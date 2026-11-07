來稿｜美國人不是愛上民主黨　是拿着帳單去打特朗普

來稿作者：楊華勇



截至2026年11月初，多家美媒與通訊社預測：民主黨重奪眾議院、並翻轉參議院，得州、堪薩斯、南卡、俄亥俄、北卡等傳統紅州接連失守，特朗普第二任期後兩年進入「府會分立」的跛腳局。不是特朗普突然「塌了」，也不是選民集體精神分裂；更準確地說，是2024年那張「反建制+救火隊」的門票，到2026年被同一批人拿去退票了。但要把這場「藍潮」讀成「美國選民愛上民主黨」，就完全誤判了——民調裏民主黨淨好感也只有約負6，共和黨負18，兩邊都不被信任，選民只是先砍掉那個「正在讓他們肉疼」的。



特朗普背叛競選承諾

2024年選民投特朗普，買的不是長期綱領，是三張即時止痛貼：通脹別再啃我錢包、邊境別再失控、別再把我兒子送去別人的戰爭。

特朗普上台後做的，恰恰是把這三張貼紙全撕了。關稅戰沒降物價，進口成本回灌到超市貨架；清剿移民順手抽掉了農業、建築、餐飲的底層勞力，工資端沒補回來，菜價肉價先漲；對伊朗動手沒「速勝」，反而把霍爾木茲風險溢價打進油價，柴油、運輸、中西部農機全跟漲。

路透/益普索10月底民調顯示，48%登記選民把「生活成本」列為頭號議題，遠超「民主存亡」26%、「移民」13%；NBC出口民調：63%認為對伊朗動武是錯誤決定。所以不是選民「變保守又變自由」，是同一批人2024年買「狠人」，2026年發現狠人把賬記在自己頭上。

特朗普沒變，他還是那個用民粹修辭把痛點放大、再用行政強勢續命的人；選民也沒變，他們還是那批「誰讓我今晚好過就投誰」的人。背叛感是雙向的，但契約本來就沒寫長期條款。

紅州翻盤是中間票倉回流

詹姆斯·塔拉里科等民主黨人士在得州、堪薩斯州、南卡羅來納州的勝利，別解讀成「紅州變藍」。兩黨鐵盤沒動，動的是2016—2024年間倒向特朗普的少數族裔、農村窮人、農民、藍領中間派——他們2024年賭「特朗普能壓物價」，2026年發現「壓的是我的活路不是我的帳單」，於是整體回擺。

馬斯克砸了4.74億、特朗普親自背書帕克斯頓和沃特利照樣輸，說明錢和站台買不動「錢包投票」。共和黨廣告裏把特朗普名字從66%砍到3%，不是候選人清醒，是候選人知道帶着他跑會被中間選民當場處決。

「Mr. Veto」加劇美國撕裂

兩院全丟，特朗普國內立法基本死局，但他還有行政工具。在否決權方面，否決權民主黨沒三分之二，推翻不了。特朗普自己放話當「Mr. Veto」，拖幾個月逼妥協。行政令可以繞開國會，移民政策、關稅戰、聯邦僱員裁撤、退出WHO/《巴黎協定》、對伊有限打擊——這些本來就沒走國會。但眾院傳票權在民主黨手裏，家族生意、加密交易、伊朗決策鏈、關稅對農業州傷害，全是靶子。不讓他下台，但讓他每天上負面頭條，政治能量放血。

伊朗方向不會因藍潮自動收手。萬斯把敗因直接甩給「那場戰爭」，特朗普承認「伊朗是一部分，但真正要命是油價」——注意這個措辭：他不悔戰，只悔戰費被選民看見了。後續更可能是「低可見度有限打擊+邊打邊談」，而不是全面撤軍，也不是全面開戰。

中美關係底色不變但多噪音

總統外交權仍在白宮，特朗普後兩年國內被鎖死，反而更有動力去外交堆「遺產」，對華大概率走「可控穩定+交易式緩和」，因為他需要一份能帶進2028敘事的對外成績單。未來，涉台決議、涉疆聽證、對華強硬法案會密集出場，但多數是反特朗普的政治表演，變不成法律。真正變數是：他更依賴行政令處理經貿、科技、關稅，以繞過國會。中美摩擦將從「立法戰」轉向「行政戰」，節奏更碎、更突然。

兩黨對華戰略競爭底色不變，區別只是共和黨掄拳頭、民主黨拉盟友打組合拳。

中期選舉的民意不是憲政意義上的「長期委託」，是兩年期帳單審計。它審不了「該不該打伊朗」的戰略理性，只審「打完我加油貴了沒」；它審不了「關稅要不要保製造業」的長久帳單，只審「這袋麵包比2024年貴了沒」；它把四年任期切成半年情緒切片，誰在任期內讓選民疼，誰就被斬。

所以「最無情的是選民」——對，但更準確的是，美國中期選舉制度本身就是把長期治理抵押給短期痛感。特朗普2024年被捧起來，是因為痛感對準了拜登；2026年被踩下去，是因為痛感對準了他自己。民主黨現在被抬上來，不是因為他們被愛，是因為他們剛好站在「反特朗普」那一格。等2028年他們若也端出漲價和戰爭，同一批選民會再翻一次書。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委，香港中華總商會副會長。



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