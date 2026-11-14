楊華勇｜高市早苗的「APEC焦慮」　暴露日本的外交窘態

來稿作者：楊華勇



深圳APEC領導人非正式會議定於2026年11月18日至19日舉行，這是中國繼2001年上海、2014年北京之後第三次擔任東道主。按慣例，東道主會對所有成員領導人給予對等禮遇，晚宴合影、握手寒暄、議程排序都有成規可循。可就在會期臨近之際，日本方面卻通過共同社、彭博社連續放風：政府正在向中方「尋求保證」，希望高市早苗不被「冷落」，若出現「異常安排」或中方借機「羞辱」她，日方將提出抗議。這種未會先討「免冷落承諾」的操作，本身就極不尋常。多邊場合的體面，從來不是靠提前索要來的，而是靠平時攢下的。東京此刻的焦慮，不是中方態度突變，而是自己過去一年把信任帳戶刷爆了。



屢踩中方紅線

妄圖模糊錯誤

高市早苗去年11月7日在國會答辯時稱，「台灣有事」可能構成日本可行使集體自衛權的「存立危機事態」，一掃歷屆首相在涉台問題上的模糊措辭，被北京直接判定為踩中紅線。此後中方在經貿、文化、人員往來等多層面降溫，中日關係跌至1972年邦交正常化以來低位之一。

更麻煩的是她後續沒收回，反而換了個說法繼續繞。11月26日黨首討論上，她被問到台灣法律地位，答「日本依《三藩市和約》放棄全部許可權，無認定立場」——對《開羅宣言》《波茨坦公告》這些寫進《中日聯合聲明》《中日和平友好條約》的文件避而不談，單挑被中方定性為「非法無效」的三藩市和約做文章。中國外交部回應得很硬：「不再提及」和「撤回錯誤言論」是兩碼事，掩耳盜鈴、自說自話，絕不接受。

野田佳彥說她「實際上撤回了」，中方不認——因為政治賬不是靠模糊化就能平掉的。你國內保守派聽着爽了，周邊信不信是另一回事。

對內修憲擴軍

對外作賊心虛

《環球時報》那句「作賊心虛」，難聽但戳到點子上。日方現在的姿態是分裂的。

在國內，日本推進修憲、擴充防衛預算、美化侵略歷史敘事、閣僚參拜靖國神社，高市本人就是這套路線的旗手；對外方面，一到多邊平台就怕坐冷板凳，提前讓媒體放話「我們要同等禮遇，否則抗議」。

這不是外交，是輿論對沖。一方面給國內選民交代「我沒被欺負」，另一方面把關係惡化的鍋往東道主身上推——好像是中方「不合規矩」才讓她尷尬，而不是她自己先掀了桌子。

一國在APEC這類場合的座次和握手，不看誰嗓門大，看誰在雙邊文件裏留了信用。1972年《中日聯合聲明》、四個政治文件、台灣問題上的「一個中國」承諾，都是當年換來的信用額度。高市把額度透支了，現在回來刷臉要VIP通道，東道主按不按慣例握手是一回事，但「特意加碼熱情」沒有任何義務。

「被華盛頓孤立」

純屬自作自受

美媒那層更值得玩味。彭博提到，特朗普和普京若借深圳APEC搞中美俄三方會晤，高市在馬尼拉東盟峰會趕緊找特朗普碰頭，怕被當成交易籌碼。

《華爾街日報》爆過特朗普通話中勸她「台灣問題上別挑釁」，日本官房長官木原稔出面否認並「抗議」——但日本上智大學美國政治學教授前島和弘說得更直白：對特朗普而言中美關係優先，日本一直是張牌，他當然希望日本自己把對華關係收拾好。

也就是說，東京現在兩頭懸空：對中國，紅線踩了不撤；對美國，盟友承諾沒兌現成「撐腰到底」；對國內，強硬姿態換民調，不換解決方案。這種結構下，去深圳坐在晚宴桌前，心裏沒底是正常的——不是怕冷落，是怕照鏡子。

中方其實給了台階，只是台階叫「撤回」不叫「免冷落」。中方立場一直沒變，回到1972年協議精神，回到四個政治文件。翻譯過來就是——涉台言論收回去，不是「不再舉例」，是明確撤回；歷史認知別再拿三藩市和約蓋過開羅、波茨坦；安保擴張配一套可信的對華說明，而不是「中國威脅」單向敘事；然後，APEC該有的禮遇一分不會少，甚至雙邊會晤都能排。

反過來，若堅持「我錯了我也不撤，但你得按老朋友規格接我」，那東道主最合規的做法就是：全場21個成員一律平等待遇，不額外加溫、不額外冷置——這恰恰是日方最怕的「看起來沒差別」，但在東京敘事裏就成了「異常安排」。

作賊心虛怕夜路

踩線的人怕紅毯

2014年北京APEC，中日也僵，習近平與安倍晉三還是握了手——因為那時安倍那邊至少沒把「台灣有事=存立危機」說死，雙方數月前已在鋪路。2026年這回，鋪墊是反着來的：高市先踩線、再模糊、再拿三藩市和約補刀，然後讓媒體問「會不會被冷落」。

禮遇這東西，東道主可以給慣例，給不了超額。日本若真想要「不被孤立」的體面，路徑不在彭博的知情人士嘴裏，也不在木原稔的抗議聲明裏，而在國會那句沒說出口的「撤回」二字上。

作賊心虛的人怕夜路，踩線的人怕紅毯。深圳的紅毯會照常鋪，鋪給21個成員，不鋪給誰都不虧欠誰——只是高市早苗走上去時，腳下輕不輕，自己心裏最清楚。

作者楊華勇是中華全國工商業聯合會常委，香港中華總商會副會長。



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