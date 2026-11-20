來稿作者：邵天虹



11月17日，財經事務及庫務局局長許正宇在德國法蘭克福出席第29屆歐洲金融周的第12屆綠色金融論壇，展開為期六日、涵蓋德國、盧森堡及比利時的訪問行程。與同期在深圳舉行的亞太經合組織（APEC）工商領導人峰會相呼應，港府近期對外推廣的重點，正由『聯通世界』走向更具體的制度對接與金融基建合作。



從許正宇的演講與雙邊會晤，結合市場數據與區域競爭現況來看，香港向歐洲金融界推進的實務合作主要圍繞兩大主軸。

第一，可持續金融：以標準接軌降低跨境投資摩擦，碳市場仍待放量。

在亞洲綠色債券發行端，香港具備穩固的先發優勢。根據香港立法會財經事務委員會文件，2024年在香港安排發行的綠色及可持續債券約達430億美元，佔亞洲區總額約45%，連續七年居亞洲首位；加上今年9月特區政府發行約26億美元數碼綠色債券，刷新全球最大規模數碼債券發行紀錄。

為進一步吸引歐洲機構資金，港府正着力於標準互通：

分類目錄與披露準則：香港金管局的可持續金融分類目錄已與內地及歐盟標準接軌，並正透過第2B階段諮詢納入轉型金融活動與減碳元素；同時香港獲 IFRS 基金會確認為首批以不遲於2028年全面採用 ISSB 準則為目標的司法管轄區。這種「多邊兼容性」有助歐洲資產管理機構降低評估亞洲項目的合規與盡職審查成本。

碳市場規模的現實限制：相較債券市場的領先地位，香港自願碳市場仍處於起步爬坡期。據獨立檢測認證機構 SGS 香港 披露，港交所 Core Climate 平台截至2026年3月的累計碳信用成交量累計突破100萬噸（對比其2022年底首四星期即錄得約40萬噸成交）。港交所計劃於下月底前推出代幣化碳信用先導計劃，能否藉此突破自願碳市場的流動性瓶頸，仍待觀察。

第二，離岸人民幣與黃金市場：與新加坡的亞洲樞紐競速。

在法蘭克福期間，許正宇密集拜會德意志聯邦銀行、德意志銀行、德國中央合作銀行（DZ Bank）、德意志交易所、德國聯邦金融事務監管局及機構投資者 Union Investment Institutional GmbH，重點推介香港的離岸人民幣與黃金生態圈。

法蘭克福—香港清算網：全球四分之三的離岸人民幣支付經由香港處理；德意志銀行近期亦獲香港金管局指定為離岸人民幣市場一級流動性提供行，同時身兼中國人民銀行委任的法蘭克福人民幣清算行。配合本周剛推出的「離岸人民幣債券指數」，香港正試圖把歐洲清算節點更緊密地接入離岸人民幣資產池。

黃金合約與區域競爭：港交所過去曾數度嘗試發展黃金期貨，今年7月6日重啟美元黃金期貨後，日均成交量曾逼近1萬張合約並創下實物交收紀錄。在此基礎上，香港即將推出人民幣計價及實物交收黃金期貨，並計劃於2027年第一季正式啟用香港黃金中央清算及結算系統。不過，區域競爭同樣激烈——就在11月中旬，新加坡已正式向外國央行開放黃金金庫，力爭亞洲黃金樞紐地位。香港要在這場競速中吸引德國及歐洲銀行參與清算與託管，除了依賴普通法框架外 ，更要善用其背靠祖國和離岸人民幣業務樞紐的優勢。

許正宇結束德國行程後，隨即轉往盧森堡及布魯塞爾與歐盟委員會代表會面。在亞洲綠色債市維持45%市佔率的基礎上，香港能否同時把自願碳市場規模做大， 並以其離岸人民幣業務優勢在黃金交易領域應對來自新加坡的直接競爭，將是這輪歐洲金融外交能否轉化為實際資金流入的關鍵。

作者邵天虹是九龍城防火委員會委員。



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