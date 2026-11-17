來稿作者：區漢宗



全球治理體系正處於深度調整的關鍵窗口，氣候危機、公共衛生、數字鴻溝、供應鏈重構等跨境議題，單靠主權國家自上而下的協商已經難以完全覆蓋。傳統治理框架側重國家間博弈，卻忽視了規則銜接、專業服務、民間協同、文明轉譯這些中間層價值。中國提出共商共建共享的全球治理觀，恰恰補上了這一環；而香港、澳門憑藉「一國兩制」賦予的雙重身份——既是中國特別行政區，又是單獨關稅地區、國際組織獨立成員——天然具備主權國家不具備的「制度接口」功能。港澳參與全球治理，不是國家外交的簡單延伸，而是把「一國之穩」與「兩制之活」轉化為全球公共產品的過程。



從超級聯繫人到規則增值者

過去談港澳，多停留在資金、貨物、人員的通道角色。但新一輪治理變革裏，真正的稀缺品不是流量，而是流量的翻譯與重組能力。

香港普通法體系對接國際商事慣例，2025年國際調解院總部落戶、2026年國際私法「三姊妹」齊聚，意味着它不再只是「幫人打官司的地方」，而是參與書寫跨境爭端解決範本的場所。同一筆東盟-內地基建爭議，在香港走調解＋仲裁＋履約擔保的組合流程，產出的是可被其他APEC成員複製的規則模塊——這就是增值，不是過路費。

澳門的大陸法底色加上中葡平台，則補上了全球治理最容易被忽略的一塊：葡語世界（巴西、安哥拉、莫桑比克、東帝汶等）的話語轉譯。世界氣象組織颱風委員會秘書處、西太草藥監管協調論壇常駐澳門，看似專業細分，實則是中國透過澳門把「熱帶氣候適應」「傳統醫藥監管」這類南方議題寫進國際技術標準的入口。一港一澳，一個管商事與金融規則，一個管中葡與專業技術規則，形成國家層面難以直接替代的雙接口。

現實基礎已從潛力走到存量

判斷港澳能不能真參與治理，不看口號看存量。在組織席位方面，香港以單獨關稅地區身分在WTO、APEC、IMF、WCO等機構發聲；澳門適澳多邊條約750餘項、政府間國際組織45個，回歸後國際組織參與數從51個擴到190多個；機構落地方面，國際調解院（香港）、颱風委員會秘書處（澳門）不是會議場地，是常設秘書處——常設才有議程設定權。灣區載體：五條跨江跨海通道、一小時生活圈、灣區標準互認，讓港澳的國際規則試驗有內地產業腹地接得住。河套「一區兩制」雖然生物樣本過境仍卡點，但已經把「科研合規」從論文階段推到監管沙盒階段；人才沉澱方面，根據2026年最新數據，香港5,000多名反貪學員來自90國，澳門中葡雙語法律與會計隊伍，都是可以直接被國際組織借調的「現成人力」。

港澳的價值，在「不當主角」時最不可替代。主權國家在全球治理裏天然要算政治賬；港澳恰恰因為「一國」有保障、「兩制」有距離，可以只算技術賬、規則賬、信任賬。一場APEC讓世界看見灣區創新，但更長遠的餘震是：當內地標準需要出海、當國際規則需要落地、當葡語國家需要對話、當跨境爭議需要非政治化解決時，世界會發現——維港和南灣湖邊，各有一張已經擺好的桌子。

推動港澳深度參與全球治理，本質不是給港澳加頭銜，而是給中國的全球治理觀加兩個不用翻譯的插座。插座通了，共商共建共享才不止是原則，而是別人拿去就能插上用的接口。這，才是「一國兩制」送給全球治理體系最安靜、也最耐久的公共產品。

作者區漢宗是香港傳媒人。



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