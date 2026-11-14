裘言真｜直面問題、依法追責、標本兼治：瑪麗升降機事故報告評析

來稿作者：裘言真



瑪麗醫院臨床大樓1（新大樓）的升降機，早前頻繁出現故障，社會有聲音希望政府公開透明處理事件，切實問責。發展局日前向立法會提交長達125頁的調查報告，詳細交代事件始末、成因、責任與跟進安排。細看整份報告內容及政府各項後續行動，特區政府體現了開誠布公的態度，毫不迴避承建商、分判商、顧問公司及政府部門的缺失，亦沒有偏幫事件中的任何一方，切實把問題攤在陽光下，讓公眾清楚看到責任誰屬。這種直面問題、不遮不掩的處理方式，值得社會肯定。



政府「一查到底」 報告公開透明

綜觀是次報告的公開程度和問責力度，盡顯政府「一查到底」的決心和公開透明的態度。報告清楚指出，28部升降機均出現不同程度問題，四大主因包括井道牆身尺寸和垂直度偏差、導軌垂直度在不同樓層出現偏差、機廂重心不平衡，以及註冊升降機承辦商工藝質素未如理想。報告點名總承建商安保工程及升降機分判商安力電梯為第一責任人，亦直言建築署人員在監管、驗收及簽發完工證明書上有缺失，而機電工程署在准用證簽發制度及個案跟進上亦有不足；報告對於各涉事單位的責任都有清晰描繪，明確指出除了各相關承建商和分判商外，政府部門同樣有責，這種不偏不倚的取態，正是開誠布公的真實體現。

其次，跟進工作適切，追責力度及對象精準。對於涉事承建商、分判商及顧問公司，發展局已按相關規定啟動懲處程序，安保工程及安力電梯已被暫停投標資格，未來或會將相關承建商在《認可公共工程承建商名冊》或專門承造商名冊內的投標組別或級別調低，甚至除名；相關個案亦會轉介屋宇署、機電署及紀律委員會跟進。

嚴肅檢討 依法追責

對負責工程質素監管的公務員，建築署署長正與公務員事務局商討啟動紀律程序；機電署相關人員在簽發升降機准用證時有遵從《條例》的程序和要求，雖無明顯瀆職，但部分人員未對違規情況作透徹調查和跟進，將獲發勸誡信，並在表現評核報告中反映。值得一提的是，在公開的報告時，為免影響將來有機會進行的刑事或民事訴訟程序，部分內容被局方遮蓋；發展局已將可能涉及違法行為的個案轉交執法部門調查，包括報警處理。局方現階段最大程度公開調查報告內容，讓公眾了解事件始末，同時按既定程序推進紀律，並交由執法部門進行刑事調查，三管齊下追究責任，是非常負責任的做法。

至於發展局決定不啟動部門首長責任制第二級調查，筆者認為這是實事求是的判斷。部門首長責任制設有第一級和第二級調查，其中第二級調查須視乎事件是否涉及部門嚴重問題、廣泛或重複性的系統問題，或有迹象顯示問題可能涉及部門首長角色。發展局局長甯漢豪在立法會發展事務委員會特別會議上解釋，在監管問題上，主要是部分公職人員沒有準確及妥善執行既有政策、規章和監管制度，建築署雖然有舉行由署長或副署長主持的定期會議，但下屬卻從未匯報事件，故分析事件性質後，認為不應啟動第二級調查。

多位具備工程背景的立法會議員，包括陳恒鑌、陳紹雄和黃浩明等在立法會發展事務委員會特別會議上發言時均認同，是次報告開誠布公，本港工務工程監管制度總體亦屬完備，建築署驗收要求一向嚴謹，今次更似是「制度有要求、人員未跟足」的人為問題。由此可見，追究相關人員的人為責任，同步加強培訓、發出提示、重申監管要求，並要求部門優化制度，明顯才是適切和合理的做法。動輒將問題提升至第二級調查，不但無助解決問題，反而令事件失焦，令有關部門無法針對問題對症下藥，最終損害公眾利益。

制度優化與人員問責並行

當然，不啟動第二級調查，不等於輕輕放下；除了紀律行動和刑事調查，今次事件揭示機電署准用證簽發制度過度倚賴非政府專業人員核證，建築署在井道檢驗、驗收及完工證明書把關上亦有優化空間，兩部門已提出多項改革措施，包括加強井道測量、導軌垂直度檢測、電子核對清單、擴大實地抽查範圍等。唯有「制度修補」與「嚴肅問責」雙管齊下，方能真正汲取教訓。

今次事件雖然嚴重，但所幸情況仍處於可控及可補救的範圍內，而且升降機執修進度良好。經執修後的升降機已經符合醫院運作要求，運作大致暢順，餘下執修按進度預計有望今年第四季完成。筆者期望政府加快完成餘下工程，讓瑪麗醫院盡快接手籌備新大樓啟用，讓市民早日受惠。今次事件亦提醒所有公職人員，必須不斷「自我淨化、自我完善、自我革新、自我提高」，徹底更新思維及文化。負責監督工作的公職人員更必須牢記「千里之堤，潰於蟻穴」的道理，皆因一個小失誤、一次馬虎跟進，都可能釀成重大後果。期望相關部門從今次事件中汲取教訓，未來除了遵循既有規章制度外，工作上亦要多走一步，避免重蹈覆轍。

作者筆名裘言真，是時事評論員。



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