來稿作者：羅浚軒



政府建議善用全港約139綜合青少年服務中心的非繁忙時段，為獨居長者、雙老家庭、殘疾人士、照顧者，以及有特殊需要兒童及其家人提供廉宜營養飯餐，藉此推動他們融入社區，並讓社福機構識別需要、及時轉介和支援。 表面看，這只是一項10元午餐計劃；但從社會工作理論出發，它其實是一項結合社區照顧、優勢視角、生態系統理論及社會資本建設的社區實踐。



從解決個人問題到「人與環境」

社會工作的核心觀念之一，是「人在環境中」（person-in-environment）。生態系統理論指出，個人的困境並非只源於個人能力不足，而是個人與家庭、鄰里、服務系統、社區環境及社會政策之間互動的結果。 以一位獨居長者為設例，長者可能面對的不只是「沒有飯吃」，還包括行動不便、缺乏家人支援、收入有限、社區設施不友善、資訊不足，以及與鄰里關係疏離。

若只提供現金援助或食物包，或能短暫解決溫飽，卻未必改變其孤立狀態。社區飯堂的價值，正在於它同時介入了多個層面：微觀層面，長者獲得一餐營養飯；中觀層面，他與街坊、職員及義工建立互動；宏觀層面，政府透過公共設施再利用，回應人口老化與社區照顧不足的結構問題。

石排灣邨的社區飯堂由今年3月起運作，每日提供約30份10元午餐，最多容納35人，需提前一周預約；首三個月已派出逾2,200份飯餐，服務約246名有需要人士。 對使用者而言，這不只是省錢，更是重新進入社區的機會。

不只扶助弱者更連結社區

優勢視角(Strength-based)強調，社會工作不應只看見服務使用者的缺陷、風險和依賴，更應識別其能力、資源、經驗及社區連結，並協助他們運用這些優勢面對困難。 社區飯堂若只被理解為「派飯給窮人」，容易強化受助者的無力感和標籤。相反，若飯堂能讓長者、照顧者及殘疾人士在用餐之外參與義工、接待、活動策劃、鄰里互助，甚至成為飯堂的「老友記大使」，便能將他們由服務接受者轉化為社區參與者。石排灣飯堂的經驗顯示，長者不只是「來吃飯的人」。他們在用餐過程中互相認識、聊天、建立友誼；有長者更表示，與街坊一起吃飯聊天，令生活更開心。 這正是優勢視角的實踐：即使面對經濟壓力、健康問題或照顧責任，個人仍然擁有生活經驗、社交能力、社區知識和互助潛能。社會工作的任務，是創造一個讓這些優勢得以展現的空間。

社會資本(Social Capital)理論認為，社區中的信任、互惠規範及社會網絡，能夠促進集體行動，並提升社區應對困難的能力。 對弱勢社群而言，社會資本尤其重要，因為它可以在正式服務以外，提供情感支持、資訊交流、實際幫忙及危機時的及時支援。 社區飯堂正是一個製造「弱連結」的場域。長者平日未必會主動參加中心活動，但「食飯」是低門檻、日常化、無需承諾的參與方式。當他們每星期在飯堂見面數次，便有機會由陌生變成熟悉，由熟悉變成互相留意。若有人連續數天沒有出現，其他飯友或職員便可能察覺異常，繼而跟進。這種由日常用餐建立的鄰里網絡，正是社會資本的具體表現。它未必能即時解決貧窮，但能降低孤立風險，並令社區具備更強的「早期警示」功能。 從社會工作角度看，這比單純增加服務名額更重要，因為它令照顧責任不再只落在家庭或政府身上，而是逐步回到社區。

社區發展應讓使用者參與設計

社區發展(Community development) 理論強調，社區問題不應只由專業人士或政府由上而下解決，而應讓居民參與識別需要、設計服務及共同管理資源。充權實踐則要求服務使用者擁有更多選擇權、發言權和參與權。 目前石排灣飯堂由香港仔坊會營運，並因應平日與周末的不同使用者需要作出調整：平日以長者、殘疾人士及照顧者為主，周六則有特殊需要兒童家庭參與。 這種彈性值得肯定，但若要恆常化，便不能只由機構單方面決定餐單、時間、名額及服務規則。

理想的社區飯堂，應設立使用者諮詢小組，讓長者、照顧者、殘疾人士及青少年代表共同討論：飯餐是否合口味？開放時間是否配合照顧者的生活節奏？預約制度是否對長者友善？場地是否安全及無障礙？甚至可以讓有能力的長者擔任義工，協助接待、派餐、組織活動或關顧新使用者。這種「共創」模式，能令服務更貼近真實需要，也能提升使用者的自尊和歸屬感。社會工作重視的不只是「為服務對象做事」，更是「與服務對象一起做事」。

從「急救」到主動識別和預防

飯堂讓長者和照顧者有固定外出、進食及社交的機會，減少孤立、營養不良及照顧壓力累積。在預防方面，前線職員可在日常接觸中觀察使用者的身心狀況，及早發現健康惡化、情緒困擾、家庭衝突或照顧危機，並轉介至長者中心、家庭服務、醫務社會服務或其他支援網絡。這種「以飯識別、以人轉介」的模式，比等長者主動求助更有效。對於隱蔽長者或不願走進正式服務系統的人而言，飯堂是一個較安全、較熟悉的入口。政府亦明言，提供飯餐只是引子，重點是讓很少走進社區的人對接社福系統。

社區照顧者飯堂的真正意義，不在於10元的價格，而在於它能否讓弱勢人士被看見、被連結、被支援。從生態系統理論看，它改善個人與社區環境之間的互動；從優勢視角看，它肯定長者與照顧者的能力和參與；從社會資本理論看，它建立信任、互惠與鄰里網絡。

作者羅浚軒是一名研究助理，持有香港教育大學社會科學學士及文學碩士學位，現正修讀香港大學社會工作及社會行政學系社工碩士學位。



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