北上飛鴻｜田暢



兩岸關係長期陷入僵局，如何避免戰爭、恢復交流，始終是兩岸人民關心的問題。最近，一項名為「兩岸和平融合十年計劃」的倡議，引起外界注意。這項計劃由海基會前副董事長邱進益提出，內容相當具體：2027年推動公投，取得兩岸談判授權；2028年正式展開談判；2030年建立兩岸共同市場；2032年推動統一貨幣；到了2036年，再討論兩岸政治問題，包括聯邦制、邦聯制，甚至一國兩制。簡單來說，就是先從經濟合作開始，讓兩岸的市場、產業和貨幣逐步接軌，最後再處理政治問題。



先做生意再談政治行得通嗎？

這個構想有一定吸引力。畢竟，兩岸如果能夠減少對立、增加合作，對企業投資、民間交流和區域穩定都有好處。但問題也隨之而來：經濟走得愈近，是否就代表政治上必須走在一起？共同市場、統一貨幣，是否真的能為兩岸政治問題找到答案？

邱進益的計劃，核心思路是先經濟、後政治。這種做法並非沒有道理。

兩岸經濟往來密切，台灣有科技、半導體和精密製造等產業優勢，大陸則有龐大市場、完整產業鏈和大量消費人口。如果雙方能夠減少貿易障礙，增加投資和產業合作，確實有機會創造更多商機。

問題是，做生意和談政治，畢竟是兩回事。舉個簡單例子，兩個人可以一起開公司、共同投資，甚至建立長期合作關係，但不代表其中一方必須把自己的財產、管理權和決策權交給另一方。

兩岸共同市場也是如此。共同市場可以讓商品、資金和服務更方便流通，但這不代表台灣必須放棄原有的經濟管理制度，更不代表經濟合作必然要走向政治統一。

歐洲就是一個值得參考的例子。歐盟國家建立共同市場，部分國家更使用同一種貨幣歐元，但各國仍然保有自己的政府、政治制度和國家主權，也不是所有歐盟成員都採用歐元。

這說明一件事：經濟可以整合，政治未必需要合併。

因此，兩岸建立共同市場可以討論，但不能把它當成走向政治統一的必經階段。經濟合作的目的，應該是讓人民生活更好，而不是預先替未來的政治安排設定答案。

統一貨幣不是換一張鈔票那麼簡單

整個十年計劃中，最值得注意的部分，是2032年推動兩岸統一貨幣。一般人可能會覺得，既然兩岸貿易這麼頻繁，如果使用同一種貨幣，買賣和投資不是更加方便嗎？

表面上確實如此，但貨幣統一涉及的問題遠比想像中複雜。

貨幣不只是日常買東西使用的工具，更關係到一個經濟體如何管理利率、控制通脹、調節金融市場，以及應付經濟危機。例如，當台灣經濟不景氣，需要減息刺激投資，但大陸經濟卻面臨通脹壓力，需要加息控制物價，究竟應該聽誰的？

如果兩岸使用同一種貨幣，貨幣政策由誰決定？台灣是否還能按照自身經濟情況調整利率？當一方出現金融危機，另一方是否需要承擔救助責任？歐元區的經驗也說明，共用貨幣並不代表各國經濟問題會自動消失。不同國家的經濟發展程度、財政狀況和產業結構不同，使用同一貨幣，反而可能增加政策協調的難度。

因此，兩岸統一貨幣不能只看交易是否方便，更要看雙方有沒有足夠的制度互信，以及是否建立公平、透明的決策和監管機制。如果這些條件都沒有談清楚，急於推動貨幣統一，未必能帶來經濟利益，反而可能增加風險。

雙方對和平的理解仍有距離

11月18日，國台辦發言人陳斌華回應有關兩岸和平倡議時表示，只要有利於兩岸關係和平發展的主張，都表示歡迎；兩岸經濟結構具有互補優勢，交流合作理所當然，融合發展空間廣闊。

不過，陳斌華同時強調，兩岸應在一個中國原則和九二共識的基礎上恢復協商談判。這正是問題所在。大陸所說的兩岸和平，與台灣部分民眾所期待的和平，未必是同一回事。

大陸強調國家統一，認為兩岸應在一個中國原則下推進融合發展；但台灣社會除了希望避免戰爭，也十分重視現有的民主制度、自由生活方式，以及由人民決定未來的權利。

雙方都可以說自己希望和平，但對和平之後應該走向哪裏，卻未必有共同答案。

所以，國台辦歡迎這項倡議，不代表北京已經接受十年計劃的所有內容，更不代表兩岸已經就共同市場、統一貨幣和政治制度達成共識。

要讓和平倡議真正向前走，不能只談大家都同意的部分，更要正面處理彼此存在分歧的地方。

談一國兩制更要看實際運作

邱進益將聯邦制、邦聯制和一國兩制列為2036年可以討論的政治安排，這也自然讓外界聯想到香港。

香港實行一國兩制，有自己的法律制度、貨幣和經濟體系。對台灣而言，香港的經驗既是重要參考，也是觀察兩種制度如何銜接的一個現實案例。但不能只因為同樣使用「一國兩制」這個名稱，就認為香港和台灣可以直接套用同一套安排。

台灣有自己的歷史發展、政治制度和社會認同，兩岸之間的政治分歧也有其特殊性。任何政治安排，都不能只看紙面上的制度設計，更要看實際上如何運作。

例如，地方有多少自主權？司法能否獨立運作？人民的言論自由和生活方式如何保障？中央與地方出現重大分歧時，由誰裁決？原有制度能否得到長期而可靠的保障？對台灣民眾而言，政治制度不是一個抽象名詞，而是每天如何生活、如何表達意見、如何選擇政府的切身問題。

因此，若要討論兩岸政治安排，就必須讓人民充分了解不同方案的實際內容，不能只靠一句「和平融合」便希望消除所有疑慮。

真正需要的是有來有往的和平

邱進益提出十年計劃，至少反映了一個值得重視的現實：兩岸長期對立並非沒有代價。軍事緊張會增加企業投資的不確定性，影響民間交流，也讓兩岸人民長期生活在不安之中。

因此，恢復溝通、增加交流、擴大經濟合作，應該是值得努力的方向。

政治問題更應該留給兩岸社會進行長期、公開和理性的討論。尤其重要的是，台灣人民對未來的選擇，不能由少數政治人物代為決定，也不能因為經濟合作逐步深入，就被視為已經接受某種政治結果。

說到底，和平應該讓人民有更多選擇，而不是讓人民的選擇愈來愈少。兩岸可以做生意，可以交流，可以合作，甚至可以就未來的政治關係展開討論。但所有這些事情，都必須建立在相互尊重和充分協商的基礎上。

經濟融合不等於政治統一，兩岸和平也不應只有一個預設答案。

作者田暢是中美關係與兩岸公共政策領域的新聞工作者。



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