來稿｜學校禮堂借給藝團　學生就能走進藝術？

來稿作者：盧施予



政府於2024年推行「藝團借用學校場地試驗計劃」，以先導形式在課餘時間開放部分學校禮堂及多用途活動室，供非牟利藝團租作即將正式演出的彩排之用。計劃由康樂及文化事務署與教育局協作；自2025／2026學年起進一步優化，開放時段由周末及學校假期，延伸至平日課後及暑假。2026／2027學年第二期（2027年2月至8月）申請截止日期為2026年10月30日（星期五）下午5時30分。



學校禮堂轉化為文化基建

這些都是已公布的安排，不是推測。計劃的政策意圖寫得很清楚：一方面支援文化藝術產業發展，讓藝團有較穩定的排練空間；另一方面讓學生有更多機會接觸藝術創作，加強藝術教育。申請資格亦寫明：藝團須為非牟利；場地只可作排練、不得舉行表演或牟利活動；若能為學校學生安排免費觀賞總彩排／演出／預演，或舉辦與藝術及中華文化相關的講座、工作坊，可獲優先考慮。參與學校每節三小時獲4,500元津貼，全年上限45,000元；津貼除可支付開放場地的額外開支外，亦可用於校本藝術教育活動。

值得肯定的是，學校本來就坐落社區，禮堂在放學後往往空着；把空檔變成藝團可負擔的排練條件，方向正確。對不少中小型藝團而言，商用排練室租金與檔期壓力，長期限制創作節奏。學校場地若能穩定開放，等於把公共教育設施轉成文化基建的一環。

藝術教育切莫淪為場地租借

可是，申請截止前最容易被略過的問題也跟着出現：開放場地之後，學生有沒有真正被算進去？優先考慮條款寫在紙上，並不自動等於每個檔期都會有學生看見一場總彩、聽一場講座、摸到一次創作過程。學校決定是否接受配對、藝團是否承諾學生接觸、配對結果在12月才通知——這一整條鏈若只以「成功租出多少節」交代，計劃便容易變成場地租借管理，而藝術教育仍停在政策語言。

我在教育與文化工作中愈來愈覺得，年輕人記得的往往不是「校內曾有藝團來過」，而是那一晚禮堂門開着、自己有沒有被邀請進去看一眼、問一句、被認真對待一次。制度若只回答「我們借出了場地」，卻迴避「學生怎樣學得着」，禮堂仍可以很忙，課室裏的藝術教育卻未必被點亮。

為學生接觸設立核實機制

因此，在第二期申請截止與稍後配對結果公布之前，有幾件事值得康文署、教育局、參與學校與申請藝團同步想清楚。以下都是建議，不是現已強制的程序。

第一，配對與覆核宜把「學生接觸」寫成可核實的最低交付，而不只是申請表上的勾選。獲優先考慮的藝團，宜在確認檔期時交代：會否安排免費總彩／預演名額、講座或工作坊的大致時段、對象年級與人數上限，以及學校如何通知學生與家長。不要求每場都變成大型公開演出——計劃本來禁止在校內舉行表演——但最低限度應讓「優先」對應到看得見的學生參與，而不是一句空泛承諾。

第二，學校使用津貼時，宜預留一部分直接用於學生接觸藝術的安排，並在校本紀錄中分開寫清。通告已允許津貼用於額外藝術活動、比賽資助或教學資源；若全年十節上限都只用來支付電費、保安與清潔，而未留下任何學生可參與的延伸活動，則「推動藝術教育」仍停留在文件。即使規模很小——一節課後觀摩、一次創作對談——也比單純完成租借流程更接近政策原意。

第三，參與學校名單與設施資料宜持續以學生可讀、家長可懂的方式公開，而不只方便藝團填表。康文署網頁已列出參與學校及開放設施（資料於2026年9月21日更新）；下一步可考慮要求或鼓勵學校在校網、通告或藝術學習領域簡介中，簡述本學年是否參與計劃、學生可能有哪些接觸機會。否則，場地在社區地圖上可見，對坐在同一幢校舍裏的學生卻仍像「別人的事」。

第四，檢討計劃成效時，宜同時看見「租出節數」與「學生接觸是否發生」。前者易數、後者較難，但不能因此只報前者。在不涉個人敏感資料的前提下，可整理簡單、可核實的描述：有多少檔期兌現了總彩／講座／工作坊、大約惠及多少學生、學校是否用津貼辦過延伸藝術活動。這些不是用來排名，而是幫助下一輪申請者與政策檢討，分辨「場地被用了」與「藝術教育被推進了」。

勿以租借數字衡量政策成效

這些建議不是否定計劃的價值，也不是要求每所學校都變成小型劇院。試驗計劃難得之處，在於它承認學校場地可以同時服務教育與文化生態，並把學生視野寫進優先條件。接下來的考驗，是截止日之後的配對與執行，會否讓那扇禮堂門，對學生也開一條看得見的縫。

10月30日之後，申請表會收起來，處理大約需要兩個月。我希望稍後被談論的，不只是又多租出了多少節禮堂，而是有沒有更多普通學校的學生，因為這些公共安排，第一次在自己校園裏，認真看見一場排練如何長成作品、一個藝團如何與空間相處、藝術原來可以離自己這麼近。場地可以借出；若同時讓學生看得見下一步，那才是這項試驗真正站得住的地方。

作者盧施予是香港教育及文化工作者，現任國際學校學術主任，長期關注課程發展、青年培育、藝術教育及公共文化議題。



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