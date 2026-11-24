來稿作者：郭偉誠



政府近月公布《建築物管理條例》（第344章）改革方案，意在規範授權票制度及完善業主立案法團運作。當局迎難而上，就樓宇管理進行改革值得讚許，然而是次改革避重就輕，有力把關措施悉數留白。當局以「未有廣泛共識」為由擱置部分措施，例如不設每人持有授權票的上限，更容許法團主席自行抽查授權票真偽，並拒設「大廈管理上訴委員會」等，無疑令改革成效大打折扣，難以根治困擾小業主多年的「老大難」頑疾。



授權票不設限

打不倒「票王」

民政及青年事務局以「未有廣泛共識」為由，擱置設立個人持有授權票上限，無疑令圍標集團繼續有機可乘，得以憑藉少數人手握大量授權票操縱大局。回顧歷年多宗大型屋苑圍標案件，不法分子透過行賄收買法團委員、借黑社會勢力恐嚇，乃至盜用已故業主名義，收集大量授權票以操控大會決議，斑斑可考。誠然，即使設立持票上限，不法分子仍可透過「人海戰術」來分散持票，但這會大大增加操作難度及成本，亦會讓業主更加容易識別「背後團夥」。試想，現時法例繼續容許個別「票王」能夠合法地手握數百張，甚至更多授權票，在業主大會上一錘定音，小業主權益形同虛設，如此畸形的權力結構，實非健康的大廈管理之道。

另一方面，政府將「設授權票上限」改為建議由物管公司抽查兩成或20份授權票，如大廈未聘物管公司，則交由法團主席執行，此舉無疑衍生「球員兼任球證」問題。在懷疑圍標爭議的大廈或屋苑中，法團主席往往處於風口浪尖，甚至被質疑與圍標集團千絲萬縷。此刻卻賦予其核實選票真偽的法定權力，在缺乏獨立監督下，抽查的公信力無從談起。退一步言，即便由物管公司執行，區區兩成的抽查門檻仍留有高達八成的監管盲區，不法分子大可藉提交海量真偽難辨的授權書魚目混珠，令所謂抽查形同虛設。

此外，民青局亦建議加強主管當局（民政事務總署）行政介入權，以填補現行法例的真空。現行法例雖賦予5%業主聯署要求主席召開業主大會的權利，但觀乎筆者的地區服務經驗，這類聯署議程往往觸及現任主席及管委會的切身利益（例如要求重選管委會），導致不少主席蓄意拖延，甚至出現以開會場地「突發停電」為由一再推遲會議的荒誕戲碼。為此，新方案提出若主席無故拒開或取消會議，業主可收集10%業主聯署並向主管當局申請，經審批後由署方委任指明人士代為召開及主持會議。此舉原是政府介入「停擺」法團的德政，但將申請門檻倍增至10%，對戶數不多、業主分散的大廈來說，絕非易事，局方此舉無疑是將主席失職的「爛攤子」轉嫁予小業主承擔，新方案的初衷與操作門檻自相矛盾，令人費解。

求助門檻過高

維權途徑不足

令人憂慮的是，當行政求助門檻被墊高，司法求助的渠道亦未見擴充。當局以避免與土地審裁處權責重疊及未有共識為由，決定不設立「大廈管理上訴委員會」。土地審裁處屬高成本、高門檻的司法架構，動輒耗費巨額律師費與漫長時間。昔日灣仔富嘉大廈法團入稟控告業主及租客，敗訴後估計總額高達300萬港元的訟費最終由全體小業主攤分，揭示了大廈訴訟對小業主構成的沉重財政負擔。

現時當局提出的「處理大廈管理糾紛三層機制」，包括第一層：區議員介入、第二層：民政署設立的調解服務及第三層：司法訴訟。然而首兩層機制均不具法律效力及約束力，而且區議員一般並不具備調解員的專業資格；另外署方現時提供的「義務專業調解服務」亦有最多12小時的限制，面對複雜且有法律爭議個案未必足以處理。因此，為小業主提供一個專責處理大廈管理爭議，較低門檻及成本，且具法律效力的準司法架構，以填補現時服務空隙，值得局方再三考慮。

與此同時，是次改革亦可能對全港約3,000幢「三無大廈」的管理帶來新挑戰。筆者不時收到老業主求助，指因自己及街坊均年老體弱，無力亦無專業知識成立及管理法團，即使面對驗樓及維修命令均無能為力。再者，是次改革加重法團主席的法定責任，引入更繁瑣的文書處理，大大提高大廈管理成本，令業主更加對成立法團卻步。同一時間，專門支援這類樓宇的「聯廈聯管」計劃推行進度緩慢，截至今年6月僅接觸約一成「三無大廈」。在責任加重與支援不足的雙重夾擊下，老業主無奈「躺平」，樓宇失修風險勢必進一步惡化。

借鑑星澳措施

構築申訴防線

縱觀不同國家和地方均有就樓宇管理積弊修訂法例。在堵截授權票操控方面，新加坡《建築（分層地契管理）法案》早已劃出底線：嚴格限制每名代理人持有的授權票不得超過總單位數的2%或兩張；澳洲新南威爾士州亦規定20伙以下樓宇每人限持一張授權票、20伙以上不得逾總伙數的5%，防止「種票」或少數人壟斷大廈決策。增設每人持票上限是國際間維護公平、健康大廈管理的可行手段，政府應認真考慮；至於核實授權票工作，則建議取消主席自查的安排，改為由第三方負責，例如民政署聯絡主任；並將向局方申請委任主持開會的門檻維持於5%業主，同時考慮於必要時主動提供政府場地（例如社區會堂會議室），供業主大會之用。

另一方面，政府應參照新加坡分層地契局（STB）提供的「低收費、調解優先、無需律師代表」的準司法模式，於本港設立類似架構，例如「大廈管理上訴委員會」，為業主提供一個低成本、且具法律效力的處理糾紛平台，扭轉小業主在維權上的弱勢。至於「三無大廈」問題，當局應加速將「聯廈聯管」計劃擴展至18區，並加快識別及優先協助樓齡高、業主年齡高及維修需求高的「三高」大廈。

大廈管理是關乎百萬市民安居樂業的公共治理問題。政府應採取「事不避難」的態度及積極有為的方針，為小業主構築堅實的制度防禦網，方能真正展現整頓樓宇管理亂象、維護市民權益的決心。

作者郭偉誠是香港民主民生協進會總幹事，公共政策及管理碩士及註冊社工。



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