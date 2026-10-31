來稿｜特朗普再轟諾獎背後：一場霸權對道義的無效勒索

來稿作者：陳文坪



美國總統特朗普過去兩年來一直要求諾獎委員會頒發和平獎給他，10月7日更重申，自己理應獲頒諾貝爾和平獎，否則諾貝爾委員會將嚴重蒙羞。這樣的言論，不就是等同公開向諾獎評委會「施壓」嗎？雖然以色列、柬埔寨、巴基斯坦等國早前宣稱推薦提名了他（因諾貝爾基金會制度而無法證實），但對和平獎虎視眈眈的特朗普，今年還是無緣和平獎，再次「諾」空。



人權律師獲得諾貝爾和平獎

2026年諾貝爾和平獎10月9日揭曉。今年的諾貝爾和平獎授予南非法官及人權律師納瓦尼特姆·納維·皮萊（Navanethem 「Navi」 Pillay，85歲），表揚她在漫長的職業生涯中，始終堅守道德原則，致力追究國家及領導人的責任，為暴力和衝突受害者帶來希望，多年來致力於促進和平與國際法。

消息一出，獲得各方讚許。除了恭賀皮萊外，也讚揚挪威諾獎評委會不畏權力、不懼權勢、不怕權謀，堅持諾獎章程、堅定諾獎原則、堅信得獎者是「和平的使者」。這一點，讓世人刮目相看，也贏得國際社會的尊重。

特朗普認為獎項應頒給自己

特朗普自稱解決了八場戰爭：柬埔寨與泰國、科索沃與塞爾維亞、剛果民主共和國與盧旺達、巴基斯坦與印度、以色列與伊朗、埃及與埃塞俄比亞、亞美尼亞與阿塞拜疆，以及以色列與哈馬斯之間的衝突。「其實我（特朗普）應該獲得八次諾貝爾和平獎，而不只是一次。」

失「諾」的特朗普，更是怒髮衝冠，對自己未獲諾貝爾和平獎而出言奚落。他嘲諷獎項得主皮萊「無人知曉」，「名不見經傳」，炮轟挪威諾貝爾獎委員會不應該把和平獎頒給她。稱挪威諾委會決定「可恥」，並認為獎項應頒給自己。他惱羞成怒說：「諾貝爾和平獎已經被少數有激進意識形態的人士永遠玷污了，他們反民主，是文明真正的敵人。我們不會忘記的」。

這是非常「特式」的言論，甚至帶有「恐嚇」的意味。其實，單就這一點，「道德瑕疵」的特氏就沒有資格得獎。

上任後多次引發國際危機

諾貝爾和平獎是根據諾貝爾1895年的遺囑而設立的五個諾貝爾獎之一，該獎旨在表彰為促進民族國家團結友好、取消或裁減軍備以及為和平會議的組織和宣傳盡到最大努力或作出最大貢獻的人。

國際刑事法院（ICC）前法官皮萊獲和平獎後，特朗普加大對ICC制裁力度。現在更變本加厲對國際刑事法院實施新的制裁措施，禁止企業與它進行交易。其實，特朗普政府長期對ICC持敵視態度，此前已對ICC法院檢察官和法官實施制裁。國際刑事法院成立於2002年，主要起訴戰爭罪、危害人類罪和種族滅絕罪。俄羅斯總統普京、以色列總理內塔尼亞胡等多位政要都被ICC發出逮捕令。

特朗普「二進宮」後，一些言論、行為更是肆無忌憚。如入侵委內瑞拉擄走委國總統、聯合以色列軍事打擊伊朗及殺死伊朗領導人、支持以色列轟炸加沙等城市；將數百年來的「墨西哥灣」（Gulf of Mexico）更名為「美國灣」（Gulf of America）；單方面將位於美國、加拿大交界處的安大略湖（Lake Ontario）更名為「美國湖」（Lake America）；拒絕排除使用武力、恫言吞併歐盟成員國丹麥自治領地格陵蘭島，引發國際危機。

特朗普自稱上台後斡旋多場衝突或戰爭，然而，卻在今年2月底發動軍事轟炸伊朗，油價應聲高漲，霍爾木茲海峽至今仍處於關閉或半關閉狀態，油價過去多個月來高企不下，衝擊全世界的經濟，物價也水漲船高。

特朗普誇誇其談，當選後，24個小時結束俄烏戰爭。兩年過去了，特朗普做得怎樣？顯然束手無策。俄烏戰爭五年了，近月來戰事一次比一次激烈，這與特朗普混亂的政策息息相關。

美國目前是世界第一強國，總統也是世界上最有權勢的人，特朗普理應為國際社會做得更多。但他上台後卻不斷拆台。他的行為是一邊喊停衝突，另一手卻繼續參與、製造軍事衝突，甚至擴大軍事打擊。可說是唯恐天下不亂，從中撈取資本。

和平獎應頒給有貢獻之人

縱觀歷史，諾貝爾和平獎都是頒發給那些為人類追求真正和平的偉大使者。如反對殘暴壓迫，反對踐踏人權，反對使用武力，反對戰爭侵略等等。這些使者的崇高目標都是用柔性、真理、信念、堅持不懈和使用非暴力的手段或行動來達到讓人類或國際社會享有最大的和平共處。

如諾貝爾獎得主，南非前黑人總統曼德拉一生追求人權運動，努力建立一個人人平等的社會；南韓前總統金大中用柔和的「陽光政策」，終於打開韓朝過去近半個世紀緊閉的大門，使雙方坐下來舉行對話；聯合國國際原子能署以及總幹事巴拉迪為努力制止核武器落入新的國家和恐怖組織手裏，以及確保民用核能的使用安全所作出的貢獻而獲此殊榮。

他們這種熱愛和平，堅持用非武力手段來達到目的而獲得諾貝爾和平獎殊榮，的確是當之無愧的。雖說諾貝爾和平獎是頒發給那些對人類有特殊貢獻的人，但一些引發人類戰爭的「發動者」也對此獎覬覦之心、伺機而動，渾水摸魚者更是大有人在。

諾獎委員會堅持當初設立諾貝爾和平獎的宗旨與信念，彰顯了諾貝爾和平獎的崇高意義與高貴殊榮。獲獎者可說是名副其實、也是名正言順的。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、大中華地區的政治時事和經濟民生。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

