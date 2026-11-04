民思政研｜歐洲科企難進中國市場　香港更須主動吸引外資

民思政策研究所｜張達明



創科局近日按創科加速器先導計劃支持九家機構在香港設立創科加速器基地，並將獲撥款資助。此計劃原意是招攬海內外具備實力的加速器落戶香港，豐富香港初創生態的國際聯繫。海外參與度較低，難免令人思考：香港應如何吸引外資參與創科生態？



跨境糾紛難解決不利商務合作

我20年前曾在深圳經營設備組裝廠，經歷過一件跨境商務糾紛，盼此經歷能道出香港吸引外資的優勢。當時我和貴州六盤水一家國營單位簽訂正式合同，對方支付定金之後，我方按時交付全套生產設備，合同約定驗收完成之後結清餘款。其後對方管理層和經營權發生變動，新舊團隊交接出現空檔，近兩年沒有安排驗收，一筆數額不小的貨款因此被拖欠。我便通過中華廠商會轉介，經由駐京辦協調，再配合正式法律途徑、出律師信予對方單位，最終僅花兩周、支付一萬元律師費，便成功收回八成貨款。此個案足以證明：香港擁有跨境協調機制，無論是透過商務協調、法律交涉乃至正式訴訟，都能有效處理兩地商業合同爭議、解決跨境經營糾紛，保障投資者合法權益。

參考中國歐盟商會的調查，外資考慮佈局內地市場時，顧慮來自多個方面，包括地緣政治風險、知識產權保障、各地法規執行差異、審批流程的不確定性、合同爭議跟進困難、回款與現金流壓力等等。上述貨款被拖欠的經歷，只是眾多經營風險當中的一種。純粹的海外企業一旦遇到這類因為機構人事變動引發的跨省市合同僵局，往往會陷入被動。外資不熟悉兩地運營規則，又缺少合適的協調管道，很容易耗費大量時間和成本，甚至需要承擔壞賬損失。也正是因為這些不確定因素，不少歐洲科研企業對佈局大中華市場持觀望態度。

香港有成熟投資保障機制

港商長期參與兩地經貿往來，熟悉內地經營與合作規則，可以依法合理化解商務阻滯。香港的獨特價值，在於作為連接內地與全球市場的專業平台，協助外資管理跨境商業風險、處理合約爭議。香港同時擁有完備的支持體系，正如香港中華廠商會和駐京辦曾向我伸出援手。

時至今日，香港的投資保障機制更為成熟。除跨地域協調管道之外，本地設有國際商事法庭、國際調解中心，搭配普通法體系，能夠提供海外投資者普遍認可的合同框架與爭議解決機制，適合促成跨國技術合作、外資合資商機。這套獨有的優勢，正是香港對外推廣的核心賣點。

高端原創科研、突破性技術無法一蹴而就，需要長時間沉澱積累，但這不代表科創生態只能靜待技術突破，任由產業出現真空。發展思路應當是先落地、後升級，先引進、後創新。這個思路不代表放緩本地原創科研培育，而是雙線推進：一方面持續支持長線基礎科研，另一方面透過引入海內外技術團隊與資本，盡快建構活躍產業生態。

應主動向國際市場尋找機遇

在當前地緣政治下，美國設置不少技術壁壘，合作空間有限。反觀歐洲有不少科研團隊和中小科技企業，手握成熟技術與研發成果，卻缺少資金、產能以及面向大中華市場的商業化管道，技術難以轉化成產品。這類海外主體，正是香港需要主動尋找的目標。

創新科技及工業局必須加快拓展國際網絡，提升國際曝光度，主動出擊對接歐洲以及其他地區的科研力量與海外資本，不應過度依託內地網絡。如果這個先導計劃的示範效應局限於內地背景機構，香港作為國際科創樞紐的定位將會日漸模糊，錯失發展機遇。

作者張達明是民思政策研究所首席研究員。



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