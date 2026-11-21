來稿作者：陳英杰、關志健



11月10日，一名有多重特殊教育需要（SEN）的13歲男生，據報疑遭同窗毆打；亦有家長反映，就讀小六的子女疑遭有SEN的同學長期欺凌。兩宗事件的詳情仍待釐清，卻同樣提醒我們：香港推行近30年的融合教育仍有改良的地方，既要着重課業輔導及考試調適，更須有系統地促進SEN學生與同儕建立良好關係。



同處一室未等於達成共融

在融合教育政策下，SEN學生與同學身處於同一課室，卻未必代表他們能夠融洽相處。SEN學生可能因溝通方式或行為表現與其他同學有異，而被身邊朋輩誤解，甚至被貼上「欠缺社交技巧」、「個性古怪」等標籤。若同儕缺乏理解與同理心，這些偏見便可能會演變成排斥甚至欺凌的言行。另一邊廂，我們亦難單憑學生是否有SEN，而預設誰是受害者或作出欺凌的一方。理解特殊教育需要，絕非淡化傷害的理由。因此，學校的支援系統應避免只聚焦協助SEN學生，而是應該讓所有學生都學習尊重差異、理解他人感受及表達需要，建立互相尊重的校園文化。

首先，學校可把社交情緒教育納入日常課程，配合情境練習，教導學生認識差異、理解溝通方式的多樣性及尊重界線，促進校園共融。學校亦可安排同儕支援計劃，由受訓教職員帶領數名自願參與的同學組成支援小組，共同討論如何在小息、午膳及課堂活動中，提供陪伴與合作機會，再定期檢視成效。支援小組的重點並非安排同學「看管」SEN學生，而是創造自然、平等的互動，減少孤立。

同儕支援難以取代成人責任

推行同儕支援計劃時，校方須尊重參與學生的意願與私隱，切勿擅自向同學披露診斷結果；同時避免將支援重擔交給學生，應由教職員持續督導及跟進，並為參與計劃的學生提供培訓，內容包括溝通技巧、理解各類需要、辨識風險及適時向師長求助的方法；配對宜細心安排，以免形成固定的「照顧者」與「被照顧者」關係，以免造成標籤效應。

與此同時，及早辨識風險，更是防患於未然的重要一步。學校需要教導學生處理被誤解、拒絕越界接觸及安全求助的方法。教師、社工和家長則應共同辨識高風險情境，為有需要的學生制訂個別支援安排及計劃。一旦接獲懷疑欺凌的舉報，校方必須先保障受影響學生的安全、提供適合申訴渠道，及時與相關家長溝通，並展開公平調查。處理者切忌以「相處問題」來淡化傷害，也絕無理由要求受害者單靠改善社交技巧避開欺凌。對作出欺凌行為的學生，無論其是否有SEN，均須清楚指出行為界線，並按需要提供教育、輔導及行為矯正，防止事件重演。

真正的融合教育，既關乎學習調適，更須促進同儕關係，讓每名學生都能感受尊重，並擁有平等的學習與社交機會。如學生面對社交困難、欺凌或衝突危機，歡迎聯絡由教育局委託香港青年協會營運的「和諧校園：一站式熱線及輔導服務」，電話或WhatsApp：5507 1896（星期一至星期六，上午9時半至下午9時半）。

作者陳英杰是香港青年協會服務主管（輔導及家庭）；作者關志健是城市大學社會及行為科學系副教授。



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