來稿｜Netflix退潮、AI短期爆紅：我們為什麼沉迷於洗腦爽劇？

來稿作者：紙筆



幾年前，傳媒與影視業界還在熱烈討論大型製作的電視劇如何被幾分鐘一集的真人短劇奪去眼球。豈料這股風潮轉得比想像中更快，近月的討論焦點已一躍演變成由人工智能全盤接管的「AI短劇」。傳統影視巨頭如Netflix面臨用戶流失、股價下跌乃至裁員的危機，反觀以AI短劇與極短劇為核心的紅果APP等平台，下載與使用量卻呈現爆炸性增長。這場看似屬於商業與技術層面的消長，背後其實隱藏着一場深刻的視覺文化變革。



零死角顏值與精美幻想的AI劇

大眾之所以迅速棄傳統影視於不顧，轉而投向AI短劇的懷抱，核心關鍵往往在於AI所能製造的「極致完美」。比起真人短劇，AI劇最吸引人的地方，莫過於劇中人物不論主角抑或配角，其樣貌與身材都被演算法修飾得毫無瑕疵，達到真正意義上的「零死角」。再加上AI能在彈指間快速生成各種絢麗精美的虛擬場景，並將人類腦海中極盡誇張、爽快的幻想情節具象化，讓觀者的視覺體驗在一瞬間被拉至滿格。

此外，這種視覺表現也緊密配合了目前常見的套路化劇本——例如「豪門覺醒」、「真假千金回家」，或是各種快速逆襲與復仇的情節。這些不斷重複的爽劇模式，主要目的是在短時間內滿足觀眾的情緒代償。過去真人拍攝時，容易受到場景預算或演員形象的限制；現在AI技術不僅能將這些誇張的情節直接畫面化，還能配上完美的視覺包裝，從而同時帶來視覺與情緒上的刺激。

在文化研究的語境中，「再現」（Representation）向來被視為透過語言與符號轉譯現實、建構意義的過程。傳統影視即使經過後製，其鏡頭下的演員與場景依然緊扣着真實世界的脈絡。然而AI短劇的出現，卻將這種「再現」推向了一個全新的轉折點，甚至與理論家尚·布希亞（Jean Baudrillard）所提出、關乎「Replica（複製品/擬像）」的文化批判產生了深刻的呼應。

為什麼我們沉迷於完美的副本？

布希亞曾提出「超真實」（Hyperreality）的概念，意指在當代消費文化中，無數沒有原始範本的符號與擬像（Simulacra），逐漸取代了真實本身。AI劇中的「零死角」主角與精緻場景，在現實世界中從未真正存在過，它們並非對某個真實人物的複製，而是純粹由數據與算力拼湊出來的「Replica」。這種複製品最迷人之處，恰恰在於它比真實更像真實——真人演員會衰老、會有演技瑕疵或道德風險，拍攝場景亦受限於預算與物理規律；但AI劇所製造的視覺與情感符號，卻能精準且無間斷地擊中觀眾的神經快感點。

當現實生活充滿疲憊與殘缺，AI短劇便以極低的心理門檻，為大眾建構出一個個完美的超真實避難所。觀者在流暢刷着一集又一集的過程中，不再介意螢幕裏的畫面是否源於真實世界，因為那個由「完美Replica」堆疊出來的夢境，已經提供了遠比現實更強烈的代償與滿足。Netflix的退潮與AI短劇平台的崛起，正標誌着大眾娛樂文化正式邁入一個由演算法與零死角擬像所主導的新時代。

作者筆名紙筆，是教育工作者，持有教育學士學位及跨文化研究碩士學位。



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