購買一隻動物，未必是在「拯救」牠；在某些情況下，反而可能為相關貿易鏈提供持續存在的經濟動力。

從WWF的市場觀察可見，商戶及店員在介紹爬行動物時，往往較著重外觀、價格及飼養設備，較少主動向消費者說明動物來源、野外保育狀況、成年體型，以及其一生所需承擔的照顧責任。然而，對於首次飼養者而言，這些資訊卻往往最為關鍵。

因此，在決定購買任何爬行動物前，我們或許應先問自己幾個問題：我是否知道牠來自哪裡？牠是否受國際保育法規管制？我是否具備照顧牠直至終老的知識與能力？我的居住環境能否滿足牠成年後的需要？倘若有一天我無法再照顧牠，牠又將何去何從？

這是WWF即將推出的「珍」思熟慮公眾教育活動希望帶出的訊息。每一隻被售賣的爬行動物，都是一個生命，而不是一件商品。購買前多了解一點、多思考一步，才能作出真正負責任的選擇。

我們認為香港有需要從教育、管理及政策三方面同步推進，建立更負責任的爬行動物飼養文化。首先，制定《負責任爬行動物飼養指引》，協助市民在購買前了解不同物種的空間需求、成年體型、壽命、合法來源及照顧責任；其次，探討引入「正面清單」（Positive List）制度的可行性，以科學證據及風險評估為基礎，研究哪些物種較適合私人飼養。同時加強公眾教育，提升市民對野生動物保育、合法來源及終身照顧責任的認識。

飼養寵物的確可以豐富生活，但真正負責任的飼養，不是從付款一刻開始，而是從購買之前的「珍」思熟慮開始。當我們願意停一停、想一想，每一個更謹慎的選擇，都能減少對受威脅野生動物的需求，並為動物福利、野生種群保育，以及香港未來的可持續寵物文化帶來正面改變。

作者葛珮帆是第八屆立法會選舉委員會界別議員，民建聯副主席。



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