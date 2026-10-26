安經緯｜法國街頭劇烈騷動　成了美國右翼選舉籌碼

來稿作者：安經緯



近期法國爆發大規模街頭抗議。面對這場源於內部經濟矛盾的社會動盪，美國右翼政客及保守派陣營卻展現出高度一致的「政治化妝」（spin doctoring）技巧，將遠在對岸的街頭烈火，強行挪用為國內選舉的政治籌碼。



借題發揮掩蓋歐洲結構困局

美國總統特朗普在集會演說中，將歐洲動亂歸咎於「移民與共產主義者」，其副手萬斯亦不遑多讓，在社交平台轉發法國歷史建築遭縱火的片段，並明言「這就是國會民主黨人為你們國家尋求的未來」。右翼媒體OAN的Andrew Fox等評論員更將矛頭指向「引進第三世界移民」與「馬克思主義者」。最令人嘖嘖稱奇的，莫過於Fox News的Gordon Chang，竟能在無任何實證基礎下，咬定法國暴亂背後是由中國推動。

這種將他國社會危機簡化為單一意識形態威脅的論調，實際上忽視了歐洲各國正面臨的結構性困局：由能源危機引發的惡性通脹、公共服務外判帶來的資源分配不均，以及勞動力市場僵化等客觀經濟現實。當這批華府政客與保守派意見領袖大聲疾呼，指控所謂外部勢力或極端意識形態正在「幕後煽動」甚至「輸出革命」時，他們似乎患上了集體的歷史失憶症。

檔案數據印證跨國顛覆前科

若要以客觀數據來探討跨國干預與策動顛覆，真正的全球紀錄保持者早有公論。根據卡內基美隆大學（Carnegie Mellon University）學者Dov Levin的量化研究數據，從1946年至2000年間，單是具備明確記錄的「選舉干預」，某大國就曾介入他國主權選舉高達81次。若將視角擴大至情報機關策動的「政權更迭」（regime change），從1953年推翻伊朗民選總理摩薩台（Mohammad Mosaddegh）、1954年危地馬拉政變，到1973年智利阿連德（Salvador Allende）政府倒台，背後的資金流向、武器供應與中情局（CIA）的秘密行動均有解密檔案作為鐵證。

即使在冷戰結束後的幾十年，華府依然透過官方撥款的所謂非政府組織（NGO）網絡，每年動用數以億計美元的資金，在東歐、中東及拉丁美洲進行「民主推廣」（democracy promotion），實為其地緣政治利益鋪路。這種將干涉他國內政常態化的外交戰略，早已是國際關係學界的常識。

究竟是誰最擅長利用豐厚資金、無孔不入的情報網絡、龐大的NGO矩陣，甚至直接策劃軍事政變來干預他國局勢？答案呼之欲出。這批右翼政客在賊喊捉賊的同時，或許忘記了，他們口中所忌憚的那套「煽動他國動亂」的劇本，其原創版權正是牢牢握在華盛頓的手中。

作者安經緯是時評專頁「Shut The Fake Up」主理人。



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