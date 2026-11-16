安經緯｜維港泳腰斬風波——當常識遇上鍵盤戰士

來稿作者：安經緯



大家有試過游泳嗎？大家有試過在海上游泳嗎？大家有試過在維港水域游泳嗎？一口氣問這三個問題，是因為在鍵盤上指點江山不費吹灰之力，但只要你落過一次水，便知道室內泳池的恆溫無浪與公開水域的暗湧橫流，根本是兩個世界。



紙上談兵輕言水流不急

矢量算盡方知寸步難行

「維港泳2026」因賽道水流急劇轉強，大會於「優悠組」第四組出發後腰斬餘下賽程。這本是戶外賽事的標準風險管理，偏偏每逢香港盛事出現變數，總有一些陰陽怪氣的媒體和評論者急不及待跳出來冷嘲熱諷。例如建築工程商人潘焯鴻再次借題發揮，企圖拋出幾個水文數字批判主辦單位，卻錯漏百出，活脫脫是一場鍵盤戰士的尷尬示範。

潘焯鴻引用海事處實時數據，指賽道海流約0.79節（knots），認為「維港水流並不急」，不足以影響泳手。事實上，1節等於每小時1海里，即約0.514米/秒；0.79節的實際流速高達0.406米/秒。對比之下，「優悠組」業餘泳手即使在無浪泳池，平均巡航速度亦僅約0.8至1.0米/秒；一旦進入有湧浪且無法借力蹬壁的公開水域，實際前進速度普遍跌至0.6至0.7米/秒。

維港暗藏岸線回流

氣象突變難靠潮表預知

當1公里賽道出現約0.41米/秒、由東向西的橫流，泳手若要保持航向，不能只向北游，而須朝東北方向修正，以抵消西向漂移。若泳手總推進速度為0.7米/秒，在抵消0.41米/秒橫流後，向北有效分量約為0.57米/秒，前進效率只剩約八成，耗時增約兩成多；若泳手速度只有0.6米/秒，北向分量約0.44米/秒，耗時增約三成多；體力較遜者當推進速度接近橫流速度，北向分量便趨近零，更會寸步難行。將0.41米/秒的橫流說成「水流不急」，別說甚麼工程知識，中學物理也不應如此粗疏。

更令人啼笑皆非的是，潘氏質疑「向北游卻被東西向海流拉回南邊灣仔」，認為匪夷所思。身為工程界人士，理應明白維多利亞港並非一條截面均勻的矩形混凝土運河。維港兩岸佈滿突出的海堤、碼頭樁柱及填海區，當水流撞擊突出的岸線結構，必然會產生局部渦流及反向回流。當泳手耗盡體力等待救援時，身體便完全受制於表層水流與風浪；配合秋冬常見的東北季候風，風生流（Wind-driven Current）直接推動表層海水向南移動，導致停止划水的泳手向灣仔方向漂回。所謂「匪夷所思」，只不過反映評論者的知識盲區。

國際泳壇早立熔斷機制

盛事管理首重人命底線

潘氏又批評「一早有海流數據，理應一早知道」，此說完全忽略了近岸水文預測的局限。天文台及海事處的潮汐表只能精準預測受天體引力影響的「天文潮」（Astronomical Tide），卻無法在賽前數小時百分百預測受季候風風速、氣壓驟變及珠江口徑流量疊加影響的維港實際表層流速。

正因如此，世界泳聯（World Aquatics）在經歷2010年阿聯酋富吉拉站因極端高水溫導致選手熱衰竭身亡的慘痛教訓後，已在其《公開水域競賽規則》中確立嚴格的緊急中止機制，授權裁判長在開賽後任何時刻，只要海況、水流或天氣出現危及選手安全的突變，即可立即腰斬賽事。國際泳壇亦屢有先例，例如2022年歐洲水上錦標賽25公里賽（羅馬奧斯蒂亞站）便因天氣惡化，在比賽後段腰斬；2026年歐洲水上公開水域盃（巴塞隆納站）的10公里賽事，同樣在游畢約2.5公里後因突發暴雨強風由裁判與安全官員果斷叫停。連頂尖專業泳手在突發海況下也被即時叫停，更何況是包含大量業餘人士的維港泳「優悠組」？

屢犯常識淪為反面教材

盲目抽水終損自身公信

始於1906年、2011年復辦的維港渡海泳是香港一大盛事，正因如此，安全管理更不能靠僥倖。公開水域賽事涉及潮流、風浪、能見度、救援艇部署與最弱泳手的體能上限，任何一項超出預案，主辦方都應以人命為先。腰斬賽事固然掃興，但安全至上才是盛事管理的底線。

遺憾的是，潘氏並非首次作出罔顧常識的「專業點評」，由昔日聲稱「濃煙因為含碳、比空氣重所以會向下沉」，到斷言「垂直擺放火箭進行試車是錯誤」，再到「電離層閃爍只會在南北極出現、絕不影響香港無人機表演」，其高調發言一次又一次成為科學常識的反面教材。

公眾評論固然無需門檻，但若每次都選擇在自己最不擅長的科學領域「不自量力」，最終被海流沖走的，恐怕不是維港的泳手，而是評論者所剩無幾的公信力。

作者安經緯是時評專頁「Shut The Fake Up 政經解碼」主理人。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

