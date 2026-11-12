立法會議員．洪錦鉉｜迎接高齡社會不能只靠「多建幾間院舍」

來稿作者：洪錦鉉議員



香港正走進一個前所未見的高齡社會。按政府推算，到2046年，65歲或以上長者將佔總人口約三分之一。這組數字背後，不只是「多建幾間院舍」的供應問題，而是整座城市如何重新設計生活秩序、醫療網絡、房屋空間與產業邏輯的系統工程。傳統安老思維，往往把長者視為「被照顧者」，政策重心放在兜底、救濟、宿位。但當長者成為城市人口結構的主體，「居家安老為本，院舍照顧為後援」就不能只停留在福利口號，而必須上升為一套結合理論與實務的治理框架。



作者洪錦鉉是第八屆立法會選舉委員會界別議員，民建聯工商事務發言人，城市智庫主席。（直播截圖）

從「原居安老」到「積極老化」

國際上談高齡社會，有幾個核心概念值得香港借鏡。其一是世界衛生組織提出的「健康高齡化」（healthy ageing），強調的不只是延長壽命，而是維持身體、認知與社會參與功能；其二是「原居安老」（ageing in place），讓長者在熟悉社區中保持獨立與尊嚴；其三是「積極老化」（active ageing），把長者從被動受助者，轉為仍可學習、參與、貢獻的行動主體。

這三個概念放在一起，指向同一件事：安老不是把長者「安置」到某處，而是讓社區本身具備承托力。香港是高密度城市，街巷、屋邨、商場、診所、長者中心，都是照顧網絡的一部分。問題是，我們過去把「住宅」與「院舍」切得太開，把「醫療」與「社福」分得太多，結果長者卡在中間——家居環境不夠安全，社區服務不夠連貫，科技工具看得到卻用不上。

適老化是基建也是產業

應對「雙老社區」（人口高齡化與樓宇老化）危機，第一步是空間重構。舊式私樓缺乏無障礙設計、缺乏電梯與扶手，對體弱長者而言，每一級樓梯都是風險。政府推動《建築物條例》納入長者友善標準，方向正確，但速度要加快。

筆者自擔任立法會議員以來，重視推動銀髮經濟政策，並舉辦了「推動適老化城市規劃」研討會，其重要的想法是，適老化改造不應被視為純粹福利支出。從理論上看，這是「預防性治理」：每做一次防跌改造、每裝一個智能監測裝置，都是在減少日後急症、住院、院舍安置的公共成本。同時，它也是銀髮經濟的入口——樂齡科技、康復輔具、智慧家居、遠程護理，本身就是新興產業。把適老化當戰略投資，香港才有可能同時解決老齡化與產業轉型兩道題。

醫療關口前移到社區

第二層是醫療邏輯的轉向。過去我們習慣「病了才睇」，但高齡社會要求「未病先防」。基層醫療健康藍圖、地區康健中心、慢病篩查、中西醫協作，本質上都是在把醫療防線從醫院前移到社區、從疾病治療轉向健康管理。

這裏可引入「連續性照護」（continuity of care）概念：長者的健康狀態是流動的，今天能自理，半年後可能需復康，再往後或需暫託。政策不能碎片化應對，而要讓健康紀錄、服務券、家居照顧、日間中心、院舍之間無縫銜接。筆者在立法會的會議上倡議「醫健通」與大灣區跨境數據互通，不只是便民，更是讓長者無論留港或灣區養老，都能擁有連貫的數智健康檔案。

科技入屋可以打通最後一公里

第三層是樂齡科技的「最後一公里」。市面上產品不少，筆者在地區服務超過20年，明白基層長者面對的真實困境是，不知點揀、怕揀錯、無人教。政府推動服務券擴展至輔具租賃、設立社福AI實驗室，是好的開始；下一步要由機構主導，推出實證「樂齡科技套裝」與低門檻試用，再配標準化培訓。科技不是展覽品，要真正入屋、入床邊、入浴室。

從社會資本角度看，科技還能補上「孤獨」這道隱形傷口。感測器、定位裝置、遙距陪伴，既減輕照顧者焦慮，也讓獨居長者與社區保持微弱但關鍵的連線。

長者不是負擔而是城市瑰寶

說到底，安老政策的終極指標，不是院舍床位數，而是長者能不能在自己熟悉的社區裏，有尊嚴、有選擇、有連結地生活。

唐代詩人李商隱寫「天意憐幽草，人間重晚晴」。晚晴之美，在於沉澱與溫情，也在於一座城市願不願意為最長壽的一代人重新設計規則。居家安老，不是把責任推回家庭，而是政府、市場、社區、科技、家庭五端協同，把高齡化由危機敘事，轉化為文明與產業的新機遇。

長者並非社會負擔，而是城市瑰寶；照顧長者，就是照顧我們自己的明天。

作者洪錦鉉是第八屆立法會選舉委員會界別議員，民建聯工商事務發言人，城市智庫主席。



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