地球之友｜洪藹誠、馬軍



《2026全球城市綠色低碳透明度指數（CGTI）》報告在土耳其安塔利亞舉行的《聯合國氣候變化框架公約》第31次締約方大會（COP31）「中國角」可持續人工智能助力氣候韌性邊會上正式發布。在當前全球氣候治理正從「設定目標」邁向「落實行動」的關鍵階段，該報告將評估範圍大幅擴展至六大洲100個城市，旨在為全球城市協同推進降碳、減污、生態建設和綠色轉型提供數據基線與互鑑工具。



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全球城市透明度差距顯著

數字與治理鴻溝急待跨越

城市是應對氣候變化、改善環境質量、保護生物多樣性和推動綠色轉型的重要行動主體。2026年CGTI指數研究延續了「氣候、環境、生態和綠色轉型」四個維度的總體框架，升級形成涵蓋14個二級指標的2.0版指標體系。研究樣本從去年的30個城市擴展至100個（含24個中國城市和76個海外城市），兼顧發達國家與發展中國家。

城市綠色低碳透明度指數由中國環境科學研究院與公眾環境研究中心聯合開發，基於政府、企業、科研機構及相關平台的公開信息開展研究，通過識別良好實踐、分析治理短板，希望為政府科學決策、企業履行責任、公眾參與監督和市場配置資源提供參考。香港地球之友受邀參與了本期研究。

本期研究中，綜合表現突出的城市主要來自歐美國家，包括巴黎、倫敦、曼徹斯特、紐約、阿姆斯特丹、斯德哥爾摩、多倫多等。北京成為本期研究中唯一綜合得分超過70分的亞洲城市。在100個樣本城市中，巴黎83.48分的得分，與部分後發城市的得分相差近70分；67個城市得分低於60分，其中25個低於35分，而低分城市主要分布在全球南方。報告認為，這反映出全球城市綠色低碳信息公開存在顯著的數字與治理鴻溝。

與此同時，不同地區也呈現出各自的特色。歐洲城市在氣候與生態信息公開方面積累了豐富的實踐，中國城市則在環境監測監管和污染源信息公開等領域形成突出優勢。孟買的氣候預算標記、智利的環境執法公開，以及韓國、泰國和越南的污染源線上監測，也為城市間互學互鑑提供了具體案例。

本期報告收集了全球52個綠色透明度案例，涉及60多個城市。報告指出，良好實踐並不局限於發達國家城市，依靠信息科技和數據平台建設，不同發展階段的城市都可以在自身的優先關切領域有效推進信息公開。

氣候適應資源配置須細化

減排行動進展披露待加強

氣候信息公開方面，面對1.5°C溫控目標失守的既成事實，氣候適應成為COP31的關注焦點之一。本期報告指出，多數氣候風險較高的南方城市，尚缺乏社區級別的氣候風險信息。報告介紹了曼徹斯特和溫哥華發布的社區級氣候適應地圖，以及兩個城市如何將風險資訊與公共設施、人群脆弱性及適應能力結合，並以此指導氣候適應資源配置。

在氣候減緩信息公開方面，樣本城市的減排目標和行動方案已有所公開，但排放清單定期更新、年度減排進展、部門責任及財政支持信息公開很不充分。100個城市中，僅36個定期公開全市年度減排進展，19個將氣候目標與年度財政預算掛鉤並公開，僅6個公開部門減排責任考核目標。

報告認為，長期氣候承諾與實施進展、責任分工、資源配置之間，仍需建立更加清晰、可追蹤的聯繫。報告介紹了多個良好案例，包括蘇黎世通過淨零儀表盤連接排放數據、目標與進展，柏林以分領域目標和動態監測細化行動，多倫多和孟買探索將氣候行動納入年度預算安排，以及中國城市在產品碳足跡方面的創新探索。

信息公開正邁向全過程追蹤

多個中國城市躍居全球前列

本期報告顯示，在環境質量方面，全球空氣質量監測信息和實時公開相對成熟，水、廢物、噪聲、土壤依次減弱。相比之下，污染源監管信息公開還很不充分，特別是在全球南方城市。而公開場地污染和修復結果的城市，分別只有24個和21個。報告分析，公眾要求、技術成熟度和制度約束共同影響信息公開水平。

與此相對照，一批中國城市依靠信息科技應用、監測網絡和數據平台建設，在污染源監管信息公開方面形成全球最佳實踐。其中，污染源線上監測即時公開、監管記錄主動公開和企業級環境資訊披露，為綠色供應鏈、綠色金融和社會監督提供了支持，助力中國城市實現全球最快的環境品質改善。而環境與氣候信息披露相結合的最新探索，也為減污降碳協同推進提供了進路。

生態維度中，保護空間及其分佈信息的公開已有一定基礎，其中澳大利亞數字地球、中國生態環境分區管控地圖、日本生物調查地圖及中國香港海洋生物出沒地圖等良好實踐，充分展現了應用衛星遙感與地理信息平台對生態信息公開的重要作用。

然而，本期研究發現，已有的「企業自然相關信息披露」仍較為零散，缺乏統一的規範和平台。樣本城市在這個指標上的平均得分率僅為22.60%，難以有效支撐生態風險管控和綠色投融資。

綠色轉型是四個維度中整體得分率較高的領域。多數城市在土地利用資訊公開、城市循環經濟路線圖、「無廢城市」或「零廢棄」方案方面有所得分。但能效、碳效和資源循環成效信息公開仍待加強，約三分之一城市廢物底層統計數據不完整。

報告認為，數位化工具能夠提高轉型過程的可見性，但還需進一步將規劃、設施運行和年度統計與資源消耗、廢物減量及再生利用的實際結果有效關聯起來。

報告提出五項行動倡議

信息公開轉為治理能力

針對研究發現，報告提出五項行動倡議：深化國際合作與互學互鑑；借助信息科技完善數字服務；加強氣候適應信息公開，推動減排成效評估和披露；補齊信息公開短板，構建全球數據基礎設施；拓展企業信息披露，賦能綠色金融與供應鏈管理。

中國環境科學研究院環境社會學研究室主任、研究員陽平堅認為，面對嚴峻緊迫的氣候形勢，全球城市特別有必要相互學習和借鑒，一方面深化南南合作和能力建設，一方面推動南北互學互鑑，將歐美成熟的法規和披露體系、氣候適應及遙感信息公開等經驗，與亞洲實時監測及中國環境監管信息主動公示的實踐相結合，共同完善數據基礎設施。

公眾環境研究中心主任馬軍表示，一批中外城市利用信息科技構建大數據平台，有效提升了綠色低碳透明度。他建議更多城市借助遙感、物聯網、AI和eDNA等創新科技，建設自身信息平台，進而共同推動建立區域乃至全球環境和氣候數據平台，為政府決策、企業履責、公眾監督、消費者選擇、綠色貿易和綠色投融資提供支撐，協同降碳減污和生態建設，加速低碳轉型，推動全球承諾轉化為務實行動。

香港地球之友董事、香港中文大學地球與環境科學系教授戴沛權表示，城市綠色低碳轉型不僅取決於目標有多宏大，更取決於信息是否透明、完整和可信。面對氣候變化、生物多樣性喪失及環境污染等挑戰，城市需要的不只是承諾，更需要讓公眾、企業和決策者看得見風險、看得見進展，也看得見有待改進之處。透明度本身並不是終點，而是建立社會信任、促進協作創新、推動低碳轉型的重要基石。唯有讓數據和信息真正走向公眾，才能共同建設更具韌性和可持續發展的城市未來。

作者洪藹誠博士是香港地球之友首席政策研究員；作者馬軍是公眾環境研究中心主任。



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