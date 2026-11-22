來稿作者：李嘉恒



深圳APEC落幕，留下來的不只是幾場會議和領袖合照。在大國競爭未見降溫、全球經濟仍有不少不確定之際，中俄美三國元首首次坐在一起，本身就值得留意。會後三國發表《中俄美元首和平宣言》，表示致力維護戰略穩定和國際安全，重申「核戰爭打不贏也打不得」，並將就減少核風險、防止核擴散進行對話。分歧不會因一場會晤消失，但只要對話仍能維持，便有更多空間減少誤判、管控風險。



峰會給香港帶來實際利好

大國關係能否維持基本穩定，不只關乎外交，也直接影響亞太經濟合作。今次APEC會議上，各成員經濟體就領導人宣言達成共識，亦通過有關貿易數字化、數字經濟和新興科技、互聯互通等領導人層級成果文件。這些成果未必有三國會晤那麼矚目，卻與企業投資和區內經貿往來更直接相關。香港作為高度外向型經濟體，外圍風險少一點，區內合作多一點確定性，企業投資和拓展市場，自然也多一點空間。

香港本身就在APEC這個合作框架之內，一直以「中國香港」名義作為成員經濟體參與。今次香港更有雙重身分，既參與APEC，也以國家特別行政區身分支持國家舉辦會議。香港代表團規模歷來最大，商界有逾50人參與，行政長官李家超亦與七個經濟體領導人會面或舉行雙邊會談。政府層面的接觸，加上企業之間的直接交流，增加了合作機會。至於這些接觸最後能帶來多少實際成果，才更值得關心。

《區域全面經濟伙伴關係協定》（RCEP）便是一個重要觀察點。今年9月，RCEP通過成立「加入工作組」，啟動包括香港在內的申請經濟體加入程序。今次會面的東盟成員領導人均表示繼續支持香港盡快加入。若加入程序再有進展，香港企業參與區內經貿往來的空間亦會相應擴大。RCEP以外，香港在新興市場亦有較具體的進展。與秘魯的《自由貿易協定》已於今年9月1日正式生效。會面期間，香港亦有向秘魯企業推介本港的國際商貿平台和專業服務，以香港作為進入內地和亞洲市場的跳板。

香港與智利簽署工作假期計劃協議，則是另一種聯繫，也是香港首次與拉丁美洲國家合作推出同類計劃。它與自貿協定的經貿分量當然不同，但開拓新市場不只有貨物、資金和協議，人與人之間的往來同樣重要。經貿關係要做得長久，彼此了解和民間交流也需要時間累積。傳統市場不能忽略，東盟、拉丁美洲等市場也值得繼續經營。

香港要把APEC優勢用好

今次APEC在深圳舉行，對香港亦有一層特殊意義。深圳是粵港澳大灣區的核心城市之一，香港特區政府亦藉今次會議推介大灣區和香港的發展機遇。與新加坡會面期間，北部都會區和河套深港科技創新合作區香港園區也是推介重點，具創科實力的新加坡企業獲鼓勵落戶北都。外界不時把香港與深圳放在競爭框架下比較，這種看法卻容易把兩地關係簡化為此消彼長。香港在金融、專業服務和國際聯繫方面有自身優勢，深圳則有創科和產業基礎。兩地如何發揮各自所長，形成互補，進而擴大大灣區對企業和投資的吸引力，才是更值得關注的問題。

峰會提供的是平台，後續工作才決定機會能否落地。面向東盟、拉丁美洲等新市場，本地企業特別是中小企，需要更充分掌握當地市場、營商環境和實際需求。至於北都和河套，單靠推介並不足夠，人才、科研、資金和跨境營運是否方便，同樣會左右企業的投資決定。這些工作未必有領袖峰會那麼矚目，卻直接決定香港能否把國際聯繫變成投資和生意。

香港早已坐在APEC這張桌上，也有自己的國際網絡，未必要再花太多時間尋找新的定位，更重要的是把這些優勢用好。香港的優勢不只在於「連接」，還要看連接之後帶來什麼。企業能否找到新市場，投資者是否多了來港發展的理由，談過的合作又能否落實，這些才是衡量成果的尺度。深圳APEC拓展了合作空間，香港要做的，是把自身優勢真正做實。

作者李嘉恒是香港青年時事評論員協會成員，工聯會觀塘區議員。



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