來稿｜吸煙增肺炎流感重症風險　實施統一煙包可防煙害蔓延

來稿作者：歐陽兆倫博士



踏入流感季節，公眾討論多集中於疫苗接種及流感帶來的健康威脅。然而，我們往往忽略吸煙可能增加感染呼吸道傳染病的風險。近年海外大學研究進一步發現，吸煙人士因肺炎、流感等呼吸道傳染病而住院或死亡的風險，明顯高於非吸煙者。因此，筆者支持政府明年3月起實施傳統吸煙產品統一包裝設計，同步更新包裝上的健康忠告，減少煙草包裝的吸引力，尤其防止青少年吸煙，以及實施完稅標籤制度，提升執法部門打擊私煙的成效，多管齊下保障公眾健康。



吸煙越多越易患嚴重呼吸道傳染病

英國牛津大學近年發表一項研究，追蹤逾34萬名沒有重大慢性疾病的成年人長達12年，發現與非吸煙人士相比，吸煙者因肺炎、流感及其他急性下呼吸道感染而需住院或死亡（統稱嚴重呼吸道傳染病）的風險均明顯較高，其中患上肺炎而住院或死亡相關風險更高出超過一倍。研究亦發現，吸煙量愈多，嚴重呼吸道傳染病的發生率愈高；而戒煙時間愈長，嚴重呼吸道傳染病（肺炎及其他急性下呼吸道感染）的風險則下降。

筆者帶領的一項研究清楚指出，當一個人一生中的吸煙行為較嚴重時，患上輕微至嚴重程度的2019冠狀病毒病（新冠肺炎）風險增加19%，而出現重症的風險增加48%，住院的風險則增加67%。研究進一步反映，吸煙增加患上新冠肺炎嚴重程度，而我們可以因此推論戒煙有助降低相關風險。

事實上，吸煙對健康的危害遠不止於呼吸道傳染病。世界衞生組織指出，煙草可損害人體幾乎所有器官，是引致心血管疾病、呼吸系統疾病及超過20種癌症的重要風險因素。全球每年逾700萬人因煙草而死亡，當中有超過160萬人是因二手煙而死亡的非吸煙人士。

統一煙包有助減低煙草吸引力

要有效預防煙害，除鼓勵吸煙人士戒煙，更重要的是防止下一代吸煙。然而，煙草商一直利用鮮明的包裝設計塑造品牌形象、吸引消費者，分散大眾對健康忠告的注意力，甚至令青少年誤以為吸煙是時尚、型格的表現。

世界衞生組織2025年發表的報告指出，透過統一煙包包裝，包括其顏色、字體等措施，有助減低煙草產品的吸引力，亦有助加強健康警示的效果。全球已有27個國家和地區實施統一包裝，包括比利時、加拿大、法國、紐西蘭、新加坡、泰國、英國等。不同研究證實，統一包裝能提高吸煙者戒煙意欲、防止青少年嘗試吸煙、以及幫助戒煙者堅定戒煙意志，從而減少整體吸煙人口。

「預防勝於治療」不應只是口號。不少醫學研究已證實煙草危害健康的深遠影響，有效的控煙政策正是將研究成果轉化為疾病預防措施的重要一步。只有持續加強控煙，才能減少煙害，保障市民及下一代的健康。

作者歐陽兆倫博士是香港都會大學護理及健康學院人口健康學系副教授。



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