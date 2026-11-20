北上飛鴻｜田暢



美國商務部本11月公布新一輪先進AI晶片出口管制，把新加坡、馬來西亞、泰國、印尼和巴西列為高風險轉運國家，要求輸往這些地方數據中心的高階晶片須取得美方許可。表面上是技術規定調整，實質上卻是華府正式承認：單靠「禁止晶片直接進入中國」已不夠，必須堵住中國企業透過海外數據中心「遠端租用算力」的後門。這不是單純的貿易管制升級，而是美中科技戰進入「場景管控」階段的訊號。



從禁售晶片到管控算力使用

過去幾年，中國科技企業面對美國出口限制，逐漸發展出一條變通路徑：在東南亞等地租用或自建數據中心，透過雲端服務遠端訓練大模型。阿里巴巴、字節跳動等企業的需求，正是馬來西亞、泰國等地數據中心快速擴張的重要動力。這些設施名義上不在中國境內，卻能實質提供高階算力。

新規定的核心，就是針對這種模式。凡是向「總部設在中國」的企業提供大量運算能力的海外數據中心，必須在90天內取得美國出口許可，否則將面臨進一步限制。許可採個案審查。同時，總部在美國的企業在符合申報條件下可繼續進口，部分用於電商推薦與社群商業系統的算力也可豁免。

美國商務部聲明清楚指出，此舉是為確保「現有對敏感技術的限制，不會被第三國數據中心的遠端運算安排所規避」。換言之，華府已不再只盯「晶片有沒有進中國」，而是開始盯「算力最終被誰使用、用在哪裏」。

英偉達醜聞與內部壓力的催化

新規出台的時機並非偶然。英偉達前執行長黃仁勳因與新加坡雲端運算公司超速國際前高管的風波辭職，而超速國際本身正因涉嫌將先進AI晶片非法轉運至中國，受到美國調查。這起事件讓「透過第三地繞道」的指控變得具體。

更值得注意的是美國政府內部的壓力。財政部長貝森特公開批評商務部未能充分落實出口管制，並透露已有多個政府機構支持將超速國際列入貿易黑名單，但商務部遲遲未動。商務部在公布新規定時特別強調，內容「由財政部與國家安全委員會撰寫，並依兩者指示制定」，等於間接承認主導權並不完全在商務部手上。

這顯示，美國內部對出口管制的執行力道仍有爭議。新規的真正效力，最終取決於執法是否到位。

香港需要重新檢視合規風險

香港作為國際金融與專業服務中心，表面上與AI晶片出口管制距離較遠，但這波「場景管控」的邏輯，對本地產業與政策環境並非毫無關聯。

首先，全球高科技供應鏈的合規要求正變得更細緻。未來任何涉及高階算力、雲端服務、數據中心的商業安排，都可能被要求追蹤「最終用戶」與「使用場景」。香港的科技企業、數據中心營運商，甚至為內地客戶提供雲端服務的公司，都可能需要重新檢視合規風險。

其次，東南亞數據中心原本被視為區域產業機會，如今卻被華府標誌為潛在「轉運風險」。這可能影響資金流向與投資評估，間接牽動香港在區域科技生態中的角色。

第三，新規定正式廢除拜登時期部分全球性AI晶片出口許可限制，改以更針對性的「高風險國家＋中國最終用戶」模式。這反映特朗普政府更偏向「精準圍堵」而非全面封鎖。但精準的前提是執法能力跟上；若執行出現漏洞，中國企業仍可能找到新的灰色地帶，而合規成本則會持續上升。

中美元首會晤前的新訊號

新措施公布之際，中美元首會晤正準備在本周於深圳舉行。美國進一步收緊先進科技出口限制，勢必為雙方會談增添變數。這既可以解讀為華府在談判前釋放的強硬訊號，也可能成為後續貿易談判中的籌碼。

這場從晶片到算力場景的管制升級，則彰顯：在美中科技競爭持續深化的背景下，任何「中立」或「橋樑」角色，都必須建立在清晰的合規意識之上。

香港若要繼續發揮國際金融與專業服務的優勢，就不能忽視全球高科技供應鏈正在重繪的規則邊界。

美國這次把管制從「產品」推向「使用場景」，本質上是承認單純的出口禁令已不足以阻止技術擴散。對中國而言，這是又一層壓力；對香港而言，則是一記警鐘——在這場沒有硝煙的科技戰中，合規能力與風險管理，將愈來愈決定誰能站穩腳跟。

作者田暢是中美關係與兩岸公共政策領域的新聞工作者。



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