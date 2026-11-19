來稿作者：林振龍



人工智能（AI）逐漸成為學生的日常學習工具，如何訂立適切的使用指引，成為學校面對的課題。經濟合作與發展組織今年9月公布的PISA 2025香港數據顯示，受訪的15歲學生中，53%每星期至少一次使用AI聊天機械人輔助學習，38%曾利用AI起草寫作功課。從搜尋資料到協助課業，AI的確為學習帶來便利，同時促使學校重新思考課業設計及評估方式。學生可以在哪些環節使用AI？教師又如何掌握學生的實際學習過程？這些問題值得教育界深入探討。



設立使用指引

讓學習過程透明化

放眼海外，英國考試資格認證聯合委員會（Joint Council for Qualifications）要求學生在相關評核課業中使用AI時，保留提示詞及生成內容等紀錄，交代使用方式，連同作品提交供教師核實。有關做法值得本港學校借鏡，讓學習過程更透明，並加強學生對學術誠信的重視。

筆者任教數學科，並參與校內數字教育工作及教育局數字教育卓越中心的相關工作。從學校管理及前線教學的經驗來看，制訂校本AI使用指引時，既要對接當局的數字教育整體方向，也要回應校內不同學科的實際情況。個別學科在全校層面訂立統一規範之前，應按本科的評估方式自行草擬使用要求，並在課堂中試行。這是學科層面的嘗試，可為學校日後整合全校原則提供參考。然而，不同學科亦有明顯差異，例如電腦等科目較常以生成內容作為學習素材，容許學生引用；中文、英文等科目則普遍認為生成文字不應「照單全收」。因此，學校取態傾向寧緊勿鬆，學生若要在課業中採用AI生成的內容，須先取得教師同意。

指引應符合校情

兼顧學科教學需要

即使建立指引，最難核實的仍是寫作類課業。學生只要把題目交給AI，短時間內便能得到結構完整的文章，單從成品難以判斷學生投入的思考程度。本校現行要求學生在教師看管下於校內完成部分作文，讓教師監督寫作過程，也讓學生明白AI可以用來構思和修訂，卻不能代替自己動腦動筆，更省卻內容是否由AI生成的爭辯。

隨着AI工具不斷更新，教師須持續了解其功能與局限，並透過實踐及同儕交流，判斷AI能否回應學習需要。學校亦應提供培訓機會，鼓勵教師分享實際挑戰，讓指引隨經驗累積而完善。

筆者現擔任「賽馬會人工智能教育」（JC GoAI）計劃的伙伴教師，曾協助一所中學的數學科教師探索AI教學。當時教師發現，部分中二學生單靠靜態圖像，較難理解圓柱體與展開圖之間的關係，但教師缺乏運用AI改善教學的實踐經驗。筆者從學生的學習難點出發，展示早前利用AI平台製作的網頁互動程式，呈現圓柱體展開的過程；教師其後按學生能力及課程需要，自行利用學校提供的AI平台製作教材，並應用於課堂。

過程中較具啟發性的，是教師提問方式的轉變。以往討論AI，問題多是「它可以幫我們做甚麼」，教師抱着觀望的態度。經過共同備課與試教，較常聽到的反而是「有了AI，我們可以試試這樣做」。教師先辨識學生的學習難點，再構思教學方法，最後才考慮AI能否派上用場。這種由教學目標出發的思考次序，比單純掌握工具操作更為關鍵。

推動教師社群交流

促進AI教育持續發展

教育局今年6月公布的《中小學數字教育發展藍圖》，以「學生為根本、教師為專業、學校為基地、社會為伙伴」為核心，提出四大重點、十大策略，並訂定《中小學人工智能素養學習架構》。這說明校本使用指引須兼顧素養培育、教師專業發展及支援配套。隨着各校累積經驗，當局可透過現有教師網絡推動跨校分享使用指引、教學成效及實踐限制，並整理案例，讓學校按學生需要完善規範。

AI技術持續演變，校本指引亦須與時並進。清晰的使用原則，配合教師的專業判斷和引導，有助學生掌握應用界線，培養獨立思考及負責任使用科技的能力，讓AI更有效支援教學與學習。

作者林振龍是香港管理專業協會羅桂祥中學助理校長，教育局數字教育卓越中心借調老師。



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