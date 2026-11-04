來稿｜IPO再創新高之後：香港資本市場的「第二曲線」在哪裏？

來稿作者：陳小辛博士



截至九月底，今年香港已有116隻新股上市，集資約3,880億港元，新股數量及集資額按年分別上升76%和112%，預計全年集資額將達4,800億港元，有望超越2010年的歷史紀錄。這個數字令人鼓舞，但筆者更關心的是：如何把今天的強勁勢頭，轉化為明天更持久的競爭力？答案或許不在IPO本身，而在整個資本市場生態——從上市、交易，到融資、再融資、資產管理和專業服務。香港要做的，正是把這條生態鏈做得更廣、更包容、更具規模。最近香港特區政府擬推「促進產業和投資的優惠政策包——稅務寬減」，鎖定五大策略性產業，可以讓這條生態鏈的拼圖更加完整。



特惠稅制背後兩大設計邏輯

根據特區政府提交立法會財經事務委員會的文件，擬議優惠稅制將適用於從事先進製造、創科研發、總部活動、物流和供應鏈管理，以及金融等重點產業的合資格企業，可享5%或半稅（即對法團而言為8.25%）的特惠稅率，期限最長五年。政府計劃於今年12月向立法會提交修訂條例草案，目標在2027/28課稅年度起落實。

這個數字背後有兩個值得注意的設計邏輯。

其一，選擇性而非普惠性。這不是全面降稅，而是精準滴灌。政府通過預先審批機制，根據企業的規模、性質和投資計劃來審批申請。這項制度具有高度選擇性，是針對有潛力為香港經濟作出實質性貢獻的企業。

其二，增量導向。對於已在港營運的企業，優惠僅適用於合資格新增利潤，計算方法是將合資格年期內應評稅利潤減去過去三個課稅年度平均應評稅利潤。這傳遞出一個清晰信號：香港要的不是企業把利潤的帳目搬過來，而是帶來新的投資、新的業務、新的就業。

從「上市之地」到「成長平台」

把IPO熱潮和稅制改革放在一起看，一條清晰的戰略脈絡浮現出來：香港要做的，不只是企業上市之地，更是持續融資、拓展國際市場和成長的平台。

IPO解決的是企業「第一桶金」的問題，而稅制優惠解決的是企業「第二曲線」的問題——當一家創科企業在香港完成研發後，需要資金擴大生產、需要總部管理亞太區業務、需要物流供應鏈支持全球配送，這些環節如果都能在香港完成，企業自然就留下來了。

可見此次擬議稅制的主要目標是吸引新企業和新業務活動落戶香港，同時鼓勵此前遷出的業務回流。儘管如此，業界仍寄望優惠稅制能作出進一步的若干優化，使政策包有望對更廣泛的企業產生吸引力。例如最長五年的合資格年期對於前期投入較大或投資期限較長的企業而言可能偏短。政府可考慮適當延長合資格年期，或採用以里程碑為基礎的機制，將優惠的延續與客觀、可衡量的落實成果掛鈎，從而為企業提供更高的確定性。

政策包還可考慮納入更多元化的優惠措施。對於需要在香港特區建設實體基礎設施（例如數據中心或倉庫）的企業，降低利得稅稅率未必是最切合其實際需要的支持方式。針對相關設施和基礎設施的資本開支提供專項寬減，可進一步提升該制度的針對性和競爭力。另外，某些目標企業可能是受全球最低稅約束的大型跨國企業。在「支柱二」規則下，優惠稅率帶來的利益或會被抵銷。建議政府考慮在政策包下的稅制加入其他形式的稅務優惠，例如就合資格開支提供加計扣除，以提升該制度對「支柱二」範圍內企業的吸引力。

破紀錄以後是建立成熟市場生態

這項特惠稅制與香港首個五年規劃和國家「十五五」規劃形成深層呼應。特惠稅制適用的五大策略性產業中，創科研發、總部活動、金融等，恰恰是香港最能發揮「超級增值人」功能的領域。值得注意的是，先進製造和物流供應鏈管理這兩個新增產業類別，此前在傳統稅優制度中並未涵蓋。因為香港缺的是能讓金融資本與實體經濟對接的產業載體，稅制優惠把這些產業拉進來，本質上是在為金融資本搭建更多「可投資的基礎設施」。

打破紀錄，證明今天的實力；建立一個陪伴企業持續成長的市場，才決定香港未來的競爭力。IPO數字會起伏，集資額有周期，但一個成熟的資本市場生態一旦建成，就會形成自我強化的正循環。香港應朝着這個方向拾級而上。

作者陳小辛博士是香港優才及專才協會政策研究委員會會長，中國香港企業出海協會副會長，澳洲公共會計師協會中國區顧問委員會委員。



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