平機會｜林美秀



為協助僱主及人力資源從業員在機構內建構反歧視和共融文化，平機會一直透過「平等機會之友會」為業界提供交流及培訓平台。本月初舉辦的最新一場活動，便吸引了70多位僱主及人力資源從業員參與。在交流環節中，不少參加者就《殘疾歧視條例》及預防職場性騷擾等事宜提出問題。這些提問正好反映不少企業對歧視議題已具備一定敏感度，但對法例要求與實際應用仍存有疑問，因此平機會除了處理投訴，亦持續透過與企業及僱主進行不同的交流、培訓及宣傳教育，推動職場實施良好的管理措施，攜手建設平等、共融及安全的工作間。



與企業互動交流

闡述平等就業常規

事實上，平機會在處理日常查詢及投訴時，亦不時收到僱主就聘用殘疾人士及性騷擾的定義等提出疑問，例如能否要求殘疾員工分擔部分輔助器材費用、沒有身體接觸是否構成性騷擾，以及同事下班後透過通訊軟件互動是否屬職場性騷擾等。

有見及此，是次活動整理了相關常見問題，由平機會代表逐一分析解答，並向參加者詳細闡述促進平等就業的良好常規及如何為不同需要的僱員提供合理調適。平機會深明企業在日常營運中面對各式各樣的處境，僱主及人力資源從業員或因資源或專業知識所限而感到無從入手，因此平機會除了透過舉辦「平等機會之友會」活動與業界保持緊密溝通外，亦透過多元化的培訓、推出實用指引及跨界協作等多管齊下的方式，為各行各業提供支援，協助僱主建立共融工作間，並有效預防及處理職場性騷擾。

培訓與指引兼備

促進共融管理文化

要將平等機會的原則融入日常管理，僱主與僱員均需掌握具體的法例認知與實務技巧。為此，平機會持續舉辦有關反歧視條例的恆常培訓課程，並按機構需要提供度身訂造的培訓及顧問服務。透過面對面的互動交流，既能直接回應日常管理中的疑問，亦能協助管理層及前線員工掌握法例要求。去年，平機會合共舉辦629節培訓，予超過40,000名來自不同界別的人士參與，包括政府各職級公務員、公私營機構的前線員工和管理層，以及大專院校的高級教職員，協助機構深入了解反歧視法例及推動共融管理文化。

然而，職場管理並不止於了解法例要求，僱主在日常營運中，亦經常遇到一些並非單靠法例條文就能解決的處境。為此，平機會透過編制不同主題的實用指引，以較軟性及貼近日常運作的方式，加強僱主的認知並提供具體建議。例如，為協助僱主和管理人員了解如何支援有精神健康需要的僱員，平機會於去年推出《如何在工作間支援有精神健康需要的僱員》指引及動畫，透過剖析精神疾病的負面標籤與歧視，以及分享有精神健康需要人士的自身經歷，提升他們和其他僱員對精神健康的認識。《指引》亦介紹一些可採取的合理調適措施，協助僱主和僱員共同締造精神健康友善及共融的工作環境。此外，平機會亦於2024年推出《如何在工作間支援有認知障礙症僱員—給僱主的實用指南》，介紹認知障礙症人士經常遇到的困難，並就工作安排提供實用建議，幫助僱主支援患病員工及需要照顧患病家人的在職僱員。

凝聚跨界力量

預防職場性騷擾

在預防職場性騷擾方面，平機會的反性騷擾事務組亦積極與不同界別的持份者合作，包括教育界、初創公司、社企及共享工作空間的營運者等，透過多元化的交流活動講解消除性騷擾的重要性，協助各行各業建立對性騷擾零容忍的工作文化。

平機會亦因應不同規模機構的需要，提供切合實際的支援。其中，平機會編制的《預防職場性騷擾中小企僱主錦囊》以淺白易明的方式，讓資源有限的中小企準確了解在《性別歧視條例》下可能面對的法律責任，並提供制定反性騷擾政策及處理投訴機制等實用建議。

平機會攜手各界

落實職場平等共融

為了進一步賦能業界營造沒有性騷擾的職場環境，平機會今年亦推出首屆「共創安全空間：反性騷擾社區夥伴計劃2026」，培訓32位來自17間企業及非牟利組織的代表，透過系統化培訓提升僱員對法律保障及預防策略的認識，並鼓勵他們在所屬公司或機構推廣反性騷擾信息，共同建構互相尊重、對性騷擾零容忍的工作間。

平等、共融與安全的工作環境，是每位僱員發揮潛能的基石。當僱主願意主動了解殘疾員工的需要、為員工提供合理調適，並建立有效預防及處理性騷擾的機制，不僅能保障員工權益，亦有助提升團隊歸屬感及吸引留住人才，塑造良好的僱主品牌形象。平機會將繼續與社會各界並肩同行，推動企業把平等機會理念貫徹於招聘、管理、培訓及投訴處理等每個環節，讓不同能力和背景的員工都能在互相尊重、平等共融的工作環境盡展所長。

作者林美秀是平等機會委員會主席。



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