平機會｜嘉許「通用設計」典範　共建通達無障香港

平機會｜林美秀



香港將逐步邁向高齡化社會，65歲及以上人口預計將由2021年的150萬人，上升至2046年的274萬，佔總人口超過三分之一。同時，各項吸引人才措施持續推動來自世界各地人士來港工作和升學，令本港人口組成更趨多元。在人口結構轉變的背景下，通達無障的環境與服務已不再是「特別需要」，而是市民日常生活不可或缺的元素。平機會近年積極推廣「通用設計」，並透過嘉許形式鼓勵社會各界移除社區中各種有形無形的障礙，讓不同年齡、能力及處於不同人生階段的人士都能平等參與社會、共享便利生活。今年10月初，平機會舉辦了「通用設計嘉許計劃2026/27」嘉許典禮，向561個處所頒發共668個獎項，表揚它們在採納通用設計方面的卓越表現。



表揚傑出處所

推動「通用設計」融入日常

平機會一直致力促進不同性別、身體狀況、家庭崗位和種族人士的平等機會，近年更積極推動「通用設計」，透過「通用設計嘉許計劃」、政策倡議、公眾教育及與持份者合作，建設人人都能平等使用和參與的環境。「通用設計」的概念是以使用者為本，強調於規劃及設計初期融入共融元素，使不同年齡、能力及處於不同人生階段的人士均能方便使用相關建築環境、設施和服務，而無需事後改裝或為照顧特定群體的需要作特別安排。

平機會於2024年首次推出「通用設計嘉許計劃」，表揚在採納通用設計方面有傑出表現的公營及私營機構。承接各界對第一屆嘉許計劃的鼎力支持，平機會推出了「通用設計嘉許計劃2026/27」。今屆計劃反應更見熱烈，參與機構數目由上屆的104間增至138間，涵蓋處所數目更由270個倍增至566個，顯示社會對通達無障環境的日益重視。今屆嘉許計劃共頒發668個獎項，獲獎處所橫跨商貿、餐飲、文化娛樂、大專院校以至公私營住宅等界別，當中更不乏百年古蹟，以及早年建成的樓宇，而經營這些處所的機構更有不少是中小企，體現出社會各界跨越行業性質、建築年代與資源規模的限制，共同將通用設計落實於日常生活，攜手為市民建設通達無障的環境。

展現前瞻設計

多維度實踐「通用設計」

綜觀今屆的得獎處所，我們很高興看到越來越多處所展現了前瞻性與多元化的通用設計措施，涵蓋硬件提升、資訊通達、照顧者友善、腦力多元、多元文化及智慧科技等不同層面。

在硬件提升方面，有處所裝設兩種高度的扶手，切合不同身高人士的需要，以及在服務櫃台邊沿設置固定拐杖或手杖的裝置，方便長者及視障人士使用。在促進資訊通達方面，有處所把無障礙資訊上載至網站、手機應用程式或社交媒體，讓訪客在到訪前已能查閱出入口、無障礙路線、設施位置等。有文化場所更提供口述影像導賞、觸感圖及手語傳譯等服務，打造更具兼容性的環境及服務，以符合不同人士的需要。

營造友善環境

支援不同需要人士

除了基本的無障礙設施外，處所亦展現出對照顧者與多元群體的體貼關懷。為回應照顧者的需要，不少處所設有照顧者友善的設施，如設置多用途房間，供哺乳、集乳等使用；提供空間較大的家庭友善或暢通易達停車位，方便攜帶嬰兒車的人士及輪椅使用者；以及提供育嬰用品、成人紙尿片等物資，讓照顧者有突發需要時獲得即時支援。部分處所亦在洗手間及育嬰室加入貼心的設計，例如設置嬰兒換片板、兒童安全座椅、兒童尺寸洗手盆，以及供成人更換尿布的護理床，照顧不同年齡人士的不同需要。

共融理念亦延伸至對腦力多元群體的支援。有處所透過設立共融休息室、提供感官地圖及減壓小工具，照顧他們不同的感官需求，並讓有需要的人士獲得短暫舒緩與休息的空間。

此外，有見旅客及本地人口的文化背景日趨多元，加上政府近年積極推動穆斯林旅遊，不少處所亦採納尊重多元文化的設計，例如設有祈禱室及清真友善餐飲，供不同宗教及文化背景人士使用。不少機構亦善用智慧科技，例如提供人工智能客服功能及即時翻譯機，消除語言與資訊溝通的障礙，進一步提升香港的國際友善城市形象。

擴大嘉許組別

延伸至其他場所

事實上，市民對通達環境的需求，並不止於購物、用膳或參與文化活動，更涵蓋日常居住及學習的環境。因此，今屆嘉許計劃除保留商場及零售鋪位；辦公大樓及辦公室；食肆；康樂、體育或文化用途的樓宇及場地，以及活化項目五個原有組別外，亦新增了公私營住宅樓宇及高等教育院校兩個組別，推動通用設計理念更廣泛落實於社會不同角落。

在公私營住宅樓宇方面，通用設計大幅提升了全齡居住環境的便利與安全。不少屋苑及大樓出入口全面實施無障礙設計，如採用自動感應門、固定斜道與平整地面，便利輪椅使用者、長者、推嬰兒車及儲物車的住戶進出。升降機內設有可摺疊式座椅，大堂及走廊配備長凳或斜面挨杆，供居民休息。不少住宅項目亦注重社區共融，包括提供長者友善運動器材、兒童遊戲室及於休閒設施設置輪椅座位，照顧不同年齡層及人士的需要。

值得肯定的是，通用設計並非新落成樓宇的專利。我們欣喜看到一些多年前落成的住宅樓宇，持續改善無障礙環境，透過翻新工程逐步加入通達設施，例如加裝升降機、改裝入口，甚至引入互動式智能資訊站等，努力為居民打造一個真正通達無障的社區。

在高等教育院校方面，通用設計為來自不同背景的師生締造了包容且平等的學術環境。有院校積極引入數位化校園導航，提供互動式校園地圖與網上虛擬導覽，方便師生與訪客預先查詢路線。因應師生背景日益多元，有院校除提供清真飲食選擇及祈禱室外，更在穆斯林友善洗手間加設手持式噴槍 (Shattaf)，方便穆斯林師生進行清潔。此外，一些院校亦透過設立多元資源中心推廣輔助工具，並藉舉辦學生大使計劃及多元共融體驗活動，讓學生了解不同人士的需要，共同營造互相尊重的校園文化。

面對人口高齡化和外地人才來港發展所帶來的挑戰與機遇，通用設計不僅是設施上的優化，更是推動經濟與社會發展、構建多元共融社區的重要支柱。平機會期望透過「通用設計嘉許計劃」樹立的良好範例，鼓勵更多公私營機構將通用設計理念融入日常規劃、營運與發展策略中，共同建設更通達、更共融的社區。

作者林美秀是平等機會委員會主席。



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