仲點論政｜積極演練災難　才能防止癱瘓

仲點論政｜劉仲恒



當代生活與互聯網息息相關，社會極度依賴數碼基礎設施，已是無可爭議的事實。但我們有沒有想過，如果有一天醒來，發現手機和數碼設施全部失靈，生活會受到怎樣的衝擊？坦白說，那樣的全面癱瘓勢必引發社會各層面的系統性崩潰，由最先爆發的金融混亂，迅速演變成曠日持久、類型不一的人道主義危機。有經濟分析曾預測，全球互聯網只要中斷24小時，便會造成超過430億美元的經濟損失，絕對是天文數字。



香港在《2025年IMD世界數碼競爭力排名》中位居全球第四，反映本港在基礎設施、經濟及日常生活各方面，都與數碼世界高度融合、深度依賴。單以流動通訊和互聯網的普及程度衡量，香港擁有超過2,090萬個活躍流動通訊連接，約佔總人口283%，互聯網普及率亦高達96.8%。

這本來是好事，顯示香港走在全球科技應用的前沿。然而從另一個角度看，亦突顯本港對數碼世界的高度依賴。事實上，依賴往往越深，一旦要在完全沒有數碼世界的情況下生活，適應力便會越低。說得直白一點，我們比其他地方更需要積極演練，就數碼世界癱瘓做好防禦部署，提升應變能力。

不久前，74支隊伍參加了一場一連三日的「網絡安全攻防演練」，透過模擬真實的網絡威脅場景，測試參與的政府部門及機構的防禦與應變能力，終極目標是提升本港整體的網絡安全防護和韌性。

筆者認為，這類演練必須積極多做，意義跟走火警演習一樣：未曾演練，出事時又怎會知道逃生之路？同樣道理，網絡安全演練的重要性不容低估，演練不僅能增強應對安全事件的能力，更有助在員工以至全港市民之間，培育起安全意識文化。唯有如此，才稱得上未雨綢繆。

這幾天的一個早上，全港「咪錶」泊車系統突發故障，無法正常使用，花了近4小時才完成搶修；運輸署表示，至今沒有證據顯示系統遭到網絡攻擊。可見大眾對網絡攻擊的威脅早有充分認知，自然會支持多做演練。網絡安全演練不只是一種預防性措施，更可視為主動出擊的策略，讓機構員工具備有效應對潛在安全事件的能力。透過積極演練，機構既能提升事故發生時的反應水平，也能在員工之間建立良好的安全意識文化。在技術層面，定期演練更可協助機構識別安全框架中的薄弱環節，及早「亡羊補牢」，提升網絡安全水平。

醫學上有個詞語叫「肌肉記憶」。在筆者看來，演練正是幫助我們形成「肌肉記憶」的過程，讓我們在事故發生時反應更快，絕對值得積極推行。

作者劉仲恒是香港全球專業青年倡議行動創始召集人，專科醫生，團結香港基金顧問。



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