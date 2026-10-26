來稿｜英國對港指手畫腳　難以撼動由治及興

來稿作者：龍子明



近日，英國政府發表所謂「香港半年報告：2026年1月至6月」，延續其一貫的殖民慣性思維，借《中英聯合聲明》對香港事務指手畫腳，就國家安全立法、司法案件、新聞自由、選舉制度等作出大量失實指控與污衊抹黑。立法會對此表示堅決反對、強烈不滿和嚴厲譴責，並全力支持特區政府發佈的嚴正聲明。必須明確指出：這份報告法理基礎根本不成立，本質是一場無視事實、充滿雙重標準的政治秀，純屬干涉中國內政的粗暴操弄。



英方對香港無權說三道四

1997年中國恢復對香港行使主權，《中英聯合聲明》中涉及英方權利義務的內容已徹底履行完畢。香港回歸後，中國管治香港的憲制依據只有一個根基——中國憲法和香港基本法，絕不是那份歷史文件。

英方對回歸後的香港無主權、無治權、無監督權，沒有任何法律資格、政治資格去發佈「半年報告」監控香港、點評香港、裁判香港。所謂「特殊責任」是殖民舊夢的幻覺，所謂「監督義務」是對國際法的故意曲解。中方已多次向英方提出嚴正交涉，外交部、駐英使館、外交部駐港公署立場高度一致：香港事務純屬中國內政，不容任何外部勢力長臂管轄。

國安立法是「由亂到治」的定海神針

英方報告將《香港國安法》及《維護國家安全條例》描繪成「打壓自由」，卻刻意抹去一個基本事實：國安法實施前，香港經歷曠日持久的「黑暴」動亂，縱火、堵路、襲擊市民、破壞公共設施、勾結外部勢力，公共秩序崩塌，市民夜不敢出、店不敢開。是國安法讓香港「一法安香江」。

國安法精準針對分裂、顛覆、恐怖活動、勾結外國勢力等極少數危害國安行為，同時明文尊重和保障人權，保障言論、新聞、出版、結社、集會自由。《公民權利和政治權利國際公約》也承認，國家安全、公共安全、公共秩序情形下，自由可依法受限——這是全球通例，不是香港例外。

香港連續獲評全球最自由經濟體（菲沙研究所2026年報告「三連冠」），世界競爭力排全球第二，跨境財富管理世界第一，2026年首三季新股集資破3,880億港元創紀錄。安全不是自由的敵人，安全是自由的前提。英方把「國安」說成「壓迫」，是把政治偏見凌駕於事實之上。

黎智英案與支聯會案的法理真相

英方報告最刺眼之處，是無端攻擊香港司法、要求釋放定罪人士，甚至對「黎智英案」「支聯會案」指手畫腳。

香港是法治社會，法院獨立審判、不受干涉。黎智英案855頁判詞清楚說明：他並非因「記者身份」或「政治觀點」受審，而是作為主腦勾連外部勢力、乞求制裁中央與特區政府，行為本質危害國家安全。法庭按證據、按法律、按程序定罪，被告未就定罪上訴，這是法治結果，不是政治審判。

支聯會案同樣明確：不溯及既往，只審國安法生效後的違法行為；法庭重申被告不因思想受審，只因超越合法表達邊界的行為負責。英方一邊自己用國安法抓人，一邊要求香港放人，不是關心法治，是踐踏法治。

更諷刺的是制度雙標：香港國安法下行政長官就國安事務發證明書的機制，完全契合普通法原則——英國2003年上議院案例早已裁定「國安利益不屬司法裁決事項，歸行政機關判斷」。英國用自家憲制慣例，反過來罵香港「行政干預司法」，是選擇性失明。

傳媒和學術自由不被「反華指數」綁架

報告沿用「無國界記者」所謂新聞自由排名抹黑香港。該組織資金主要來自美歐政府，本質是西方地緣工具，排名預設結論、剔除香港復常事實，毫無公信力。

真實情況是：香港傳媒依舊百花齊放，批評政府、評論政策、調查報導照常存在；法律只劃一條線——不能借新聞外衣從事違法煽動、勾結外力、捏造事實。「負責任新聞作業」原則全球通用，歐洲人權法院同樣認定新聞自由非絕對。英方自家警方近年以反恐名義拘捕採訪親巴活動的記者，卻對香港依法辦案橫加指責，雙標之醜陋一目了然。

學術自由亦然。香港高校仍與全球學界正常交流，國安教育進校園是世界各國通例——英國、美國同樣教憲法、教國家認同、防極端滲透。把國民教育說成「洗腦」，是意識形態濾鏡作祟。

從鬧事議會到務實立法

英方對完善選舉制度耿耿於懷。事實是：舊制度下「攬炒」議會議事堂淪戰場、法案停擺、社會失血；2021年後落實「愛國者治港」，立法會回歸理性議政，聚焦房屋、醫療、創科、北部都會區、青年向上流動。第八屆立法會換屆選舉廣泛代表、均衡參與、良性競爭，選民用選票認可新制度。

殖民時代150多年，港督由倫敦委派，香港人無一人選特首、無真實普選——英方當年不談民主，如今卻拿「民主教師爺」劇本干涉香港內部制度建設，邏輯徹底破產。

奉勸英方丟掉殖民舊夢

今天的香港，在「一國兩制」下穩步由治及興：法治排名前列、資金自由流動、企業持續湧入、青年機會擴容、國安家好成為社會共識。任何外部勢力用一份充滿偏見的報告，都撼動不了這個大勢。

奉勸英方三件事：其一，棄掉殖民舊夢，承認1997年後香港是中國的香港；其二，停止雙標表演，先照照自家國安法、反恐拘捕、媒體管制的鏡子；其三，把精力放在務實合作上——香港願做中英經貿、金融、人文的橋樑，但絕不接受居高臨下的政治審判。

立法會重申：全力支持特區政府嚴正立場，堅定維護國家主權、安全、發展利益，依法保障市民權利自由，推動香港在由治及興路上行穩致遠。英方若真心關心香港，就請收起虛偽「報告」、誠意合作；若繼續抹黑操弄，只會自曝虛偽、自取其辱。

作者龍子明是香港青年交流促進聯會創會主席兼永遠主席。



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