楊莉珊｜香港AI競爭力躋身亞洲第四　排名如何轉為產業動力？

來稿作者：楊莉珊



國際管理發展學院（IMD）11日發佈《2026年世界數碼及人工智能排名》（WDAIR），香港在70個經濟體中位列全球第十一、亞洲第四。這一成績單，既是對香港多年深耕數碼與AI領域的肯定，也清晰揭示了一個現實：在AI競賽「逆水行舟」的賽道上，香港已經拿到了一張不錯的入場券，但真正的考驗是如何把排名優勢轉化為產業動力與經濟增長。



人才與數碼效率成香港最強底牌

本次排名取代過往《世界數碼競爭力排名》，新增大量AI指標，以治理、科技與基礎設施、效率、勞動力發展、價值觀5大因素、15個子因素、88項指標進行評估。香港的表現呈現明顯的「結構性優勢」——勞動力發展全球第二：技術框架、做法、教育與培訓三個子因素均拿下全球第一，人才、社會取態躋身前十。這說明香港的高校科研 pipeline、職業再培訓以及企業數位化習慣，是整套排名裡最硬的底牌；效率全球第五：反映公共服務與商業流程的數位化滲透率高，「智方便」每日使用超22萬人次、接達1400多項政府及公私營服務，AI效能提升組已在13個部門落地30個專案，是效率分的直接來源。

科技與基礎設施全球第十，相對前兩項偏後，恰恰點出短板——算力、數據樞紐、高端數據中心仍是待補的環節。對比美國靠資本與AI投資全球第一奪冠、內地靠「效率第一+科技基建第二」衝上全球第七，香港的路徑不一樣：不是靠砸錢堆算力贏，而是靠人才密度、法治化監管、雙語雙法域連接力贏。這是國際創科中心的典型形態，也是香港最該守住的差異化。

沙嶺將補齊算力短板

回溯2022–2025年，香港在該系列排名介乎第九至第十六位，本次第十一屬於回升但未破頂。亞洲第四的位置，前面是內地（全球第七）以及治理與基建更強的經濟體。若把鏡頭拉遠：全球前十的門檻，往往卡在「科技與基礎設施」這一環；香港勞動力第二、效率第五，只要基建從第十推進至前八，整體衝進前十並非空談；但AI排名你追我趕，明年指標權重一變（比如加重「算力供給」、「大模型產業化」、「數據跨境流動」），不進則退。

所以特區政府說「持續建設數字政府、保持全球前十名之內」，不是客套，是精準卡位——用治理和效率守住基本盤，用沙嶺算力補基建短板。

沙嶺數據園區已動工，預計2032年或之前全面投運，屆時提供18萬PFLOPS算力，相當於現時全港算力的36倍；園區佔地超11萬平方米，總樓面25萬平方米，近九成用於高端數據中心。這個數字的意義不在「大」，而在「結構性反轉」：過去香港AI企業做訓練要借深圳、借新加坡雲，延遲與合規成本雙高；沙嶺+河套香港園區+新田科技城形成「北中南」協同後，香港有機會成為大灣區合規算力調度節點——內地數據出海、國際模型進華，都需要在普通法轄區、數據可審計、IP受保護的地方做中轉與微調；配合100億「創科產業引導基金」、優化版創科創投基金、AI資助計劃與數碼轉型先導計劃（配對資助中小企用AI），算力不再只是政府工程，而是可租、可貸、可補貼給產業用的生產要素。

「AI+」落地要從政務到千行百業

排名是面子，GDP貢獻才是裏子。下一階段香港AI敘事要從「我們排第幾」切到「我們讓多少行業變了樣」——政務先行：智能體在政府內部試點處理標準化流程，AI效能提升組擴面，把「智方便」從辦事平台升級為「AI政務入口」；中小企破冰：數碼轉型支援先導計劃用配對資助打消「用AI太貴」的顧慮，重點打入進出口、物流、會計、法律文書、餐飲排班等香港原生行業；河套+新田做中試量產：北部都會區不談「再搞一個科學園」，而是接住實驗室成果→中試→小批量製造→大灣區量產的完整鏈，讓「AI產業化、產業AI化」有物理載體；五大研發機構補深水區：香港人工智能研發院、微電子研發院、生命健康研發院與生產力促進局、應科院分工，避免高校論文與產業需求兩張皮。

全球第十一、亞洲第四，是一份「底子好、短板明、窗口期還在」的成績單。香港不缺聰明人、不缺法治、不缺國際連接，缺的是把沙嶺的18萬PFLOPS、河套的中試線、高校的AI論文，擰成中小企業明天就能用的工具、擰成外資願意把亞太AI節點放來的理由。排名會年年變，但「人才第一+治理可信+算力補課」這三件事做實了，前十不是目標，而是起點。AI新故事，香港已經開了頭，接下來要看產業接不接得住。

作者楊莉珊是全國政協委員，中國香港（地區）商會會長。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

