立法會議員．樓家強｜斬斷圍標黑手　還市民安居淨土

來稿作者：樓家強議員



大埔宏福苑火災造成的重大人員傷亡與財產損失，至今想來仍痛心不已，而違法圍標集團的惡行更是令人悲憤難抑。周四公布的獨立委員會報告，揭示了令人沉痛的真相——這絕非一場無可避免的天災，而是圍標集團與違法分子為了牟取巨額利潤、肆意妄為所釀成的深重人禍。



作者樓家強是第八屆立法會選舉委員會界別議員。（樓家強提供）

長久以來，樓宇大維修這塊動輒數以億計的肥肉，吸引了各種黑惡勢力與不法商人蜂擁而至。一般小業主辛辛苦苦積攢首期，好不容易有了安身之所，卻因大維修工程法規專業而龐雜，面對複雜條文與報價單往往摸不著頭腦，猶如隔山買牛。即使業主們團結起來，亦難以抵擋背後有黑惡勢力撐腰、以恐嚇、欺詐和腐敗手段操控大局的不法集團。

小業主們無奈之下「付錢買希望」，換來的竟是圍標集團奪標後唯利是圖、偷工減料、胡亂施工。這些利慾薰心的惡徒將居民的生命安全當作籌碼，把老百姓的安樂窩變成積累黑心財富的工具，他們罔顧市民生命與財產安全的惡行，嚴重踐踏社會底線。

刑事化重槌

徹底打破違法僥倖

「禍患常積於忽微」，宏福苑的血淚教訓極為沉痛，提醒我們必須痛定思痛、不再遲疑。要根治困擾香港多年的圍標問題，必須以嚴厲手段重槌出擊，讓企圖靠圍標牟取暴利的不法之徒付出應有的代價。今次公布的一系列打擊圍標措施，正切中問題痛點。

將涉及樓宇維修相關的圍標等嚴重反競爭行為刑事化，並納入《有組織及嚴重罪行條例》，突破過往主要透過《競爭條例》以民事制度處理圍標的局限，有力打破過去圍標集團「大不了被罰款」的僥倖心理。當圍標行為需面對嚴厲的刑事法律責任，執法部門可行使傳召問話、凍結資產及沒收犯罪得益等法定權力，法庭亦可因應涉案情節嚴重性大幅加重刑罰，勢必能對這些猖獗的不法勢力產生強大的震懾力。

跨部門合力

消除灰色地帶空間

成立由警方、廉政公署及競爭事務委員會組成的跨部門「聯合特遣隊」，更有助堵塞圍標集團過往游走於灰色地帶的漏洞。過去各部門單打獨鬥、權責不清的局面得以扭轉，跨部門執法機關形成強大合力，能夠加強情報收集與交流，進行針對性的聯合調查和協作支持，主動出擊將那些多層架構操控招標、濫用授權票、天價工程加上暗地回佣的違法鏈條一網打盡，切實保障小業主切身利益，維護公平競爭的市場環境。

這套結合完善法律與強化執法的「打擊圍標組合拳」，不僅是對受害家庭的交代，也為全港數以百萬計的小業主撐起一把切實的安全保護傘。

獨立委員會報告揭示的深層次問題，提醒我們必須深刻汲取教訓，以「刮骨療傷」的決心清除頑疾。社會大眾對圍標黑手早已深惡痛絕，我們絕不能讓宏福苑的悲劇在香港任何一個角落重演。特區政府今次進一步提出一系列系統性改革措施，展現出直視問題的勇氣與決心。筆者呼籲社會各界團結一致，全力支持特區政府以最快速度落實相關法律修訂與執法部署，雷厲風行地將這些重槌措施付諸實行。相信透過堅決的執法、嚴厲的刑罰斬斷利益鏈條，必能重塑樓宇維修市場的清風正氣，守護好市民的家園，讓每個市民都能在一磚一瓦之間，不斷提升獲得感、幸福感和安全感。

作者樓家強是第八屆立法會選舉委員會界別議員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

