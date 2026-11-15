地球之友｜全球氣溫持續飆升　人類還有機會「退燒」嗎？

地球之友｜洪藹誠博士



第31次《聯合國氣候變化框架公約》締約方大會（COP31）剛於2026年11月9日在土耳其安塔利亞開幕。會議召開前，聯合國環境規劃署（UNEP）於10月中發布《2026年排放差距報告：回返點》（Emissions Gap Report 2026: The point of return）。報告指出，人類已失去將全球升溫限制在1.5°C且無超越或僅有有限超越的機會。然而，這並意味着《巴黎協定》目標完全失效；關鍵在於各國能否立即採取更快速、更深入且持續的減排行動，以降低升溫峰值、縮短超越1.5°C的時間，並力求在本世紀末前將全球升溫拉回至1.5°C或以下。



全球溫室氣體排放尚未達峰

超越1.5°C的風險，將隨升溫幅度擴大與持續時間延長而增加。全球升溫每增加0.1°C、每多一年停留在1.5°C以上，冰蓋崩解、永久凍土碳釋放、海洋環流改變、珊瑚系統崩潰，以及熱浪、洪水、乾旱、野火等極端事件的風險都將上升，進一步推高死亡率並擴大經濟損失。因此，當前氣候行動的核心任務，已從「避免超越」轉向「盡可能降低超越幅度與持續時間，並建立可信的回返路徑」。

根據UNEP估算，2025年全球溫室氣體排放量約為584億噸二氧化碳當量（GtCO₂e），與2024年大致持平，僅略降約0.1GtCO₂e。然而，這並不代表全球排放已經達峰。化石燃料燃燒所產生的二氧化碳仍在增加，氧化亞氮與含氟氣體排放也持續上升。2025年溫室氣體排放總量未再增加，主要是因土地利用、土地利用改變與林業部門排放下降，抵消了部分增幅。整體而言，全球尚未進入符合氣候安全要求的系統性減排軌道。

化石燃料仍是全球減排的核心問題。過去十年，煤、油、氣相關排放皆有所增加，其中以天然氣排放增長最快。電力部門約佔全球溫室氣體排放量的四分之一，既是排放增長的主要來源，也是能源轉型的關鍵領域。2025年，全球可再生能源發電量首次超越燃煤發電，太陽能、風能與電動車快速增長，顯示技術與市場條件已出現重要轉變。然而，交通、工業、建築、農業與土地利用等部門的減排速度仍然不足，全球低碳轉型尚未完成。

全球人為溫室氣體淨排放總量(1990-2025年)（圖片來源：《2026年排放差距報告：回返點》）

現有政策恐推高全球氣溫近三度

在國家自主貢獻（NDC）方面，截至2026年9月，已有124個締約方提交新的NDC，涵蓋全球約四分之三的排放量。新一輪NDC在透明度與可比較性方面有所改善，但整體雄心仍遠不足以支撐1.5°C回返路徑。即使全面落實，全球排放量到2030年也僅會較2025年下降約5%至8%，到2035年下降約11%至15%；相較之下，若要進入「最低1.5°C超越情境」，全球排放須在2030年下降18%、2035年下降45%、2040年下降69%。這顯示，各國當前承諾與科學所要求的減排幅度之間，仍存在巨大落差。

正因如此，UNEP重新界定了「排放差距」的衡量方式。過去，排放差距多以「無或有限超越1.5°C」的基準路徑衡量，但由於全球氣候行動延誤，這類路徑已不再可行。2026年報告因此採用新的「最低1.5°C超越情境」作為參照：假設自2025年起立即展開嚴格減排，使全球升溫峰值以66%的機率控制在約1.7°C至1.8°C之間，並在2100年前有約五成機率回落至1.5°C。即使如此，本世紀內仍需從大氣中累積移除並永久封存約320GtCO₂。這顯示，碳移除技術與自然碳匯在回返路徑中不可或缺。

若各國僅依照現有政策持續推進，全球到2100年仍可能升溫約2.8°C。即使所有NDC都能完全落實，升溫仍可能達約2.6°C；若再加上各國承諾的所有淨零目標也全部實現，升溫仍約為2.1°C。這顯示，單靠設定淨零目標並不足以讓全球回到1.5°C路徑，各國必須透過明確的短中期政策、投資計畫、法規制度與財務安排，確保承諾真正落實。

在全球減排格局中，G20仍是全球減排成敗的關鍵。UNEP指出，G20成員約佔全球排放量的76%。多數成員已提交2035年減排目標，但不到一半可望在現行政策下實現其2030年NDC。歐盟、中國、日本、英國等部分成員已展現出一定減排幅度；相較之下，俄羅斯、土耳其等國的2035目標相對寬鬆。印度則因採取排放強度目標，即使強度改善，總排放仍可能持續增加。此外，美國退出《巴黎協定》亦使全球NDC排放預測惡化，進一步凸顯主要經濟體政策方向對全球氣候路徑的重大影響。

2025年主要排放國家/區域對全球溫室氣體排放增量的貢獻（不含LULUCF）（圖片來源：《2026年排放差距報告：回返點》）

系統性政策組合方能縮小排放差距

除了檢視排放與承諾落差外，UNEP也評估首次全球盤點（Global Stocktake, GST）後的行動進展。自《巴黎協定》通過以來，再生能源發展遠超2015年的預期：全球再生能源電力容量增速約為2015年政策情境預測的三倍，太陽能光伏增長更達七倍。若政策支持持續，全球仍有機會達成2030年再生能源容量增至三倍的目標。然而，在能源效率提升、煤電退場、化石燃料轉型、非二氧化碳排放削減、森林保護與交通減排等領域，進展仍明顯落後，化石燃料補貼也尚未有效退場。

能源轉型關鍵領域至2050年的目標路徑（圖片來源：《2026年排放差距報告：回返點》）

要縮小排放差距，政策設計與執行力將是關鍵。分析指出，已評估的數百項氣候政策確實能帶來減排成效，但關鍵在於將其擴大、深化並持續執行。碳定價、排放交易、法規標準、補貼、公共投資與產業政策，都曾在不同國家與部門帶來實際減排。例如，電力部門政策平均可使排放量較無政策情境降低約9%。然而，目前的成功案例仍多集中於特定地區、部門與時期；未來若要推動更大規模的系統性減排，各國需要更完整的政策組合，包括價格訊號、法規標準、基礎建設投資、創新支持、公平轉型，以及國際氣候融資。

未來十年決定氣候回返成敗

總體而言，《2026年排放差距報告》並非單純宣告1.5°C目標失敗，而是指出全球已來到一個關鍵「回返點」：各國仍可決定超越1.5°C的幅度與持續時間，以及能否在本世紀末回到較安全的氣候範圍。

未來十年將是決定性窗口，各國若能立即削減化石燃料依賴、加速再生能源與電氣化、提升能源效率、削減甲烷、保護森林、擴大氣候融資，並落實可信政策，仍有機會維持《巴黎協定》的核心目標。否則，每延誤五年，全球將向大氣額外排放約200GtCO₂，並推高約0.1°C的升溫峰值，使回返之路更嚴峻。

作者洪藹誠博士是香港地球之友首席政策研究員。



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