來稿｜深圳APEC將至　中日關係能否破冰？

來稿作者：陳文坪



2026年亞太經合組織（APEC）第33次領導人非正式會議定於11月18日至19日在中國廣東省深圳市舉行。本屆峰會以「建設亞太共同體，促進共同繁榮」為主題，是繼2001年上海和2014年北京之後，中國第三次擔任APEC東道主。同為東亞地區的日本，其首相高市早苗會否出席於深圳舉行的APEC領導人非正式會議？如果出席會議，會否與中方舉行首腦會談？或習近平主席願意與高市首相會面嗎？



中日關係已跌入谷底

過去一年來，中日關係可說是墜入谷底。不但官方交流停擺，連民間來往、聯繫也「被中斷」，民族主義情緒佔據了輿論、網絡。兩國外交官在公開場合也出現一冷一熱，一方想談，一方卻閉口沒回應的場面。在聯合國、國際會議上兩國官員也公開交鋒。然而，中日是搬不走的近鄰。近月來雙方都意識到政治上若繼續搞對抗、不溝通、走極端，對誰都沒有益處，也沒有贏家，甚至加深矛盾、激化仇恨。

回看去年11月，高市早苗在眾議院接受質詢時稱，若台海發生武力衝突，可能發展為日本的「存亡危機事態」，日本自衛隊或可因此行使集體自衛權。這是日本在任首相首次公開在國會表態暗示可能武力介入台海問題。

消息經報道，中國外交部、黨媒、官媒隨即提出強烈抗議，指責高市政府干涉中國內政；外交部副部長孫衛東奉示緊急召見日本駐華大使金杉憲治，就高市有關「台灣有事」的國會答辯提出嚴正交涉和強烈抗議。中方也採取多項反制措施，包括暫停赴日旅遊與留學、發布赴日旅遊警告，下架日本電影、暫停進口日本海鮮與牛肉、叫停中日韓文化部長會議，航空公司取消日本航線，管制稀土出口等等一系列手段。要求高市撤回錯誤言論。中方的強硬態勢，對日本在政治經濟上的施壓，是否達到效果？媒體多方面報道，外界也自有判斷。

而日本國內對高市言論的反應卻有所不同。如執政黨聯盟，日本維新會代表吉村洋文表示，高市的發言沒有必要撤回。自民黨副總裁麻生太郎表示，高市在國會就「台灣有事」問題的答詢「說出了實話，態度值得肯定」。即便是美國國務院，雖沒支持，也沒反對高市早苗的言論。

種種跡象顯示，高市的「台灣有事論」，除了中方不斷斥責外，日本國內、執政聯盟、主要反對黨、美國等反應等同於給高市「背書」。

已提前釋放積極信息

中日在缺乏互信的基礎下，連外長之間的接觸也互別「苗頭」。一方說見了對方外長並交談，另一方說，並沒發生。但一些公開的交往或言論卻是令人鼓舞與積極的信息。

如在早前，日本前首相、日本東亞共同體研究所理事長鳩山由紀夫出席北京香山論壇的高端訪談；中方外長王毅、國務院副總理何立峰分別會見日本國際貿易促進協會會長、前外相岩屋毅，都是好的開端。

首相高市早苗也在10月5日的國會施政演說中，延續了「重要鄰國」來稱謂中國，表示儘管存在分歧，日本仍將致力於推進「戰略互惠關係」，尋求構建建設性且穩定的雙邊關係，並維持對話大門。這為高市出席深圳APEC會議期間與中方領導人會面創造有利因素，也注入了一股「潛力」。

中日在經濟層面是互補的，2025年，雙邊貿易總額約3,221.8億美元。日本是中國第三大貿易夥伴國、第三大出口對象國和第二大進口來源國。日本也有許多企業在中國投資設廠，繼續「冷戰」下去不符合雙方利益。

高市出席APEC領導人非正式會議是肯定的。除非不獲中方邀請，但這又不符合慣例。中華文化裏，「來者是客」、「有朋自遠方來，不亦樂乎」的傳統禮儀中，強調主人的素養與氣度、謙遜與熱情的態度迎接八方來客。既然客人來到家中，想見見主人，即便再忙，主人家也要抽空見客人一面。換句話說，若高市想與習近平主席會面，中方沒有理由拒絕；至於能否談出結果或達到會面效果，就要看高市的姿態，中方始終握有主動權。

作者陳文坪是新加坡時事評論人，關注新加坡、馬來西亞、大中華地區的政治時事和經濟民生。



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