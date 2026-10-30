北上飛鴻｜中管幹部空降河北　能否盤活地方增長動能？

北上飛鴻｜田暢



從市場監管總局出身的羅文，到國家發改委出身的趙辰昕，河北新一輪人事調整凸顯北京強化中央政策與地方治理銜接的意圖。然而，京津冀協同發展推進多年，河北仍須面對產業轉型、區域分工與市場信心等考驗。中央幹部帶來的政策資源，能否真正轉化為地方經濟動能，才是這場人事布局的關鍵。



部委幹部密集空降執掌河北

近來，內地各省地方人事密集調整，河北省的換屆格外引人注目。從省委書記羅文，到省政府黨組書記趙辰昕，再到石家莊市委書記等關鍵崗位，幾乎清一色是來自中央部委的「中管幹部」。

羅文從國家市場監督管理總局局長空降河北，履歷橫跨工信部、發改委、四川地方與市場監管系統，屬於典型的「部委—地方—部委」路徑。趙辰昕則長期深耕國家發改委，曾任副主任，2025年才空降河北任常務副省長，此次迅速升任省委副書記兼省政府黨組書記。石家莊市委書記亦由原交通部副部長王剛出任。

這種人事組合的優勢相當明顯。河北與北京、天津地理相鄰，又承擔京津冀協同發展、雄安新區建設及產業轉移等重要任務。熟悉中央部委運作的幹部，有機會更有效地協調政策、爭取項目，並降低地方與中央部門之間的溝通成本。

近年來，內地在多個省份推進「中央空降與跨省交流」，目的很明確：強化政治忠誠、確保政令暢通，避免地方利益固化。河北作為京津冀協同發展的關鍵一環，以及雄安新區所在地，其領導班子的「中管化」程度，某種程度上反映了中央對這片區域的重視與掌控力度。

京津冀協同難掩要素資源落差

官方反覆強調，河北要「在對接京津、服務京津中加快發展自己」，承接北京非首都功能疏解、推動產業轉移與科技成果轉化。

京津冀協同發展推進多年，北京持續疏解非首都功能，天津發揮港口、製造業及開放平台優勢，河北則承擔產業承接、交通連接與區域功能配套等任務。從政策設計看，三地分工清楚，協同發展也具備一定的產業與基建基礎。

北京集中了大量科研機構、高校、金融資源、總部企業與高階人才；河北雖然具備土地、能源及部分製造業基礎，卻仍須面對產業附加價值、人才吸引力與企業競爭力等問題。

產業轉移面臨深層結構困境

企業從北京轉移至河北，真正需要考慮的，不只是租金或土地成本，而是研發機構能否就近配合、人才是否願意遷居、供應鏈是否完整，以及產品能否持續取得訂單。

如果河北承接的是生產環節，研發、品牌、融資與決策中心卻仍留在北京，地方即使增加工業產值，也未必能取得相稱的經濟收益。

過去十年的實踐顯示，河北承接的項目數量不少，真正高附加值、能帶動本地就業與稅收的優質產業卻相對有限。產業結構偏重、公共服務落差、營商環境不穩，始終是河北難以擺脫的結構性問題。

部委背景新班子迎來壓力測試

在此背景下，新班子「清一色中管幹部」的背景，被解讀為雙面刃。這些官員熟悉中央政策制定邏輯，具備跨部門協調資源的能力，理論上有利於對接京津資源、推動重大項目落地。此次五中全會前多省人事調整，顯示在幹部選拔上更重視「忠誠可靠、能貫徹中央決策」的特質，年齡與本地經驗的權重相對下降。

河北這波「中管幹部」換血，既是中央強化對關鍵區域控制的延續，也是對京津冀戰略落地能力的一次壓力測試。

作者田暢是中美關係與兩岸公共政策領域的新聞工作者。



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