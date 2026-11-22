來稿作者：林志鵬



北部都會區承載着香港產業轉型與改善民生的雙重期望。發展局11月4日表示，北都全面發展後，預計提供超過50萬個新增職位。這個長遠規劃數字令人期待，但對居民而言，更切身的問題是：哪些工作會先來？自己能否勝任？何時可以少花一小時搭車，多一點時間陪伴家人？北都要成為「樂業之都」，關鍵在於把產業發展帶來的機會，轉化為居民有能力、有條件把握的工作。



職住平衡應從配套入手

這也是職住平衡的實際意義。民建聯今年9月公布的北都職住平衡問卷，在610份有效回覆中，有47%受訪者表示單程通勤超過一小時。這項調查雖不能代表所有居民，卻反映出部分家庭每天承受的時間成本。漫長通勤壓縮了休息、進修與照顧家人的空間。因此，衡量北都發展成效，除了樓宇落成多少、企業引進多少，也應關注居民能否在合理距離內找到合適工作。

要做到這一點，就業配套必須走在招聘之前。新產業落戶，往往先有投資與建設消息，居民卻未必知道將來需要甚麼人才。政府在對接園區和企業時，可同步了解預計招聘的工種、技能要求及時間，透過現有就業渠道持續更新，讓居民及早準備。資訊也應從籠統的「創科人才」「專業服務」，細化至學歷、經驗和操作能力等實際要求。早半年知道方向，便可能多出半年進修和轉職的準備時間。

招聘資訊清楚了，培訓才有明確目標。對在職人士而言，轉型最大的困難，往往是既不能放下收入，又不知學成之後能否入行。因此，可由有招聘需求的企業與培訓機構合作，提供較短、可逐步累積的課程，配合晚間或兼讀安排，並銜接面試、實習或工作體驗。培訓成效也不能止於報讀和結業人數，更應看學員能否入職、能否留任。企業參與得愈早，課程與實際工作的距離便愈有機會縮短。

投放資源需瞄準居民痛點

不過，技能對得上，還須生活安排配合得來。北都地域廣闊，住處與工作地點即使同屬區內，也可能需要多次轉車。交通規劃應隨社區入住、企業招聘及輪班需求逐步調整，尤其留意首尾班時間、轉乘等候和步行接駁。居民在意的是從家門到工作地點的整段旅程；對早班、夜班僱員而言，一班接得上的巴士，可能就是能否接受工作的分別。

照顧責任同樣不能忽略。工作地點即使搬近了，若下班時間仍趕不上接孩子，家中長者又無人照顧，就業機會也可能只能望而卻步。社區託管、長者支援與企業輪班安排，應在規劃和營運時更多考慮居民作息。這些配套看似瑣碎，卻直接決定一個家庭能否增加就業收入，讓產業發展的成果真正進入日常生活。

上述工作不必另起爐灶，也不宜等待所有項目成熟才推動。政府可先選擇已入伙社區與有明確招聘需求的園區，整合現有就業、培訓、交通及社區服務，逐步試行。配對未能成功，也應跟進原因：究竟是技能不符、工時衝突，還是交通不便？找到具體障礙，才能把資源投放在最需要的地方，讓每個落成階段都有可感受的改善。

宏大願景要落為安居樂業

當然，原區就業應以擴大選擇為目標。居民仍會按薪酬、晉升和個人志向決定去向，企業也須按業務需要聘人。政策的作用，是讓有意在附近工作的人更容易掌握資訊、補足技能和安排生活。北都引入新產業，既要吸引人才，也應為不同年齡、不同技能背景的居民建立向上發展的階梯。

北都的宏大願景，最終要在一個個家庭的生活中得到印證。50萬個新增職位勾畫了發展潛力；把招聘、培訓與生活配套及早接通，才能使潛力化為居民的實際所得。當人們既能安居，也能找到有前景的工作，並有更多時間陪伴家人，北都才真正成為值得期待的「樂業之都」。

作者林智鵬是全國港澳研究會會員，香港時政評論員。



文章僅屬作者意見，不代表香港01立場。



01論壇歡迎投稿。請電郵至01view@hk01.com，附上作者真實姓名、自我簡介及聯絡方法。若不適用，恕不另行通知。香港01保留最終編輯權。

