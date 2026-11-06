平機會｜再啟青年大使計劃　栽培具多元共融視野的青年人才

平機會｜林美秀



年輕人是香港的未來，培育具備多元共融價值觀及正向思維的新一代，是推動社會長遠發展的核心。正因如此，平機會向來十分重視青年教育，致力將多元共融的理念植根於青年心中，當中「平等機會青年大使計劃」正是其中一項重點項目。計劃招募大專生成為青年大使，透過體驗式學習活動，加深他們對平等、多元、共融的認識。新一屆計劃現正接受申請，歡迎有志推動多元共融的大專學生踴躍參與。



學界積極響應

第五度推行青年大使計劃

平機會自2022/23學年起舉辦「平等機會青年大使計劃」，至今已踏入第五屆。過去數屆計劃均獲得學界積極響應，歷屆累計培育超過160名青年大使，去年更招募了55位來自16間大專院校的學生成為平等機會青年大使，規模為歷屆之冠，足見青年對推動平等機會充滿熱誠。

為延續計劃成效，平機會今年再度舉辦此計劃，期望培育更多具備多元、平等及共融視野及正向思維的青年人才，亦切實回應政府早前公布的《香港特別行政區經濟和社會發展第一個五年規劃（2026-2030年）》，當中提到透過構建多元交流實踐平台，擴闊青年視野，培育他們成為愛國愛港、有抱負和具正向思維的新一代。

聚焦反性騷擾

建構安全及零騷擾校園

有見近年大專院校迎新營曾發生涉及性騷擾的事件，反映大專生對相關議題的認識仍有待加強，因此今屆計劃繼續以反性騷擾為重點。青年大使將參與反性騷擾工作坊及完成網上預防性騷擾課程，提升對性騷擾議題的認知與敏感度，並裝備他們成為「積極旁觀者」，當察覺到不當行為時能在保障自身安全的情況下挺身而出、積極介入，協助預防性騷擾事件發生。

完成培訓後，青年大使將籌劃反性騷擾宣傳活動，在校園或網上宣揚反性騷擾信息，並擔任校園反性騷擾倡導者，在同儕間推廣互相尊重的文化，共同建設安全、尊重及零騷擾的校園環境。

走入社區

青年大使化同理為行動

除了參與反性騷擾培訓，平機會亦安排青年大使走入社區，透過參與多元且別具意義的體驗式學習活動，親身接觸不同社群及文化，了解社會的多元需要。青年大使將與殘疾健兒一起進行體育活動，體驗蒙眼跑步，並學習成為視障或聽障人士的領跑員，親身體會殘疾健兒面對的挑戰，領悟傷健共融的真諦。他們亦會參加多元文化之旅，走訪灣仔宗教建築物和社區著名地標如藍屋、錫克廟、北帝廟等，並於錫克廟品嚐地道小食，從飲食、宗教、建築等多角度了解本地和不同族裔的文化特色。

此外，青年大使亦將參觀精神健康體驗館，透過沉浸式體驗和復元人士分享，加深對精神健康的認識及關注，消除對有精神健康需要人士的歧視和誤解。計劃亦會安排青年大使參觀實踐多元共融的企業，了解如何將平等機會概念化為政策及措施，拓闊他們對平等機會的視野。青年大使更有機會化身輪椅使用者及其照顧者在社區遊走，親身體驗殘疾人士及照顧者在日常生活遇到的困難，從而了解無障礙環境的重要性。這些活動讓青年大使由「認識」走向「同理」，再由「同理」走向「行動」，把多元共融價值真正融入生活。

建立平等精神

為個人及職涯發展增添優勢

「平等機會青年大使計劃2026/27」現正接受申請，有興趣參加的大專學生可於2026年11月17日或以前，透過計劃網站填妥申請表，並遞交一篇短文或一條短片闡述自己對平等機會的見解。完成計劃的青年大使除了可獲發推薦信及證書外，更可於LinkedIn平台發布參與證明書，為未來的個人及職涯發展增添競爭優勢。如欲了解更多詳情，可瀏覽計劃專頁www.eoc.org.hk/youth。

推動平等與多元共融，需要每一位青年身體力行、共同參與。我們期望更多有志的青年加入，以同理心與實際行動打破偏見與隔閡，將多元共融的精神落實於日常生活中，攜手建設一個更包容、更有溫度的香港。

作者林美秀是平等機會委員會主席。



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