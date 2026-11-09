安經緯｜沈伯洋全英專訪成政治笑話　真有能力擔當市長大任？

來稿作者：安經緯



台灣台北市長選舉進入直路，民進黨候選人沈伯洋早前接受外國通訊社專訪，試圖以全英語展現國際視野與執政格局。然而，這短短數分鐘的發言，卻演變成一場災難。作為曾赴美取得學位的政治人物，其發言不僅暴露出基礎英語能力的嚴重缺失，其政治邏輯更呈現出極端荒謬的自我矛盾。



留美博士的英語如此災難？

這段訪談充斥着生硬的中式英語（Chinglish）與基礎文法失誤。其一，沈伯洋稱民主選舉是 「a slap on China」。在英語語境中，表達「公然侮辱」或「摑一巴掌」的用語為 「a slap in the face to/for someone」。「Slap on China」僅是在中國地面上拍打，完全有違英語人士的語感。

其次，沈伯洋的句法結構支離破碎。「Even Chiang Wan-an got elected is also a slap...」犯下一個子句連用兩個動詞的低級錯誤。從基礎文法出發，主語必須動名詞化為「even Chiang Wan-an getting elected would be...」，或採用假設語氣（Subjunctive mood）寫作 「even if Chiang Wan-an gets elected...」。

此外，沈伯洋運用時態、助動詞與介詞亦見錯亂。沈指 「we are not interfered by China」，但「interfere」屬於不及物動詞（Intransitive verb），若後面連接名詞，必須加上介詞。表達「被干預」應補上 「with」（we are not interfered with by China）。他隨後一句 「I don’t really divide it people into...」更是語法災難，在動詞「divide」與受詞「people」之間，莫名其妙地插入了一個代名詞 「it」（divide it people），這種連基本句型結構都無法掌握的口誤，令人匪夷所思。

最貽笑大方的，在於其對民調差距的表達。沈伯洋指「I was lost by almost 30%」及「only lost by four」。以英語表達民調落後（Polling deficit），用詞應為「trailing」或 「behind」。「I was lost」字面意義淪為「我迷路了30%」，這種錯誤在國際媒體訪問中實屬罕見。

在專訪中竟為對手「拉票」？

撇除語言層面的缺失，這段訪談在核心邏輯上更具毀滅性。短短兩段話內，沈伯洋徹底摧毀了自身的政治定位。

沈伯洋聲稱：「Even Chiang Wan-an got elected is also a slap on China because we prove that democracy works here...」然而，如果對手蔣萬安當選，同樣能證明台灣民主勝利、是對中國的一記耳光，選民為何非投給沈伯洋不可？在選戰中，候選人必須確立其「不可替代性」（Irreplaceability）。此番言論等同向選民確認，將選票投予政治對手，亦能達成「抗中保台」的戰略目標，形同直接為對手拉票。

更致命的是「we are not interfered with by China」那句。此言直接推翻了民進黨長期以來，以及沈伯洋作為黑熊學院創辦人的核心政治主張，亦即台灣正面臨嚴峻的資訊戰與認知操作。既然台灣「未受中國干預」，社會又何需「抗中」倡議者？這番言論直接摧毀其自身存在的政治基礎。

在政策推展層面，沈伯洋的邏輯同樣斷裂。沈前一秒大談地緣政治，下一秒卻突然聲稱自己不分藍、白、綠，緊接其後又毫無過渡地切換到「照顧小孩老人」與「民調落後30% 到只差4%」。這種生硬的拼湊，反映他只是在背誦兩套截然不同的公關說帖，缺乏將宏觀安全與微觀市政需求融會貫通的政策整合能力。

結尾一句「...you have certain needs and I’m the one who can solve the issue」，更是典型的空頭支票。面對結構極度複雜的長期照顧與托育服務政策，沈伯洋僅以單數名詞「the issue」籠統概括，顯示其對市政議題的理解流於表面，只能用最空泛的口號來填補內容的貧乏。

一場旨在向國際社會展現台灣候選人質素的專訪，最終演變成一場語法錯漏百出、政治主張自我打臉的鬧劇，不僅反駁其陣營長期的核心價值，更暴露出其在國際論壇上的脆弱。

沈伯洋，你下次還是說回中文吧。

作者安經緯是時評專頁「Shut The Fake Up」主理人。



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