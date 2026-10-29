來稿｜訪港旅客上升一成可喜　更要看見客源背後隱憂

來稿作者：黎天恒博士



近期，泰國遊客流失巨大，為本港敲響警鐘。今年外國旅客減少，香港這個深受國際旅客歡迎的目的地，同樣要重新思考如何維持吸引力。當地正推進「質重於量」的旅遊方向，將地方收入、服務品質和文化體驗納入發展策略。香港的情況有所不同。訪港旅客仍然增加，但拆開客源，會看見一幅較複雜的圖畫：內地市場帶動增長，長途市場表現理想，部分鄰近市場卻正在轉弱。總數上升，值得肯定。哪些旅客正在減少，也需要及早看清楚。



訪港人次增長

客源更加集中

旅發局初步數字顯示，香港今年首九個月訪港人次增加約一成。內地市場增長較快，但非內地旅客佔比由去年同期的23.3%回落至21.6%。非內地旅客人次仍然增加，只是增長追不上整體增長，令客源更加集中。

這裏的非內地市場包括台灣及澳門，與外國旅客並非完全相同。不過，這個變化已足以提醒我們，香港不同客源的發展步伐正逐漸拉開差距。

內地市場為香港帶來重要的旅遊需求。當主要增長由這個市場帶動，業界仍要留意其他客源能否持續發展。一間酒店、一間餐廳或一個景點，接待不同市場的旅客，通常也需要不同的銷售渠道與服務安排。這些能力需要時間建立，一個市場轉弱之後，要重新接上，未必容易。

鄰近旅客減少

原因值得思考

個別國家的詳細資料目前公布至八月。比較近兩年首八個月，南韓與菲律賓是短途客源中流失人次較多的市場，日本和印尼亦錄得人次下跌。與此同時，長途市場仍然增長，抵銷了部分短途市場的跌幅。

這個分化值得香港旅遊業仔細看待。短途旅客來港，可能是短假、一場演出、一頓期待已久的飯聚，也可能是探親或商務行程。距離近，更方便；旅客手上亦有其他選擇。

旅發局提到航空運力及燃油附加費等壓力。這些因素對不同市場有多大影響，需要結合航班、票價及旅客研究來評估。目前到訪數字尚未告訴我們，旅客是因交通成本而改變計劃，還是因為未找到新的來港理由。

這兩種情況需要不同回應。若旅客本來想來，卻找不到合適航班，增加宣傳的作用有限；若交通安排合適，香港卻沒有進入他的假期清單，便要重新理解他想要甚麼。把所有短途市場放在同一個推廣框架內，容易錯過各自的問題。

過夜旅客縮減

住宿需求轉變

首八個月的數字還有一個更貼近酒店及旅客消費的訊號：短途市場的過夜旅客減少約一成，跌幅比總人次更明顯。台灣市場尤其值得留意。來港人次增加，過夜人次卻減少。在一個仍然增長的市場中，住宿相關的需求也可能正在轉變。

過夜人次未能直接換算成酒店收入，但它提出了一個實際問題：旅客怎樣把香港放進自己的行程？

一名旅客專程來港度假、參與一項盛事，或把香港安排在多站旅程之中，對時間和住宿的需要各有不同。即使仍然到訪，留給餐飲、文化活動及社區體驗的時間也可能改變。香港需要進一步了解，減少的人次涉及哪些客群和到訪目的；在仍有增長的市場中，過夜與不過夜旅客的組合又為何改變。這些差異會影響業界應該爭取哪些客人，以及提供怎樣的行程。

「只在香港」可以為旅客提供新的想像，但想像也要轉化為實際的選擇。一場盛事前後有甚麼值得安排、一次重遊可以認識哪個不同的社區，以及相關體驗能否方便預訂，都會影響旅客如何分配時間。

看到不同市場需求

創造留下來的理由

面對短途市場轉弱，業界可以先從主要流失客源着手，了解哪些旅客減少到訪、哪些留宿選擇正在改變，再由航空公司、酒店與旅遊營辦者共同調整產品。具體行程推出後，應觀察預訂和留宿是否改善，讓下一輪推廣有更清楚的依據。

長途市場則已有增長基礎。值得了解的是，新增旅客為何選擇香港、在港參與甚麼，以及哪些經驗令他們想再來。這些答案有助業界把目前的增長延續下去。新市場同樣值得開拓，但規模較小，當中的語言、飲食和旅行習慣亦有差異。客源多元化需要持續投入，不能單靠少數市場的高增幅判斷進展。

泰國的警號提醒香港，成熟目的地也會面對需求轉變。香港目前仍有增長，更有空間及早處理分化。南韓與菲律賓旅客為何減少，台灣旅客為何增加到訪卻減少過夜，都值得有各自的答案。

訪港人次升一成，是一項成績。這份成績也讓我們有條件繼續追問：香港能否讓更多地方的旅客找到值得前來、留下和再來的理由？

作者黎天恒博士是聖方濟各大學廖湯慧靄商業及款待管理學院酒店及旅遊管理應用學士學位課程主任兼助理教授。



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