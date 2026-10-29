來稿｜巴西大選投票率逾八成　香港如何提高選民參與度？

來稿作者：范逸豪



國際間不同的選制設計，往往藏有值得細味的治理啟示。巴西總統選舉第二輪投票落幕，盧拉（Luiz Inácio Lula da Silva）成功連任，最吸引筆者目光的，並非單純的勝負結果，而是其逾八成的高投票率，以及極具效率的電子開票表現。不少海外政體近年都觀察到選民參與意願回落的趨勢，巴西這場選舉由此提供了頗具參考價值的制度切片。作為長期關注代議政治與公共治理的學者，筆者不禁思考：這種兼顧動員與效率的模式，對正尋求優化地區治理與公民參與的香港而言，究竟帶來了怎樣的啟示？



制度設計與技術進步推高投票率

探究巴西高投票率的成因，核心在於其憲法確立的「強制投票制」（Compulsory Voting）。在當地，符合法定年齡的公民不僅享有投票權，更負有法律上的參與義務。有趣的是，巴西政府並非單靠粗暴的罰款來約束選民，而是透過一套精密的行政制裁機制，將「投票紀錄」與公民的日常生活緊密綑綁。若無故缺席投票，市民將無法申領護照、報考公務員、申請公立學校或向國營銀行貸款。這種「軟硬兼施」的設計，讓投票不再只是一種純粹的政治表態，而是轉化為公民對社會應盡的基礎責任。

平心而論，這種帶有強制色彩的制度，在重視個人自主抉擇的社會中難免引發爭議，亦未必適合直接移植。然而，它卻切中了一個核心命題：當公眾對公共事務日漸冷感時，單靠道德呼籲往往流於形式，如何透過制度設計喚醒市民的社會責任感，是各地主政者皆須思考的課題。

除了制度設計，全面普及、高效的電子投票系統亦是巴西選舉的一大特點。在國土廣袤、人口超過兩億的巴西，傳統紙本唱票不僅耗時費力，也容易衍生不必要的程序爭議。透過高度數位化的投票介面，高等選舉法院（Tribunal Superior Eleitoral, TSE，相當於兼具選舉法庭職權的選管會）得以在投票結束後短短數小時內，將上億選票安全且準確地統計完畢。這種高效率的運作，實質上鞏固了公眾對整個選舉機制的信任。在政務數位化已成全球大趨勢的今天，如何利用科技降低程序的「摩擦力」，提升公共行政與民主參與的順暢度，是任何現代化政府都無法迴避的方向。

香港應穩中求進持續活化基層參與

將視線拉回香港。近年，隨着完善地區治理體系後各級議會重塑，社會各界亦一直探討，如何進一步提升地區參與度、凝聚社區共識。香港的社會脈絡與政治文化和巴西大相徑庭，我們不需要、特區政府亦不大可能推行帶有懲罰性質的強制投票制度。制度形式固然不宜移植，但背後「激活公民參與」的思路仍有借鑒意義。香港深化基層治理，亦可循着適合自身的方向推進。筆者認為，以下兩點相當值得進一步思考：

其一，是以科技優化選民與行政體驗。特區政府選舉工作的嚴謹程度毋庸置疑，未來可持續優化票站內的數碼流程。例如優化電子選民登記冊的介面與查核效率、研究票站內選票派發、流程分流的數碼輔助工具，縮短輪候時間。在穩守公平公正和資訊保安的底線之上，讓參與流程更便捷，往往是提升參與意欲的第一步。

其二，是深化現有地區網絡（如關愛隊、區議會及地區「三會」）的協同與資訊互通。香港近年已透過全港性的關愛隊、區議會及地區「三會」，建立起扎實的地區服務網絡。在既有架構基礎上，可進一步優化跨網絡、跨部門的資訊協調機制。例如，現時滲水聯辦處針對私人樓宇的衞生滲水問題，已設立一套以《公眾衞生及市政條例》為基礎、可啟動妨擾調查的機制；對於屋苑公用範圍、屋苑附屬私人用地出現的衞生滋擾、擾民問題，亦可參考類似思路，釐清啟動介入的準則，避免單純以屬私人管理範圍為由將訴求擱置。可將各方收集到的零散社區訴求（如交通、社區衞生、大廈維修及滲水、屋苑私人範圍滋擾等）系統梳理跟進，完善跨持份者的處理、進度通報及結果回饋的閉環。這正是打通政策落地「最後一公里」、以實在治理成效激發市民參與熱忱的關鍵。

各地選制的實踐各有得失，當中帶來的制度啟示值得深思。世上沒有放諸四海皆準的完美治理模式，任何機制都植根於當地獨特的社會環境。對香港而言，我們大可不必拘泥於形式上的比較，而是借鑒當中「以科技提效、以責任促參與」的治理思路。在推動良政善治的軌道上，如何優化公共流程、完善地區協調機制，回應市民切身訴求、激發社會參與動能，正是特區政府及社會各界需要共同解答的時代命題。

作者范逸豪是政治學博士研究生，時事評論員。



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