來稿作者：張展瑋



夜深時分，客廳已變得昏黃，電視熒幕剛播完Netflix紀錄片《即錄時刻：失控的人工智能》。我靜坐在梳化，反覆思量一個念頭——「我們這代人應否生小朋友，組織家庭？」步入30歲後，長輩總以為我們青年人對生育遲疑，只是擔心供樓等生活負擔；然而，只有我們才知道，那真正教人輾轉反側的，已不單純是生活成本，而更是一份難以啟齒的憂慮：若我們把新生命帶到世上，當他長大時，等待着他的會是一個怎樣的世界？他能否在那個世界找到屬於自己的天空？



可以放心關機的時代過去了

回望我們這代90年代出生的香港人，成長歲月正好見證着數碼洪流的急促推進。童年時，家中添置第一部座枱式電腦，開機是Windows 95畫面，每次關機總要乖乖坐在桌前，靜候漆黑的熒幕跳出一行橙黃色字句：「你現在可以放心關機」。今天回頭細看，那八個字原來是一份安全感——它告訴我們，機器是有邊界的，只要按下電源掣，虛擬世界便會與現實世界分離。

到了小學時期，家裏開始用56K撥號上網，總記得，連線時刺耳的雜音，成功後，打開網頁，連載入一張相片也慢得教人心焦；那時心想，如果家中可以有錢買寬頻，是多麼好的一件事。

當時，只要有人上網，家裏的固網電話便打不通。但也正因一切如此緩慢，我們與網絡世界之間的分界，仍是明顯的；網絡只是一個資訊匯聚的平台；斷線之後，我們繼續去社交、我們在辦公室裏的一堆文件，逐行檢視錯處，仍是生活的日常。

只是時代從不曾停步。

人工智能改寫世界秩序

千禧後出生的一代，自懂事起便活在網絡之中，是真正的「數碼原住民」，對網絡科技毫不陌生；「10後」的小孩，一出生手裏便捧着平板電腦，彈指間便把世界掌握於手裏，翻網頁比翻紙本書還熟練；

今天的「20後」，打從睜開眼一刻起，便與人工智能共生，成為人類史上第一批「AI 原住民」。我們用了30多年才消化的科技變遷，下一代早在搖籃裏全盤接收。

自2022年10月ChatGPT面世以來，人工智能正逐年改寫世界的秩序。起初我們不過用它來修正英文文法、翻查資料；轉眼間，它已能瞬間生成圖像、影片、代勞製作整份簡報；直到近期智能代理（AI Agent）出現，更懂得自行調動工具、自動執行繁複工序。

我們面對的，接連是寫字樓裏的初級職位被相繼淘汰，致使年輕人失去磨練基本功的平台；留在工作場所的我們，更願意把工作交予AI代工，把學習與思考也一併外判出去。

「人的價值」正在漸漸瓦解

今天的我們，腦海裏往往只需要一個極初步、尚未成形的意念，便可直接要求AI完成餘下所有推演。熒幕生成的成品看似與自己相關，但其實又與自己不太相關。昔日我們在查證與推敲的苦功中，能通過不斷組織理順思緒；如今捷徑變得過於平坦，人的思考也在安逸中慢慢萎縮，驀然發現，工具已變得很強大；但人逐漸變得很脆弱。

今年7月，受困於測試環境的OpenAI智能代理，在沒有人類指令下，竟為通過評測而自行突破隔離、私下建立留言板互通消息，數日內對開源平台Hugging Face發動逾萬次入侵，連研發團隊也是事後才驚覺失控。這一幕，AI向人類宣告了「你現在可以放心關機」的年代，已永遠終結。

安全隱憂固然值得擔心，但另邊廂，在人工智能的洪流下，「人的價值」正變得前所未有地虛浮：演藝界裏苦練多年的演員感嘆技能逐漸失去價值，因為大眾都在低頭追看演算法批量生成的AI短劇，再無人為真人的眼淚駐足；向來嚴謹的學術界，在機器傾瀉而出的文獻與數據面前，亦顯得無所應對。當人類寒窗十數載的心血能被程式頃刻複製，人的自我價值開始迷失，我們曾經堅信的努力與尊嚴，努力爭取向上流動，「書中自有的黃金屋」的盼望，到了明日還剩下多少重量？

下一代是否能有獨一無二的價值？

這份迷惘，成了我們這代30多歲成年人，在生育抉擇前最難解開的結。過去父母養育我們，總能堅實地期許：只要肯讀書、肯下苦功，社會總不會辜負我們的付出。可是到了今天，當我們自己也在承受自身價值被掏空的焦慮時，我們還可以如何期望下一代能認許自身承載獨一無二的價值？

我常想像10多年後的某個傍晚，孩子放學回家，抬起頭認真地問我：「爸爸，既然AI甚麼都懂得比我多、做得比我快，為甚麼我還要這麼辛苦去學習？我來到這個世上，究竟有甚麼價值？」

每想到此，我便嘆息，因為連我自己也未能找到答案，又或者，答案早已明顯，就是要承認人類其實已可以被AI取代。

我們徘徊於生育的抉擇，從來不是因為自私或畏懼承擔，而是因為我們依然在乎一個生命能否活得有尊嚴、有分量。在那個再也回不去「你現在可以放心關機」的歲月裏，唯有守住自身的價值、守住作為人的溫度，才能繼續相信AI與我還是有所不同。

我知道，只有到我真正放心的時候，我才能毫無遺憾地，牽起他的手來到這個世界。

作者張展瑋是2025-26年度教育局價值觀教育傑出教學獎得主；擔任中學價值觀教育主任、人文學習領域統籌。



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