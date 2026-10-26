來稿｜北京重新接待沈大偉——不是原諒，是有自信！

來稿作者：楊華勇



2026年10月19日，中國人民外交學會副會長耿爽在北京會見美國喬治·華盛頓大學教授、中國政策項目主任沈大偉（David Shambaugh），雙方就中美關係交換意見。這則簡短消息，在外界眼中卻別有分量：11年前，沈大偉因在《華爾街日報》發表《中國即將崩潰》（The Coming Chinese Crackup）一文，被貼上「中國崩潰論」標籤，從此在中美學界與輿論場成為敏感名字；如今他重新站上北京官方背景機構的會客廳，像是一塊被重新打磨的「破冰標本」。這件事的真正意味，不在於一個學者「翻篇」，而在於中美關係在持續緊張中，正重新打量「二軌外交」的價值——以及它的局限。



接見沈大偉不代表原諒

2015年那篇文章的爭議，從來不只是標題。沈大偉後來反覆解釋，「中國崩潰」是編輯擬的題，他本意是討論執政體系「收縮」與改革壓力，不認同章家敦式宿命判斷。但無論原意如何，文章在中文輿論場被讀成「唱衰中國」，也讓他此後多年難獲過去那種寬鬆往來空間。

但沈大偉不是普通批評者。他是改革開放後首批赴華美國留學生，南開、復旦求過學，中央黨校與幹部學院講過課，著書被引入中國，既懂美國政策圈，也懂中國治理語言。這種「兩邊都能對話」的屬性，恰恰是二軌外交最稀缺的介質。

因此，北京這次接待，不是承認「崩潰論」有道理，也不是突然認同他的判斷，而是把一個人重新放回「可觀察、可傾聽、可博弈」的名單裏。中國不需要他道歉，只需要他作為美國學界樣本，把華盛頓的風向帶進來；同時，也讓美方看到：中國願意在「不否定自身」的前提下，聽不同聲音，這是一種自信式的實用主義。

二軌外交用於大國危機管控

「二軌外交」本指非官方學者、前官員、智庫人士之間的溝通，1981年由美方提出，冷戰後廣泛用於大國危機管控。在中美語境裏，它從來不是裝飾品：基辛格時代的中美接觸、數位經濟對話、氣候與軍控討論，都曾有二軌鋪路。

它的功能有三層：一是探底：官方不好直說的紅線，學者可以先碰；二是減誤判：把「對方是不是要攤牌」的想像，換成具體語境裏的真實焦慮；三是蓄選項：為未來一軌談判預備話術、框架與中間方案。

但二軌也有先天弱點：它不簽協議、不代人受過、不改變結構。它只是「在冰面上鑿孔」，讓兩邊知道水下還有活水。過去幾年，中美二軌一度萎縮。2017年後關係下行，學者互訪變少，美國對華「威脅認知」固化，中國對西方輿論警惕上升，連正常學術批評也容易被讀成意識形態攻擊。沈大偉當年遭遇的輿論反噬，正是這種雙向封閉的產物。

而2024年起，情況在變：中美高級別二軌對話在紐約續開，1.5軌交流在北京重啟，CCG、清華CISS、外交學會等平台密集接訪美方學者。沈大偉先去清華、CCG，再進外交學會，是一條「從學界到半官方」的梯度信號——北京在把二軌從「中斷點」接回「鏈路」。

美國選舉周期與避免高代價衝突

沈大偉訪華節點，卡在美國中期選舉前夕。華盛頓的現實矛盾很清楚：對華「戰略競爭」已是兩黨共識，科技管制、供應鏈「去風險」、印太安全不會鬆；但關稅、通脹、產業成本、金融波動，又讓白宮不敢把對抗推到失控。

也就是說，美國不一定想「和解」，但越來越需要「不誤判」。特朗普政府既要對華強硬討好基本盤，又要避免經濟反噬選票——這種張力下，官方管道容易卡在「表態邏輯」，二軌反而能問出「如果出事怎麼辦」。

對北京而言，接待沈大偉這類人物，也是在選一個低成本的觀察窗：他不是官員，不會觸發「讓步」聯想；他有政策網路，能帶回中國視角的真實回饋；他有過爭議，此次見面本身又釋放「中方不記仇、但記得你說過什麼」的成熟姿態。

二軌外交不等於戰略轉暖

耿爽會見沈大偉，不等於中美關係解凍，更不等於中國接受其當年判斷。二軌交流的本質是「保留通道」，不是「達成協議」。當前中美結構性矛盾——科技脫鉤、台海、南海、關稅、AI治理、稀土與出口管制——一樣沒解決。沈大偉自己近年也承認：元首會晤是「天花板」，政府機制是「地板」，二軌是「牆體」。牆可以補，但房梁沒換。一次學者見面，補不了戰略互信的缺口。

更關鍵的是，美國對華政策已「制度化強硬」：國會監督、出口管制法律化、盟友協調網路化，不會因某位學者被接待就轉向。中方也清楚，真正要處理的不是「特朗普願不願談」，而是華盛頓的深層共識——中國崛起被定義為長期變數，競爭被預設為常態。

所以，這次會見的意義是「邊際的」：它讓中美在最低信任下，多一層緩衝；讓學界重新獲得「說錯話也能再談」的空間；讓「崩潰論」式敘事，被中國用十一年發展事實輕輕放下。

沈大偉是中美關係的溫度計

中美二軌的起伏，從來跟着兩國關係體溫走：蜜月期（2000年代）：二軌繁榮，學者互訪如常，共識易產；轉冷期（2015–2019）：沈大偉事件、南海仲裁、貿易戰，二軌被民意綁架；冰封期（2020–2023）：疫情與脫鉤敘事，人文交流斷崖；修復期（2024–2026）：元首會晤定調「建設性戰略穩定」，二軌回補「牆體」。沈大偉的「出去—回來」，恰好是這條曲線的個人映射。他不是風向標，他是溫度計。

真正值得觀察的，不是他說了什麼，而是接下來：外交學會、CISS、CCG能否形成常態接訪機制；美國學界「知華派」是否敢再來、敢說真話；二軌討論能否反哺AI、台海危機管控、出口管制等硬議題；中方能否在「聽批評」與「守底線」之間，維持穩定預期。

二軌外交能防止競爭滑向衝突

北京接待沈大偉，最耐人尋味的，不是寬恕，而是克制與清醒。中國用11年證明「崩潰論」落空，也用一次會見證明：自己不需要把批評者永久放逐。大國博弈到今天，比的不是誰嗓門大，而是誰能在對抗中保留「理解對方」的能力。二軌外交不會終結競爭，但它能防止競爭滑向誤會驅動的衝突。沈大偉這趟北京行，像在中美之間重新掛了一塊牌子：「此處仍有對話」。

未來中美關係的主軸，不會是「突然和解」，也不會是「徹底斷裂」，而更可能是：高層定調、一軌管險、二軌探路、學界續火。誰能把這套多層溝通撐住，誰就能在長周期競爭裏少犯致命錯誤。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委，香港中華總商會副會長。



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