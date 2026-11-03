來稿｜五中全會如何把「自我革命」寫進制度深處？

來稿作者：楊華勇



10月26日至29日，二十屆五中全會把議題鎖定在一個看似「向內」的主題上：持之以恆推進全面從嚴治黨。11月1日新華社播發習近平關於《決定》的說明，把為什麼選這個題、文件怎麼起草、要管什麼人什麼事，講得很直白——不是開完會就過關，而是把「管黨治黨」從一陣風變成長期工程。



為什麼全會先談「治黨」

說明裏給的理由有三層，層層遞進。

第一層是執政安全。講話重提延安窯洞裏的「第一個答案」——讓人民監督政府，又補上新時代給出的「第二個答案」——自我革命。兩個答案其實是一條鏈：外部監督靠人民，內部淨化靠黨自己。能刀刃向內，紅色江山才不至於在代際傳遞中變質變色變味。

第二層是隊伍變了。改革開放後出生的黨員、幹部比例越來越大，成長環境、利益結構、資訊環境都和過去不同。思想不純、組織不純、作風不純「尚未根本解決」，不是套話，而是對代際切換期黨內教育管理難度的清醒判斷。主流是好的，但新問題不斷產生——這句話背後，是隊伍結構性變化帶來的新課題。

第三層是中國式現代化的保障邏輯。辦好中國的事關鍵在黨。外部是百年變局加速演進，內部是不平衡不充分問題仍突出，改革深水區每推一步都要靠組織力托底。治黨不是務虛，是給現代化裝底盤。

分論八部分拼出黨建施工圖

《決定》稿分三大板塊，真正有骨頭的是第二板塊——分論八部分，幾乎把黨建主要抓手全鋪開了：

黨性：忠誠教育、理論鑄魂、傳統涵養、實踐錘鍊、黨性鑑別；把「共產黨人是誰」先立住。民主集中制：不是只講「集中」，說明專門提到「提高黨內民主品質」、規範「一把手」用權——這是沖着權力過度集中去的。幹部隊伍：從嚴治吏，涉及正確政績觀、精準選人、年輕幹部品質、管理監督，一條條都是針對「提拔誰、怎麼用、出事誰負責」。組織體系：中央機關作表率、地方黨委強功能、新興領域黨建補齊——平台經濟、新就業群體不再留空白。正風肅紀：八項規定繼續釘死，作風建設常態化，紀律既約束人也保障幹事。反腐：不敢腐、不能腐、不想腐一體推進；高壓態勢不鬆，同時補權力制約和思想上壩。制度治黨：黨內法規完善、強化執行力、破除潛規則；「潛規則」三個字點得非常實——明規則立起來之前，潛規則永遠在搶地盤。

整體邏輯是：思想鑄魂→權力制衡→人選對→組織通→風氣正→反腐閉環→制度鎖死。不是單點打擊，是系統重構。

民主程序不是走過場

值得注意的細節：1月成立起草組，2月啟動；上海座談會聽省區市一把手意見；8月下發黨內徵求意見，還專門找民主黨派、工商聯、無黨派人士座談；政治局常委會審三次、政治局審2次。

這套流程釋放兩個信號：一是頂層設計仍走「自下而上回饋」程式，不是閉門定稿；二是治黨議題也主動接受黨外視角校驗，說明文件要經得起社會讀、基層讀、歷史讀。各方回饋「能吸收儘量吸收」這句，決定了《決定》不是宣言書，而是可修訂的操作綱。

最該盯三條硬指標

文件再漂亮，落點都在執行。未來一段時間看成效，建議盯三條硬指標：一是「一把手」監督有沒有長出牙齒：規範履職用權寫進分論第三部分，若只停留在提醒談話，就是空轉；若出現可追責、可倒查的案例，才算落地。二是潛規則破除率：招投標、選人用人、項目審批裏那些「不說但都懂」的規矩，是否被明規則擠掉一塊，看通報案例類型變化最直觀。三是年輕幹部教育是否去形式化：如果黨性教育只剩抄筆記、填表、打卡，代際切換期的隱患不會消失，只會換殼；嚴管與厚愛並重這句話也要盯——激勵約束並重若變成「只嚴不激」，基層會僵；若變成「只激不嚴」，又會回到寬鬆軟。分寸在縣處級和一線崗位的體感裏。

一次「把自我革命制度化」的嘗試

過去十年，全面從嚴治黨更多靠集中糾治：八項規定、打虎拍蠅、巡視風暴。進入二十屆下半程，重心明顯轉向常態化、體系化、依規化——把運動式成果焊進制度裏，讓換人不換弦、換屆不換調。這恰是跳出歷史周期率最難的一跳：風暴容易，長嚴難；查處容易，預防難；一時乾淨容易，代際不變質難。

《決定》的意義，不在於又提了多少新詞，而在於把「黨要管黨」從政治自覺進一步翻譯成組織機制、監督機制、制度機制。說明裏那句「越往後越嚴」，不是口號升級，是對執行曲線的一句承諾。

讀這份說明，最重的不是「嚴」字本身，而是「持之以恆」四個字。嚴一次是態度，嚴十年是制度，嚴過代際才是答案。第一個答案靠人民睜眼，第二個答案靠黨自己動手。兩個答案合起來，才構成中國式現代化最底層的政治保險。五中全會把全會票投給這件事，說明執政黨很清楚：外部風浪再大，先把自己的地基夯住，船才不會在轉彎時散。

下一步看地方、看部門、看「一把手」周圍那圈人怎麼動——文件的生命，從來不在公報裏，在第一次要不要打招呼、第一次敢不敢不點頭、第一次問責落到誰頭上。那一天來了，「自我革命」才真正從說明稿走進現實。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委，香港中華總商會副會長。



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