仲點論政｜內地實習是了解國情的最佳方法

仲點論政｜劉仲恒



俗話「讀萬卷書，不如行萬里路」，確實有道理。要認識一個地方的文化，單靠書本知識並不足夠，理論與實踐必須相輔相成。讀書可以吸收前人的間接經驗和知識，但親赴當地生活一段時間，才是無可替代的實踐，能把書本知識帶到現實中印證、體驗和感受。兩者並重、不可偏廢，文化學習才能更為紮實。



不久前，民青局與青年發展委員會推出2027至28年度的青年內地實習資助計劃。政府重視青年發展，更注重發展質素，希望培養既能服務國家所需，又能發揮香港所長的人才。這一點，從特區《經濟和社會發展第一個五年規劃》注重「開拓青年發展空間」和「支持青年逐夢前行」兩個範疇，便可見一斑。政府重視青年學業、就業和創業，其中一項舉措，便是透過該計劃資助非政府機構舉辦青年赴內地實習項目，讓年輕一代親身體驗內地職場和文化。

培養既能服務國家所需、又能發揮香港所長的人才，目標非常正確，因此筆者十分贊成讓更多香港青年北上。透過書本和互聯網了解國情未嘗不可，但要確切理解實況，加深對內地就業市場、職場文化和整體發展機會的認識，最佳方法莫過於親身北上生活一段時間。實習計劃除了讓青年累積工作經驗，還能助他們建立人脈網絡，增強日後就業優勢，對事業發展有百利而無一害。

實習將職業發展、文化交流、社區參與和個人成長融為一體，讓參與學生在實踐中「沉浸式」學習。本港青年應明白，實習不僅是在異地累積職業經驗的機會，更是一場結合學習、工作、文化交流和融入當地社區生活的探索之旅。實習期間，學生不但能掌握新的專業技能，還能學會從全新視角審視熟悉的事物。他們與不同文化背景的當地居民交流，適應全新的生活環境，同時探索工作與學習的新方式。從個人成長的角度看，這段經歷需要勇氣和決心，也要對未知事物保持開放，並具備在陌生環境中迅速找準方向、適應局勢的能力。這些經驗無比寶貴，對青年日後的工作大有裨益。

實習可貴，在於能從實踐中學習。課堂能傳授理論知識，但唯有實習能讓學生親眼見證現實運作。因此，許多在課堂上顯得抽象的概念，經過實踐和親身觀察，便會變得清晰明白。本港青年北上實習，正是了解國情的最佳途徑。

作者劉仲恒是香港全球專業青年倡議行動創始召集人，專科醫生，團結香港基金顧問。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

