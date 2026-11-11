來稿｜《無涯之約》首映之後——港產動畫能否走進學生的下一課？

來稿作者：盧施予



11月3日，文化體育及旅遊局轄下文創產業發展處資助製作的原創動畫《無涯之約》，舉行本地首映禮。按政府新聞公報，是次放映的是「第一話．灰降」30分鐘加長版，並將於11月7日起在香港指定戲院作特別放映。文創產業專員黎細明出席致辭時表示，作品成功推出，印證特區政府推動文創產業發展的積極成效；文創處將繼續透過多元化資助計劃，支援本地創作者開發更多具備國際競爭力的動漫知識產權（IP）作品，並協助業界參與各地影展和商貿平台，促進知識產權交易及跨界合作。



IP教育不能只是一場首映

《無涯之約》是第三屆「明日動畫──人工智能輔助動畫製作支援計劃」支持的作品之一，由孔令政編劇及執導、朱漢威監製，ORINPIX Studios Limited 製作。故事講述一場由「謊言」引發的末世災變；主創團隊結合傳統影視製作經驗、港產動作片的武術動作設計、科幻元素與前沿科技，嘗試打造具本港文化特色的動畫。作品今年先後於香港國際動漫展2026全球發布、參展法國安錫國際動畫影展，並入圍第22屆洛杉磯中美電影節；主創團隊亦於上月在本地設立期間限定店，推廣作品及IP周邊商品。

這些畫面確實值得鼓掌。一齣由政府資助、以AI輔助製作、又帶着港產動作與科幻語彙的原創動畫，從影展走到首映、再走向戲院特別放映，說明「港產動畫」並非只是政策文件裏的一句口號。對許多青年與家長而言，這是一組看得見的座標：有作品、有國際展演、有IP周邊、有官員公開說會繼續資助。

可是，時態與層次要先分清楚。昨日已舉行的，是《無涯之約》本地首映，以及「第一話．灰降」加長版的放映安排；11月7日開始的指定戲院特別放映，是已公布的後續場次。第三屆「明日動畫」計劃，屬文創處資助、香港數碼娛樂協會主辦、已實施並完成一輪資助與推廣的支援計劃——每間入選公司最高約85萬港元資助，製作約15至20分鐘的AI輔助動畫；2026年7月17日已舉行作品首映禮暨經驗分享研討會，六部作品播映。黎細明所述「繼續資助本地創作者、協助影展／商貿平台與IP交易」，是政策與部門意向，並不等同宣布全港中學藝術、媒體或STEAM課強制的新課程。把首映等同「普通課室已走進港產動畫產業」，或把AI輔助製作等同每個學生都已掌握創作路徑，都容易把期待推歪。

我在教育與青年工作中愈來愈覺得，年輕人真正記住的，往往不是首映禮燈光最亮的那一幕，而是藝術室、媒體課與課後小組裏，還有沒有一條看得見的路，讓普通中學生問得出：「我下一步可以看哪一集、問誰、怎樣試做一小段故事板？」產業可以很響亮；若之後學校只把「動漫IP」理解成海報與參觀團，學生帶回日常的，可能只剩「那是給別人看的動畫」。真正的創作感，主要在每周可選的短練習、可負擔的工作坊、老師願意陪學生把一個畫面拆小的過程裏養成——不是一場首映能夠代替。

要讓學生看見進入產業途徑

因此，在昨日首映之後、文創處仍表示會繼續支援動漫IP與國際推廣的此刻，有幾件事值得教育局、文創處、業界與中學藝術／媒體／STEAM科組一起想清楚。以下都是建議，不是現已實施的安排。

第一，把「港產動畫／AI輔助創作」接到普通課室時，宜同時寫進「學生可做的一小步」，而不是只寫「產業很強」。若學校跟進相關主題，可用簡短清單：本學期有哪些公開放映或網上簡介？與視覺藝術、設計與應用科技或資訊科技單元如何對接？讓學生先學會問「我看得見哪一扇門」，比先學會背誦AI口號更重要。

第二，學校與業界宜提供「下一程」的可見短鏈，而不止於單次首映或限定店。可把戲院特別放映、短片分享、故事板工作坊與簡短創作試做串起來：看完一集之後，跟一次可選的分鏡練習，再接一次「如何把一個謊言寫成三格畫面」的提問。路徑不必人人成為動畫導演；但每個有興趣的普通中學生，都該看得出「我下一步可以參加哪個活動、問哪位老師、何時截止」。

第三，談AI輔助動畫時，宜優先幫普通課室「接得住倫理與工序」，而不是只停留在技術炫目。科組若引入相關單元，可把「甚麼由人決定、甚麼可借助工具、怎樣標註來源與原創」寫清楚，讓沒有專業動畫室的中學，也能把「前沿科技」接回可執行的一小步——例如一次分鏡草稿、一輪角色設定討論，而不是另一輪只看得到宣傳片的簡報。

第四，檢討成效時，宜同時看見「影展曝光、IP交易與資助金額」與「普通中學路徑有沒有變清楚」。前者易數、後者較難，但不能因此只報前者。在不涉個人敏感資料的前提下，可整理簡單描述：有多少學校把本地動畫欣賞或短創作試做寫進藝術／媒體／STEAM日程；學生離開首映或戲院之後，是否仍有機會在課室裏練習「我如何參與這座城市的故事」。這些不是用來排名，而是分辨「產業被看見了」與「路徑被養大了」。

這些建議不是否定《無涯之約》與「明日動畫」的價值，也不是要求每所中學立刻把整套AI動畫製作線搬進課室。文創處把一齣具港產特色的原創動畫攤開在公眾眼前，已經做了一件重要的事：讓社會先看得到本地創作者與資助計劃的座標。接下來的考驗，是燈光與新聞稿收起之後，普通中學的藝術室、媒體課與STEAM小組，還有沒有一扇門，讓那份對「港產動畫」的相信，可以走進學生每一步可核實的選擇。IP可以很響亮；若同時守住年輕人看得見的下一課，那才是這場文創推動真正站得住的地方。

作者盧施予是香港教育及文化工作者，現任國際學校學術主任，長期關注課程發展、青年培育、藝術教育及公共文化議題。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

