來稿｜別讓爆水管　成為新常態

來稿作者：羅浚軒



近月多區接連發生爆水管、嚴重滲漏及緊急停水事故，由筲箕灣、屯門，到土瓜灣、北角等地，市民反覆面對停水、封路、水浸和搶修。官方總是強調爆管宗數已較過去大幅下降，但對市民而言，最關心的並非「爆管」兩個字，而是生活是否被打亂、供水是否可靠。當「統計上的改善」與「實際上的體驗」出現落差，政府便必須重新檢視水管管理、統計口徑與基建更新策略。



爆水管是城市韌性問題

5月31日至6月13日的短短14天內，黃大仙區特別是慈雲山一帶連續錄得八宗食水及鹹水管爆裂事故。7月筲箕灣食水管爆裂，更導致過萬戶居民停水近28小時，部分大廈即使恢復供水後，高層單位仍出現水壓不穩甚至無水的情況，反映維修工作的不確定性與系統脆弱性。根據水務署資料，全港食水及鹹水管總長超過8,400公里，其中近4,000公里為新喉，約3,000公里在2000年後陸續完成重鋪，仍有1,000多公里水管存在老化爆裂風險。

水管事故看似是技術性問題，實際上直接影響民生、交通、商戶經營，甚至長者及院舍安全。10月27日，筲箕灣道一處路政署承建商工程懷疑鑿穿一條直徑18吋、約30年歷史的鑄鐵食水管，大量黃泥水湧出路面，行人路及行車線被淹，車輛須涉水而行。事故令筲箕灣、西灣河及愛秩序灣一帶逾一萬戶停水，水務署須派出水車、水缸及瓶裝水支援，供水至晚上9時半起才陸續恢復。水柱擊碎附近護老院玻璃窗，一名長者被碎片濺傷送院；附近餐廳的廚具、電器及貨物受損，生意亦受影響。這已不是單純「掘爆一條水管」，而是一次足以衝擊社區運作和公共安全的基建事故。

同區在同年7月亦曾發生水管爆裂，約一萬戶停水28小時。3個月內兩度出事，即使兩宗事故成因不同，市民自然會問：同一供水區為何如此脆弱？是否已存在重複風險？政府有否足夠及早識別和更換高風險管段？更嚴重的是，10月29日，黃大仙道近馬仔坑道又有水管爆裂，黃大仙上邨全邨需暫停食水供應。經了解後，確認涉事水管為一條直徑300毫米、主要供應食水予黃大仙上邨的供水管。水務署亦已陸續派出20架水車及40個水箱、「供水特攻隊」主動為有需要的用戶（如長者或行動不便人士）送上水袋及樽裝水。上環亦發生鹹水管爆裂，大量鹹水湧出馬路。

「爆管宗數下降」難以說服市民

水務署指出，黃大仙區約8公里水管已納入「風險為本水管資產管理計劃」，其中4.5公里已完成更換或修復，其餘將分階段推進，並計劃在慈雲山一帶加裝減壓閥以調節供水壓力。署方同時強調，爆管多與喉管老化有關，但受交通及施工限制，難以短時間內大規模更換，只能優先恢復供水。這種「優先恢復」的做法雖是現實操作的需要，卻凸顯一個根本問題：當維修與更換長期滯後於風險累積，「事後補救」是否只是將風險不斷延後，而非真正消除？「老化」若成為反覆出現的唯一解釋，便不再只是技術問題，而是制度與治理的深層挑戰。

水務署將事故分為「水管爆裂」、「嚴重滲漏」及「滲漏」三類。按官方定義，「爆裂」指水管結構嚴重破損，導致廣大地區暫停供水或造成嚴重交通中斷；「嚴重滲漏」則涉及水管出現孔洞或接縫損毀，一定程度影響市民生活；其餘則歸為「滲漏」。問題在於，市民不會以技術定義理解事故。若一條水管出現孔洞、需要緊急關掣、影響數千甚至上萬戶供水，即使最終被歸類為「嚴重滲漏」而非「爆裂」，市民感受到的仍是停水、不便和損失。

當政府以「爆管宗數下降」作為主要說法，卻未有同時公布嚴重滲漏、受影響用戶數目、停水時數及重複事故地點，便難免令人質疑統計是否「搬龍門」，或至少未能完整反映供水風險。政府當然可以指出，香港水管爆裂宗數已由2000年高峰期大幅下降，食水滲漏率亦大幅下降。這些成績值得肯定，說明更換水管、主動測漏及壓力管理確有成效。但成績不能成為迴避問題的理由。只要舊區仍有高風險管段，只要一次事故仍可令逾萬戶長時間斷水，市民便有權要求政府交代：究竟還有多少「計時炸彈」埋在地底？

智慧水務不能只靠監測

水務署自2016年起建立「智管網」，並已於2025年3月完成設立約2,400個監測區域，覆蓋約八成食水分配管網。系統可監察流量、水壓及用水流失，部分區域亦配備減壓裝置，以降低水管爆裂或滲漏風險。2024年，「智管網」偵測到約1,200多宗政府食水水管滲漏個案，讓署方及早安排維修。這顯示智慧水務方向正確。透過分區監測，政府可以更早發現異常用水流失，並把資源投放於高風險地點；透過壓力管理，也可減少老舊水管長期承受過高水壓的風險。

然而，「智管網」不是萬能。首先，主幹食水水管及約兩成食水分配管網尚未完全納入監測範圍；其次，由系統發現某區用水流失，到找出懷疑漏點，仍需約2至3個月。更重要的是，監測只能協助發現問題和排列維修優次，不能令已經老化、鏽蝕或脆弱的水管恢復耐用。若一條舊管本身已接近壽命極限，再先進的感應器也只能告訴政府「它快撐不住」，而不能代替更換。此外，筲箕灣事故懷疑與掘路工程有關，並非單純水管老化。這提醒政府，智慧水務還須與地下管線資料、施工前探測及部門協調結合。若地下管線圖則不準確、承建商未能充分掌握水管位置，再精密的監測系統也無法阻止工程機械誤傷喉管。

監測必須配合主動換管

其他城市處理供水管網的經驗，均顯示「智慧監測」必須與「主動更新」並行。新加坡的公用事業局長期推動智能水網、分區計量、壓力管理及管網更新，目標不只是找出漏水，而是維持整體供水系統的可靠性和低漏水率。其經驗說明，數據管理必須轉化為明確的資產更新計劃，否則監測只會變成「知道問題在哪，但未必及時處理」。東京則長期更換老舊鑄鐵水管，並採用較耐震、耐腐蝕的管材，以提升地震後供水恢復能力。

對香港而言，這點尤其值得參考。香港山多、水壓較高，加上交通頻繁和掘路工程多，水管承受的震動與壓力不小；舊區重鋪水管時，應同時考慮更耐用的物料、抗震設計及關鍵用戶的備援供水安排。倫敦的經驗則是一個警示。英國泰晤士水務公司（Thames Water）雖然使用聲學感測器、分區計量和數據分析尋找漏水，但由於管網老化，漏水和爆管問題仍長期困擾市民。這說明科技不能取代投資；若換管速度追不上水管老化速度，再多的監測數據也無法阻止事故發生。

從補救轉向前瞻型治理

目前政府及地區層面的應對，仍多集中於事故後的即時支援：臨時供水、跨部門協調及動員關愛隊等。這些措施能減輕短期影響，但本質上屬「補救型治理」。當事故頻率上升，單靠事後修補已難以維持社會正常運作，更遑論建立長遠韌性。

第一，提升資訊透明度。 水務署雖公布部分工程進展，但整體更換計劃、優先次序及時間表仍欠清晰。區議員及居民要求公開檢測與翻新時間表，正正反映公眾對知情權的需求。透明資訊不僅能建立信任，更可促進社區共同監察風險。

第二，制度層面建立具約束力的資產管理機制。 針對高事故率地區設立優先處理清單，訂立明確時限與績效指標，加強對承辦商的監督與問責，避免「以修代管」。

第三，地區治理層面整合支援網絡。民政系統、水務署方亦已陸續派出水車及水箱、「供水特攻隊」主動為有需要的用戶、區議會、關愛隊及公用事業機構應建立標準化即時應急機制，例如預先規劃長時間停水停電時開放社區會堂、設置臨時供水及充電點，減低居民混亂。

減少爆水管不能只做「事後搶修」

香港要真正減少爆水管和停水事故，不能只停留在「事後搶修」和「公布數字」。政府應至少採取以下措施：

第一，公布更完整的供水風險指標。除爆管宗數外，應定期公布嚴重滲漏宗數、受影響用戶數目、累計停水時數、復水時間、重複事故地點，以及高風險水管更換進度。只有這樣，公眾才能判斷問題是否真正改善，而非只看一個被技術定義切割後的數字。

第二，加快更換高風險舊管。水務署雖設有「爆喉熱點」機制，若400米路段內兩年內發生超過一次直徑150毫米或以上水管爆裂，便會加快更換或修復；但對於已使用數十年、位於主幹道下、曾出現滲漏或位於密集舊區的管段，政府應更進取地提前更換，而不是等到「爆完又爆」才行動。

第三，加強地下管線資料與工程協調。政府應全面推動3D地下掃描、更新管線圖則，並要求工程前進行更充分探測；同時設立更有效的跨部門統籌機制，避免重複開挖及施工誤傷水管。

第四，提升應急供水與資訊發布。事故發生後，水車、水缸和瓶裝水固然重要，但更關鍵的是及早、準確地向居民、學校、院舍、餐廳及商戶發布停水範圍、預計復水時間和取水地點。

香港的供水系統承載着700多萬人的日常需要，也支撐着醫院、學校、院舍、餐飲和商業活動。爆水管或許無法完全避免，但「爆完又爆」、「一爆便萬戶斷水」的循環，絕不應被視為正常。政府當然可以說，爆管宗數已大幅下降、滲漏率已明顯改善；但市民要的不是統計上的安慰，而是打開水龍頭有水、掘路不會誤傷喉管、舊區不再反覆停水。水電穩定看似理所當然，卻是城市運作最基本的支柱。當這些基礎開始動搖，考驗的已不只是工程，更是整體治理與社會保障的智慧。智慧水務是必要工具，海外經驗也值得借鑑，但最終仍須回到最根本的一步：以風險為本，加快更換老化水管，並讓統計與問責真正對準市民所受的影響。只有這樣，香港才能由「爆水管後搶修」，走向真正可靠、可預測和有韌性的城市發展。

作者羅浚軒是一名研究助理，持有香港教育大學社會科學學士及文學碩士學位，現正修讀香港大學社會工作及社會行政學系社工碩士學位。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

