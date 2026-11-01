地球之友｜塌樹最多的樹種　就是最危險的嗎？

地球之友｜羅敏儀博士



每當颱風吹襲香港，塌樹新聞總會引起不少討論。有人認為：「我們不應該種植倒塌個案特別多的樹種。」事情真的如此簡單嗎？一個值得深思的問題是：某個樹種倒塌個案特別多，是否代表它特別容易倒塌？為了嘗試回答這個問題，我整理了香港近年的樹木事故數據，並將事故數量與樹種在香港的普遍程度作比較，希望從中找出一些線索。



分析使用了哪些數據

這項分析運用了三組資料。第一組是政府於2019至2023年間公布的颱風及暴雨期間樹木倒塌或嚴重折斷數據。需要注意的是，政府每年只公布事故數量最高的十大樹種，並非完整的塌樹樹種紀錄。2023年數據則截至該年10月底。

第二組來自《街道選樹指南》所載的樹木管理資訊系統（TMIS）數據（第四章：植樹有方）。截至2016年10月，系統共記錄698,523棵政府管理樹木，涵蓋路旁樹木、斜坡植林、公園樹木及其他政府綠化用地（佔當時政府管理樹木總數約70%）。第25頁上的表4-1列出了20種最常見樹種，約佔所有已記錄樹木的49%。

第三組數據來自我於2014年進行的公共城市綠化空間實地抽樣調查，研究覆蓋全港十八區的公園、花園、休憩處及路旁綠化帶，共記錄15,233棵樹木，並建立樹種佔比資料庫。

為何不能直接計算「倒塌率」

三組數據來自不同年份，調查範圍及方法亦不相同。政府每年又只公布事故數量最高的十大樹種，因此無法取得所有樹種的完整事故紀錄。

某個樹種沒有進入某年度十大，只代表它沒有列入該年度已公布名單，不能理解為該年度零宗事故。

因此，本文並非計算真正的倒塌率，而是使用一個較簡單的探索性比較指標：

已公布事故代表比（Failure Representation Ratio）= 事故佔比（%） ÷ 樹木佔比（%）。

其中「事故佔比」是某樹種已公布事故宗數，佔本文所有已公布事故宗數的比例。若事故代表比等於1，代表該樹種在已公布事故中的比例，與它在樹木群中的比例相若；高於1代表它在已公布事故中相對「過度出現」；低於1則代表相對「較少出現」。

簡單來說，這個指標並非衡量一個樹種有多容易倒塌，而是觀察某個樹種在已公布的塌樹事故中出現的比例，是否高於它在整體樹木群中的比例。

塌樹最多的樹種不一定最危險

若單純以事故數量計算，台灣相思（Acacia confusa）排名第一，2019至2023年間共有752宗已公布事故，佔本文所整理事故的16.04%。但它在TMIS佔7.87%，在不包括斜坡植林的2014年實地調查中只佔1.27%，以兩組數據分別作基準，其已公布事故代表比便由2.04增加至12.63。

血桐（Macaranga tanarius var. tomentosa）的差異更明顯：TMIS佔3.59%，2014年實地調查只有0.37%，事故代表比分別為1.07及10.38。

台灣相思和血桐的例子說明，同一樹種可以因調查範圍及所選樹木基數不同，得出截然不同的事故代表比。因此，在不了解樹種實際分布背景的情況下，單看事故宗數或單一事故代表比，都可能產生誤導。

哪些樹種值得特別留意

在兩個不同的樹木分布參考基準下，以下樹種的已公布事故代表比均高於1：黃槿（Hibiscus tiliaceus）、宮粉羊蹄甲（Bauhinia variegata）、洋紫荊（Bauhinia × blakeana）、火焰樹（Spathodea campanulata）。這種跨基準的一致方向，可視為值得進一步調查的訊號。

黃槿在TMIS資料中的佔比僅1.29%，在2014年調查中更只有0.81%，而其已公布事故宗數為497宗，約佔本文整理事故的10.60%。因此，其事故代表比在TMIS和2014年樣本中分別約為8.22和13.09，在兩組數據中均呈現明顯的過度代表。

宮粉羊蹄甲在兩個基準下的已公布事故代表比分別約為6.92及5.15；洋紫荊則分別約為4.40及4.02。雖然洋紫荊在香港較常見，但宮粉羊蹄甲在兩個比較基準下均呈現較高的事故代表比。兩者的結果方向相對一致，因此值得進一步研究。

火焰樹的事故代表比在TMIS及2014年樣本分別約為3.58及2.95，同樣在兩個比較基準下均高於1。

數字背後還有另一層故事

TMIS數據中，銀合歡（Leucaena leucocephala）及合歡（Albizia lebbeck）的事故代表比分別達16.14及12.62，遠高於1；兩者在TMIS中的佔比僅0.78%及0.48%。兩個樹種均沒有在2014年公共城市綠化空間調查中錄得，因此無法用第二組數據交叉比較。

不過，兩者的高數值可能有不同背景。銀合歡多為自行繁殖於公路沿線、荒地等較少管理土地的歸化樹木，一般並非定期養護的城市樹木，因此其數字可能受到特殊生長及管理環境影響。合歡則因近年新植減少，現存群體較多為早年種植的較老樹木，其數字亦可能受到樹齡結構影響；但TMIS沒有樹齡及種植年份資料，現有數據無法驗證這一點。

比找出「危險樹種」更重要的事

「事故代表比」應視為一個探索性指標，而非樹種抗風能力的排名。事故資料只涵蓋政府逐年公布的十大事故樹種；樹木佔比數據則來自不同年份、範圍及調查方法。2014年數據屬抽樣調查，個別樹種佔比亦存在抽樣誤差。對佔比較低的樹種而言，細小的比例變化可能令事故代表比出現較大變動。

樹齡、尺寸、健康狀況、種植環境、土壤與根系條件、養護歷史及風暴暴露程度等，都可能影響樹木在風暴中的表現，而現有資料無法逐一控制這些因素。《街道選樹指南》亦指出TMIS沒有樹木大小、樹齡及種植年份等資料。

這項分析真正希望帶出的，並不是一張「哪些樹最危險」的名單，而是一個更值得追問的問題：當某個樹種頻繁出現在塌樹紀錄中，究竟是樹種本身、種植數量、樹齡、管理方式，還是生長環境所造成？

要回答這個問題，需要更完整的事故、樹木個體、位置資料。隨着極端天氣愈趨頻繁，完善這類數據以支援城市綠化規劃及樹木風險管理，更是當務之急。

作者羅敏儀博士是香港地球之友董事兼ISA註冊樹藝師。



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