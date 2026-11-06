來稿｜破邊洲預約制行出第一步：如何應對「深度遊」熱潮？

來稿作者：羅浚軒



隨着內地與海外旅客愈來愈傾向「深度遊」，香港旅遊發展再非只靠核心商業區與大型盛事。西貢及新界東北一帶，憑藉海岸地貌、地質奇觀、漁村風情與海鮮美食，正成為「自然＋體驗」的熱門選擇；然而人潮湧至亦帶來環境承載、交通擠塞與垃圾問題，政府近日推出西貢萬宜水庫東壩「破邊洲段」試行預約制，正是回應深度遊浪潮的關鍵一步。



「第二角度認識香港」成熱潮

漁農自然護理署（漁護署）於8月21日公布，將於9月5日至10月7日期間的周末、中秋節及國慶黃金周，在西貢萬宜水庫東壩「萬宜地質步道—破邊洲段」試行預約制度，僅限破邊洲段適用、進入東壩其他範圍毋須預約，試行期間不收費，每日名額2,000人分四個時段（每時段500人），採實名登記透過Klook系統預約，可於預約時段前48小時取消，若個別時段尚餘名額未預約者可即場登記，試行階段暫不設罰則但需出示身份證明文件核實以防炒賣，此安排旨在從源頭分流高峰人流，同時保留公眾在非高峰時段及東壩其他範圍的自由出入。

傳統「盛事經濟」聚焦油尖旺、中環、維港等核心地帶，但越來越多旅客（尤其內地自由行與年輕族群）主動發掘郊野、地質與鄉郊特色，追求「第二角度認識香港」；西貢區具備六角柱狀岩、萬宜水庫東壩、破邊洲海蝕柱等國際級地質教育價值，亦有海岸線、浮潛、獨木舟、行山路線及「港版馬爾代夫」如綠蛋島、白臘灣等秘境，配合漁村風情、海鮮美食、小島慢活與近年寵物共融政策，成為自然體驗與鄉郊文化並重的熱門去處。

然而深度遊熱潮同時帶來高峰擁擠，農曆新年、國慶等長假期，如鹹田灣、浪茄灣、東壩等地曾嚴重擠塞、環境污染（如垃圾堆積、違規生火、踐踏珊瑚、撿拾海洋生物）及健康風險（部分旅客隨意撿拾螺貝類海產並食用可能引致腸胃不適），漁護署與相關部門正研究將更多熱門營地納入預約試點並考慮長遠收費機制，但需審慎評估對親民性與旅遊吸引力的影響。

作為準社工，筆者觀察到社區教育與執法力度仍有改善空間，義工團體、非政府組織與本地持份者可發揮關鍵作用，包括結合小艇營運者與環保團體推動海岸生態教育與淨灘活動讓「觀光」與「保育」並行，善用內地社交平台（如小紅書）加強環保教育提醒旅客勿亂拋垃圾勿破壞生態，以及義工協助高峰時段人流引導與垃圾分類指導減輕政府執法壓力。

「深度遊」應是負責任的旅遊新模式

長遠而言，政府可與旅行社及本地持份者合作研發具特色旅遊產品，例如參考海洋公園大熊貓企鵝推出西貢海洋主題吉祥物及周邊產品提升地區辨識度，串連東壩破邊洲橋咀洲等景點安排海鮮餐導賞與生態教育的「東壩一日遊」增加體驗完整性，並研究設立官方認可生態旅遊社及行程推動專業化與可持續發展。

對於政府研究以「徵收費用」控制人流，筆者認為需審慎評估，因香港郊野地點偏向公共自然資源與生態教育場域，與印尼國家公園的「景區」管理邏輯不同，收費可能削弱吸引力令旅客轉往未監管地點增加管理難度，若推行收費需清楚交代收益用途（如專款專用於保育清潔設施）避免「收費後失去特色」觀感，相較之下預約制、分時段入場、加強導賞與巡查、改善配套與教育宣傳可能是更精準且可持續的管理措施。

西貢與新界東北的生態旅遊潛力巨大，但可持續發展需政府、業界、義工與旅客共同努力，預約制是重要起步，惟長遠仍需多管齊下：加強執法、推動社區教育、研發特色產品，並善用義工力量，讓「深度遊」不僅是潮流，更是負責任的旅遊新模式。

作者羅浚軒是一名研究助理，持有香港教育大學社會科學學士及文學碩士學位，現正修讀香港大學社會工作及社會行政學系社工碩士學位。



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