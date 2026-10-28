園遊．杏林｜屯門醫院神經醫學中心高效創新綜合服務點燃患者希望

園遊．杏林｜鄭振邦醫生



大腦和神經系統被視為人體的「總司令」，掌控著我們的記憶、感覺、活動能力、器官協調與運作，一旦出現問題，對病人的自主能力有很大影響，或是記不起親人名字，也或是無法再活動自如，令患者陷入恐懼之中，家屬亦承受巨大心理壓力。屯門醫院神經醫學中心以「同層共治」理念，引入先進科技、推動跨專科合作，為腦神經疾病患者提供一站式及安全高效的綜合服務，期望能為他們點燃希望，讓生命恢復色彩。



實現「同層共治」

跨專業支援患者

腦神經系統疾病患者，例如中風、運動障礙、腦癇等病人，病情往往比較複雜，需要由不同專科共同治療。屯門醫院神經醫學中心實踐「同層共治」理念，將先進技術手術室、病房及日間服務集中在同一樓層，為跨專科協作提供良好平台。不同專業的醫護團隊能快速協定，共同討論病情及制定治療方案，減省病人轉介及等候時間。病人由診斷、做手術及術後跟進均由同一團隊負責，提供全面而連貫的照顧，加強病人信心，並節省他們來回不同部門求診的時間。

近期投入服務的神經醫學綜合病房，結合加護病床、一般病床及日間服務，讓醫護人員人手調配更靈活。跨專業團隊會聯合巡房，提升治療效率。病房內設有加護病床，由深切治療部負責，照顧需要較高度監察的病人，深切治療部醫護人員與病人原來的專科團隊保持緊密合作，亦免卻病人需轉到不同病房由多個專科跟進的繁複程序。

引入先進科技

帶來嶄新治療選擇

屯門醫院神經醫學中心自2024年底起分階段運作，在醫院管理局總部的支持下，引入全港首個「磁波刀」治療系統及術中磁力共振掃瞄造影服務，其中「磁波刀」為原發性震顫患者帶來嶄新的希望。

被手震困擾二十年的病人馬先生，去年接受「磁波刀」治療後，症狀得以即時緩解，現時可以周遊列國，重新享受生活，並能重拾拍照樂趣，將旅遊時的所見所聞透過相機記錄下來。能看到他眉飛色舞地分享治療經過，以及四處遊歷的見聞，筆者和整個治療團隊均被馬先生的喜悅感染。

盼擴展服務

照顧更多病人

屯門醫院神經醫學中心將不斷優化服務，包括正籌備建立腦神經創傷病房及綜合康復中心，讓病人由發病的急性階段至接受復康訓練期間，均能得到跨專業支援，加強自我照顧能力。在漫長的康復道路上，讓病人能感受全面的支持，協助他們找回生活節奏、早日重回社區，正是中心團隊最大的心願。

作者鄭振邦醫生是屯門醫院副行政總監。



「園遊．杏林」欄目由醫管局醫護人員撰寫。



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