來稿｜當政策學會「心疼照顧者」　社區就是最溫暖的依靠

來稿作者：羅浚軒



香港政府的照顧者支援措施，大致可分為經濟支援、資訊及熱線服務、社區照顧服務、暫託服務、及早識別高風險個案，以及照顧人力培訓六大類。2026年施政報告進一步強化支援，包括調高低收入照顧者生活津貼、推出「社區照顧者飯堂」，以及優化照顧者支援專線和數據平台，反映政府開始由「以被照顧者為中心」逐步走向「以照顧者為本」的政策方向。



基礎支援減輕照顧重負

在經濟支援方面，政府設有「低收入家庭護老者生活津貼」及「低收入殘疾人士照顧者生活津貼」，以減輕照顧者的財政壓力。2026年施政報告提出，將兩項津貼由每月3,000元增加一成至每月3,300元，預計超過一萬個低收入家庭受惠。若照顧者同時照顧多於一名符合資格的殘疾人士，亦可按計劃安排申請額外津貼。這類現金支援雖然未必能完全解決照顧者的生活困難，但至少能肯定其照顧勞動的價值，並為長期承擔照顧責任的家庭提供基本經濟緩衝。

在資訊及情緒支援方面，政府設有24小時「照顧者支援專線182183」，由專業社工接聽，為照顧者提供情緒支援、服務資訊及轉介服務。政府亦正提升「支援照顧者數據平台」的智能化操作，並擴大其覆蓋範圍，讓照顧者更容易搜尋合適的社區資源。此外，政府計劃建立「社福數據分享平台」，整合教育、房屋、醫療及社會福利等數據，以更早識別高風險群組，提供更精準的支援和合適轉介。這些措施有助解決照顧者「不知道有什麼服務可用」或「不知道何時應求助」的問題。

多元服務紓緩照顧壓力

在社區支援方面，政府提出設立「社區照顧者飯堂」，善用綜合青少年服務中心的非繁忙時段，為獨居長者、雙老家庭、殘疾人士、照顧者，以及有特殊需要兒童及其家人提供廉宜而營養均衡的飯餐。石排灣邨的先導計劃以10元提供三菜一湯午餐，除了減輕日常開支，亦讓長者和照顧者有機會走出家門、與街坊交流，建立社區網絡。政府更希望透過日常用餐接觸，識別隱蔽或高風險個案，及早轉介至合適的社福服務。從社會工作角度看，社區飯堂不只是膳食支援，更是一個低門檻、去標籤化的社區接觸點和照顧者喘息空間。

在照顧者喘息服務方面，政府透過長者日間照顧服務、住宿暫託服務、殘疾人士日間及住宿服務，以及家長／親屬資源中心，為照顧者提供短暫休息和支援的機會。照顧者可以在處理個人事務、休息或應付突發情況時，短暫交託被照顧者，從而減輕長期照顧帶來的身心壓力。政府亦計劃增加殘疾人士日間、住宿及學前康復服務名額，以擴闊服務容量。然而，若暫託名額不足、輪候時間過長，或服務地點不便，照顧者仍難以真正獲得喘息空間，這也是未來政策必須正視的問題。

在及早識別高風險照顧者方面，政府近年較重視預防工作，透過地區網絡、長者及殘疾人士服務單位、物業管理人員培訓，以及智能科技和大數據，識別隱蔽或高風險個案。政府亦會為殘疾人士地區支援中心增加人手，加強及早識別和支援高風險照顧者。這類措施屬於二級預防，目的是在照顧者壓力演變成家庭危機、虐待或悲劇之前，及時提供評估、輔導、轉介及緊急支援。

在照顧者人力支援方面，不少家庭依賴外傭協助照顧長者或殘疾人士。政府計劃由2027年4月起，將「外傭護老培訓試驗計劃」及「外傭照顧殘疾人士培訓試驗計劃」恆常化，以提升外傭的照顧知識和技能。政府亦計劃試行輸入具備護老技能及經驗的外籍家居照顧員，以補充照顧人力。這些措施有助提升家居照顧質素，但同時需要確保培訓內容切合本地長者及殘疾人士的需要，並加強對照顧質素和勞工權益的監察。

全面構建社區照顧網絡

整體而言，政府的照顧者措施已由單一經濟援助，逐步擴展至資訊支援、社區連結、喘息服務、風險識別及照顧人力培訓。增加津貼可以減輕經濟負擔，社區飯堂和流動服務有助照顧者建立社交網絡，而專線、數據平台及地區識別機制則有助及早介入高風險個案。不過，照顧者的核心困難往往不只是金錢，而是時間不足、缺乏喘息空間、情緒壓力沉重，以及服務資訊和可達性不足。

因此，未來政策應由「提供津貼」進一步發展為「建立可持續的社區照顧網絡」，推動社福機構、物業管理公司、商戶、關愛隊及地區組織協作，讓照顧者在經濟、情緒、社交、資訊及緊急支援方面，均能獲得及時而連貫的協助。

作者羅浚軒是一名研究助理，持有香港教育大學社會科學學士及文學碩士學位，現正修讀香港大學社會工作及社會行政學系社工碩士學位。



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