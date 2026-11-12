北上飛鴻｜孫中山誕辰160周年——兩岸共同先行者，竟成台灣敏感詞

北上飛鴻｜田暢



孫中山離世已逾百年，但他的政治遺產至今仍深刻影響兩岸關係。2026年11月12日，適逢其誕辰160周年，大陸方面準備舉辦相關紀念活動，並將孫中山倡議的民族復興理想與兩岸關係相連結。台灣陸委會則對活動可能涉及的統戰及「反獨促統」宣傳提出警告，呼籲相關人士審慎看待赴陸參與活動的安排。



同一位革命先驅

不該成為對立註腳

從台灣的政治現實看，民進黨政府對大陸的政治宣傳保持警惕，並非難以理解。兩岸長期存在制度差異、政治互信不足及安全疑慮，任何具有政治象徵意義的活動，都難免受到不同角度的解讀。

和平發展不代表忽略分歧，更不應意味凡是來自大陸的倡議，都必須先被視為威脅。對兩岸而言，真正重要的不是要求彼此放棄原有立場，而是能否在存在分歧的情況下，仍然保留對話、交流與尋求共同利益的空間。

孫中山在兩岸歷史中具有特殊地位。他是推翻清朝、倡導共和的重要革命先行者，也是中國民國建國史重要人物。對大陸而言，他則是近代中國追求民族獨立、國家富強的重要象徵。

兩岸對孫中山的歷史定位固然存在差異，但至少有一點不應被忽略：他所處的時代，正是中國面對內憂外患、探索國家出路的關鍵時期。 孫中山提出「振興中華」的理想，反映了近代中國希望擺脫積弱、實現民族復興的願望。

交流不等於表態

對話方能減少誤判

歷史人物的思想本來就具有多重面向。孫中山所追求的民族振興，既可以成為國家發展的歷史資源，也可以提醒當代政治人物，人民福祉、社會進步與國家前途才是政治理想的落腳點。 對民進黨而言，理性的做法不是對大陸所有活動一概排斥，而是區分哪些交流具有實際價值、哪些政治主張需要審慎回應，以及如何在參與交流時維持自身立場。

近年兩岸政治互信不足，軍事安全疑慮、政治表態與國際局勢交織，使兩岸社會對彼此的看法愈來愈容易受到對抗性論述影響。在這種環境下，任何交流倡議都可能遭到政治化解讀；而任何拒絕交流的決定，也可能進一步加深對立。

兩岸和平發展的意義，不在於要求台灣社會忽略自身的政治制度與安全關切，也不是要求大陸放棄所有政策立場，而是要避免分歧持續升高，最終壓縮和平解決問題的空間。

首先，雙方應盡可能維持穩定的溝通管道。即使政治互信不足，仍可從觀光、教育、文化、學術、青年交流及民間合作等領域逐步累積互信。這些交流未必能立即解決政治爭議，但至少可以減少誤判，讓彼此不至於只透過政治宣傳認識對方。

重溫「振興中華」初心

政治終須回歸人民福祉

其次，雙方應避免把所有民間往來都視為政治表態。台灣居民赴大陸交流，不必然代表支持大陸的全部政治主張；大陸民眾與台灣社會接觸，也不應被簡化為政治動員。民間交流的價值，正是在於讓人們能夠接觸不同生活經驗，理解彼此的關切。

兩岸關係涉及數以千萬計民眾的生活與福祉，任何一方若只著眼於短期政治動員，而不考慮對方社會的感受與安全疑慮，都難以建立持久的和平基礎。

和平不會因為一次紀念活動就自然到來，但和平也不可能在持續拒絕對話的環境中建立。

歷史與文化上的聯繫，並不能自動取代對政治制度、權利保障及社會信任的討論。要使交流產生持久效果，不能只靠共同的文化符號，更需要尊重差異、穩定的制度安排，以及讓不同立場都能表達關切的空間。

同樣，歷史不能替當代人決定所有政治問題，但可以提醒人們，國家與社會的發展，最終仍要回到人民的福祉。孫中山所處的年代，戰亂與分裂曾使無數人承受沉重代價。今天的兩岸，更應珍惜和平的可能性，避免讓歷史悲劇以新的形式重演。

作者田暢是中美關係與兩岸公共政策領域的新聞工作者。



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