徐小龍｜國際博士教育樞紐排名第一　香港未來不能只靠名校光環

來稿作者｜徐小龍博士



政府近年積極推動「留學香港」，希望把本地高等教育優勢進一步轉化為國際人才吸引力。恒生大學最新公布的首期「國際博士教育樞紐指數（香港區）」調查顯示，在18個博士升學目的地之中，香港以10分滿分取得8.09分，排名第一，並且是唯一評分中位數達9分的目的地。這反映香港對國際博士人才仍具相當吸引力，亦說明本地高等教育在國際競爭中仍有鮮明優勢。



不過，若把這項結果放回更大的政策脈絡中理解，真正值得關注的，恐怕不只是香港「有多受歡迎」，而是這種吸引力能否最終轉化為長遠留才能力。尤其調查同時顯示，93.3%受訪者表示，完成博士學位後有意留在求學所在地發展。這提醒我們，博士教育的競爭從來不只是招生競爭，更是人才最終落腳何處、哪個地方能提供長遠科研與職業前景的競爭。

排名居首反映制度吸引力

恒生大學這項調查於今年8月至9月進行，訪問約300名來自18個國家或地區的受訪者，涵蓋有意修讀博士人士、在讀博士生及近期博士畢業生。結果顯示，香港不但平均評分最高，亦有超過72%受訪者給予8至10分。這項結果的意義，不宜簡化為城市名氣或院校品牌的勝出。對博士生而言，真正重要的通常是研究資源、導師條件、資助制度、學術網絡，以及畢業後的發展空間。

香港之所以能在調查中居首，某程度上反映其高等教育體系、英語學術環境、國際聯通性，以及「背靠祖國、聯通世界」的獨特位置，仍對國際博士人才具備綜合制度吸引力。這種吸引力並非單靠宣傳形成，而是多年來院校國際化、科研基礎與制度安排累積的結果。

政策部署在於承接與轉化

事實上，特區政府近年已從教育、人才與創科政策多方面作出部署，包括持續推進「留學香港」、透過香港博士研究生獎學金計劃吸引海外研究人才，以及配合創科平台建設，提升香港對高端人才的整體承接能力。以香港博士研究生獎學金計劃為例，2026/27學年申請人數首次突破一萬，達10,037人，來自115個國家和地區，競逐400個名額；獲獎者每年可獲34.44萬元獎學金及1.44萬元會議與研究活動交通津貼，為期三年。這些數字反映，香港在全球博士招生市場的競爭力確有提升。

更重要的是，香港現正制定首個五年規劃（2026—2030），並明確提出要主動對接國家「十五五」規劃，更好融入和服務國家發展大局。相關官方文件亦提出，五年規劃是具前瞻性、策略性和方向性的指導文件，涵蓋創新科技、產業發展與教育等範疇。這意味博士人才的吸引與留存，已不只是單一教育政策問題，而是香港未來高質量發展布局的一部分。

由「留學香港」走向「人才香港」

然而，吸引人才來港只是第一步，真正的考驗在於能否把人才留在香港、用在香港、發展於香港。調查顯示，受訪者最關注的留港因素是就業前景，其次是經濟壓力與住屋負擔。這正好說明，博士人才是否留下，不能只靠獎學金或院校聲譽決定，而要視乎畢業後有否足夠科研職位、產學研協作機會，以及可承受的生活條件。

因此，香港今次排名第一，當然值得肯定，但更應視之為政策提醒。若香港要真正從「留學香港」走向「人才香港」，便須把教育、科研、創科、產業與城市生活承接起來，形成更完整的人才生態。從發展邏輯而言，當更多高端人才願意來港、留港並參與本地科研與創科工作，香港在前沿研究、跨學科合作、技術轉化及國際學術連結上的優勢，便更有條件逐步擴大。對香港而言，這不只是教育吸引力的體現，更是未來科研發展與創新競爭力的重要基礎。

作者徐小龍博士是註冊專業測量師（建築測量）。



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